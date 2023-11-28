РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12410 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
5 156 10
взрыв (6093) Херсон (2084)

В Херсоне раздаются мощные взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются мощные взрывы!"

Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" - написал он.

Читайте также: Ночью враг бил по жилым домам в центре Херсона, ранен мужчина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Нет, Ксения. У нас в городе очень много херсонцев. Особенно стариков. Помогаем.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:11
+3
В Херсоне других не бывает, только такие.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:55
+3
Сиділи в Ізраілі папа Саша і мама Ріма ,а коли почалась війна там ,
переїхали до Португалії 😕
показать весь комментарий
28.11.2023 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Херсоне других не бывает, только такие.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:55 Ответить
О. наши ответили.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:01 Ответить
А ваші це хто?
показать весь комментарий
28.11.2023 18:47 Ответить
А вашi?
показать весь комментарий
28.11.2023 20:14 Ответить
Там ще є безпечні місця ?
показать весь комментарий
28.11.2023 18:06 Ответить
На жаль, нема.
показать весь комментарий
28.11.2023 20:15 Ответить
Нет, Ксения. У нас в городе очень много херсонцев. Особенно стариков. Помогаем.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:11 Ответить
Головне, що міиа ріма з піпай сцишей в безпеці. Всі інші - по**й.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:55 Ответить
Сиділи в Ізраілі папа Саша і мама Ріма ,а коли почалась війна там ,
переїхали до Португалії 😕
показать весь комментарий
28.11.2023 18:58 Ответить
Крым надо зачищать. Другого пути нет. Недоколыханные кацапы не успокоятся.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:11 Ответить
 
 