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В Херсоне раздаются мощные взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне сообщают о взрывах.
Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются мощные взрывы!"
Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" - написал он.
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показать весь комментарий28.11.2023 18:11
+3 Ольга Костыря 22c17405
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показать весь комментарий28.11.2023 18:58
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