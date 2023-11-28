Минсоцполитики запустило новый интернет-портал для жертв домашнего насилия

Министерство социальной политики создало новый интернет-портал для жертв домашнего насилия. В нем содержится информация об имеющихся горячих линиях центров оказания помощи пострадавшим в территориальных громадах и регионах.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Любое насилие – не норма, его нельзя толеровать. Если вы стали свидетелем домашнего насилия, не будь равнодушными, сообщите об этом. Если вы пострадали от насилия, помните, что обратиться за помощью – не стыдно", - говорится в сообщении.

Она отметила, что на сайте Министерства социальной политики появился новый инструмент, на котором собраны все контакты в разных регионах и громадах, куда можно обратиться в случаях домашнего насилия.

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