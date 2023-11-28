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Антикоррупционный суд закрыл все производства НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового", - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

коломойський

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла все производства по делу НАБУ по олигарху Игорю Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Все девять заседаний по делу Коломойского закончились одинаково: апелляционный суд окончательно закрыл производство. Решение приняли судьи апелляции Даниила Черненькая, Инна Калугина и Николай Глотов. При этом судья Глотов каждый раз высказывал отдельное мнение", - говорится в сообщении.

В частности, апелляция отменила залог и закрыла производство по подозреваемой Конопкиной, а также закрыла производство по ходатайствам о мерах пресечения подозреваемым Луговому и Якименко. Также апелляция оставила в силе решение о закрытии производств по ходатайству об аресте имущества всех шести подозреваемых: Коломойского, Дубилета, Шмальченко, Лугового, Якименко и Конопкиной.

Как отмечают в ЦПК, только в ходатайстве об аресте имущества Коломойского речь шла о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов. Арест на активы потребовался для обеспечения возможной конфискации или спецконфискации в случае обвинительного приговора суда в будущем.

Однако ВАКС не стал рассматривать ходатайство об арестах и мерах пресечения и закрыл производство. По мнению апелляции, срок расследования по делу истек в мае 2023 года. К такому выводу судьи пришли, сославшись на "правки Лозового".

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"После решений апелляции дело, с большой долей вероятности, придется закрыть. Хотя как дело Коломойского, так и еще десятки топ-дел, можно было спасти, отменив "правки Лозового". Но "слуга" Ионушас и подконтрольный ему правоохранительный комитет не хочет включать соответствующие нормы "в законопроект о реформе САП. Чем наплевал на позицию послов G7", - отмечают в ЦПК.

Напомним, 7 сентября детективы Национального бюро расследований по согласованию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами "ПриватБанка" на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен.

8 сентября НАБУ и САП арестовали активы Коломойского. Ограничение наложили на 48 часов. Также в Высший антикоррупционный суд направили ходатайство о наложении ареста на имущество олигарха. Позже стало известно, что судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

Читайте также: Суд оставил Коломойского под стражей

2 сентября СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Кстати, 25 сентября Апелляционный суд отказался уменьшать залог по этому делу.

15 сентября Коломойский получил новое подозрение по трем статьям. По версии правоохранителей, за 2013-2014 годы он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером, отметили в СБУ. После этого суд избрал новую меру пресечения для Коломойского в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 3,89 млрд грн.

28 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для Коломойского до 26 января 2024 года.
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Топ комментарии
+47
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28.11.2023 23:03
+29
расходімся, кіна не буде.
імітація проканала, американці в дурняхї.
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28.11.2023 23:11
+29
Банкова демонстративно ********** ЄС і США від України

Кремль аплодує. Все по їхньому плану.
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28.11.2023 23:45
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Украсти 6 мільярдів, це вам нє мелочь по карманам тиріть, тут на всіх хватить!
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29.11.2023 00:48 Ответить
Боротьба з корупцією від Зе - он вона яка!
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29.11.2023 00:49 Ответить
Зеля, ніколи не тявкне на власника руки, у своїй дупі, бо попливуть у ЗМІ різноманітні та дивні МАТЕРІАЛИ для монозбіговиська!

