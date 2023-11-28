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Новости За рубежом
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Финляндия закроет границу с Россией с 30 ноября по 13 декабря, - премьер Орпо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фінляндія

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница между Финляндией и Россией будет полностью закрыта с 30 ноября по 13 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По его словам, посредством этого Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния России.

"Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец", - заявил премьер.

По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией безопасности.

Глава МВД Мари Рантанен отметила, что госсовет принял решение временно закрыть все пункты пересечения восточной границы и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропорту на период 30.11.–13.12.2023, то есть на две недели. Это решение не касается железнодорожного пункта Вайниккала, которым следуют грузоперевозки.

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Топ комментарии
+4
НАТА може не турбуватись, справжній русскай не поїде!
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28.11.2023 16:34
+2
Морози прийдуть різдвяні! Тоді точно не "помітингують" А поки не "придавило" - створили формальний привід не пускать "біженців" на кордон Якщо пункти пропуску закриті - значить нема чого й приїжджать - все одно не пропустять Навіть якщо документи в порядку А до того часу може у кацапів або у "біженців "хотєлка" відсохне
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28.11.2023 16:54
+2
Фінляндія закриє кордон із Росією з 30 листопада до 13 грудня
3023 року
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28.11.2023 16:58
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НАТА може не турбуватись, справжній русскай не поїде!
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28.11.2023 16:34 Ответить
Нє панял - а чому тільки на 2 тижні? Про що таке знають гарячіє фінскіє парні після 13 грудня? Аж прямо цікаво стало...
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28.11.2023 16:42 Ответить
Морози прийдуть різдвяні! Тоді точно не "помітингують" А поки не "придавило" - створили формальний привід не пускать "біженців" на кордон Якщо пункти пропуску закриті - значить нема чого й приїжджать - все одно не пропустять Навіть якщо документи в порядку А до того часу може у кацапів або у "біженців "хотєлка" відсохне
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28.11.2023 16:54 Ответить
аж "13 днів які потрясуть світ"?
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28.11.2023 16:42 Ответить
Коли ми у себе бардак не припиним, то вони і безвіз з Україною зупинять.
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28.11.2023 16:44 Ответить
...закривати кордони треба якнайдовше, хоча б до 13 січня, Старого Нового Року.. хоча краще - назавжди
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28.11.2023 16:53 Ответить
Фінляндія закриє кордон із Росією з 30 листопада до 13 грудня
3023 року
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28.11.2023 16:58 Ответить
У Вас 2 помилки в коментарі.4023 року,а друга,росія з маленької букви
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28.11.2023 17:02 Ответить
Пусть лучше все на фиг заминируют.
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28.11.2023 17:43 Ответить
Пані Зося, пан Вотруба - час збирати манатки: "Закрит, закрит кабачок!"
Званітє в рєльсу.
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28.11.2023 20:31 Ответить
 
 