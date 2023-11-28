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Минсоцполитики запустило новый интернет-портал для жертв домашнего насилия

Новости Цензор.НЕТ Общество

насильство,насилля

Министерство социальной политики создало новый интернет-портал для жертв домашнего насилия. В нем содержится информация об имеющихся горячих линиях центров оказания помощи пострадавшим в территориальных громадах и регионах.

Как информируе  Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Любое насилие – не норма, его нельзя толеровать. Если вы стали свидетелем домашнего насилия, не будь равнодушными, сообщите об этом. Если вы пострадали от насилия, помните, что обратиться за помощью – не стыдно", - говорится в сообщении.

Она отметила, что на сайте Министерства социальной политики появился новый инструмент, на котором собраны все контакты в разных регионах и громадах, куда можно обратиться в случаях домашнего насилия.

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нарешті тепер чоловіки можуть не соромлячись повідомити, що їхні жінки розпускають руки і виносять мізки.
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28.11.2023 22:00 Ответить
Якщо жінка "виносить мізки" то потрібно швидко і цивілізовано розлучатися з такою жінкою, а не жалітися (тюхтій) або застосовувати насильство (дикун).
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29.11.2023 00:02 Ответить
розлучення, тільки після того як доведе суд, що жінка психологічно мордувала свого чоловіка, щоб діти залишились з людиною а не з тою потворою
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29.11.2023 00:13 Ответить
А чому на фото, саме чоловік чинить насильство над жінкою, а не навпаки. Це якесь упередження, чи дискримінація за статевою ознакою.
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28.11.2023 22:23 Ответить
вона його била, але йому, вдалим прийомом карате, вдалося спіймати її руку
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28.11.2023 22:58 Ответить
А куди звернутись з приводу сусідського булінгу?
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28.11.2023 22:34 Ответить
нікуди. Мовчи. Не на часі. Ти ж не жінка
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28.11.2023 22:56 Ответить
Класна штука інтернет портали, платформи і т. д. Бабла можна слимзити неміряно і хрін який аудит розбереться і зможе оцінити реально скільки їх розробка, впровадження, оновлення інтегрування і розширення повинно котувати і на фіга воно взагалі потрібне. Гроші зникають в інтернеті.
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28.11.2023 23:20 Ответить
Навіщо всі ці портали, якщо можна просто повідомити в ТЦК
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29.11.2023 07:16 Ответить
 
 