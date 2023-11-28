Финляндия закроет границу с Россией с 30 ноября по 13 декабря, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница между Финляндией и Россией будет полностью закрыта с 30 ноября по 13 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По его словам, посредством этого Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния России.

"Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец", - заявил премьер.

По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией безопасности.

Глава МВД Мари Рантанен отметила, что госсовет принял решение временно закрыть все пункты пересечения восточной границы и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропорту на период 30.11.–13.12.2023, то есть на две недели. Это решение не касается железнодорожного пункта Вайниккала, которым следуют грузоперевозки.

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