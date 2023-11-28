В Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются мощные взрывы!"

Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" - написал он.

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