Слава Україні та її Захисникам!!
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29.11.2023 01:01 Ответить
А хто ж його посадить,він же пам'ятник.
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29.11.2023 15:38 Ответить
Хтось чекав другого?
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29.11.2023 01:02 Ответить
Портновські суди закривають справи проти найбільшого шахрая який обікрав Україну на понад десять мільярдів доларів ні ці так звані судді маюють сісти разом з цим злочинцем ,а чому ВР не відмінила той так звану правку лозового закон ? цирк продовжуєтся під час війни вороги очолюють суди.
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29.11.2023 01:05 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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29.11.2023 01:47 Ответить
О, впізнаю нашу славну Україну. А то я вже злякався, мол війна, мол щось може зміниться?
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29.11.2023 02:01 Ответить
МОЛ, у, чол. Захисна споруда в порту у вигляді стіни або дамби, що виступають у море.
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29.11.2023 05:34 Ответить
Мда....Заради такої циркової комбінації бєня навіть в сізо посидів (напевно) в малюскіній платній камері Невже сам єрмак такий сценарій для вистави писав?
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29.11.2023 02:18 Ответить
А-а-а, тепер зрозуміло чому ЗЕ-команда тягнула з відміною "правок Лозового"...
Ну тепер ці правки, як використаний презерватив, ну звичайно ж викинуть на смітник.
Головний БЕНЯфіціар вже ними скористався, тепер можна буде і в демократію погратись.
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29.11.2023 03:57 Ответить
Вес шоу про Коломойского , и "правосудия в Украине " есть , расплывается как весенний туман.
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29.11.2023 04:04 Ответить
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29.11.2023 05:18 Ответить
Все як має бути і нічого не очікуваного не трапилось. Баратіно відправ сраку свому Татусю Карлу.
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29.11.2023 05:38 Ответить
Супер двуходовочка. Тепер Бєня чист перед законом. Лохі хлопають вухами.
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29.11.2023 06:26 Ответить
Перед украинским "законом". Но его разыскивают США и другие страны.
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29.11.2023 13:22 Ответить
Чекаємо "овацій" від міжнародніх партнерів і збільшення військової підтримки втричі!...Мафія вирила цій країні яму,вона ж її і закопає!
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29.11.2023 06:53 Ответить
Не було і сумніву що балаган розігрує черговий серіал для лохторату і американських "друзів". Так само буде і з Дубінським, і з Шуфрічем. Сидітиме тільки Червінський, поки не сяде блазень.
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29.11.2023 06:59 Ответить
Ну ЗЕботи хто тут в мене "кидав каміння" коли я сказав з самого початку що це чергова серія 95 кварталу на радість ЛОХторату???
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29.11.2023 07:07 Ответить
Багато, хто казав, що це чергові бульки клоуна. Казати не мішки ворочати.
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29.11.2023 14:20 Ответить
Імітація роботи.
Вони з самого початку знали, що цим кінчиться.
У того, що натворив Коломойський, не може бути ніяких строків давності.
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29.11.2023 07:30 Ответить
Ось і все) Пораділи трохи і досить
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29.11.2023 07:53 Ответить
Україна на грані великого шухера, верхи нічого не можуть а низи не хотять нічого виконувати для цих верхів, у пукіна на фронті нічого не вихода, так влада України їм допомага, бо боється що прийде ЕС і вигоне їх всих від кормушки
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29.11.2023 09:05 Ответить
***********!!! Я ж казав, що це цирк для зебидла. Щоб придворний шут хазяїна посадив - це рівень виборців зеленського, рівень сірої недалекої біомаси
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29.11.2023 09:30 Ответить
Правки Лозового підписав попередній президент, так що не лише рівень виборців Зеленського.
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29.11.2023 20:05 Ответить
Тобто у бюлжеті страшенно не вистачає коштів, а це (ч)муділо, яке вкрало гроші ні в чому не винний? Цим суддям та депутатам які не скасували правки треба голови повідрубати. Люди, скільки ще ми будемо терпіти таке знущання з нас та таке непомірне розкрадання? Ось чому випустили цю тупоголову Бегуглу, щоб люди відволікалися від цього огидного свавілля суддів які отримують величезні зарплати, але топ корупція з їх допомогою квітне. Так за що ми їм гроші платимо? Треба таких суддів гнати взаший сраною мітлою.
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29.11.2023 09:31 Ответить
Я не удивлюсь , если ему ещё и компенсацию зелёная власть выплатит. За нанесённый ему моральны и материальный ущерб.
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29.11.2023 09:44 Ответить
Ну це обовязково. Без цього ніяк. Може трішки пізніше, щоб лохотрат не нервувати.
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29.11.2023 12:48 Ответить
Сергій Костянтинович Іонушас (нар. 18 жовтня 1979, Санкт-Петербург)
Народний депутат IX скл. від «Слуги народу»
інше -не має значення
Кому що не зрозуміло про "кришу"?
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29.11.2023 10:01 Ответить
На черзі компенсація за моральні збитки
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29.11.2023 10:09 Ответить
+100500.
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29.11.2023 10:25 Ответить
«Незнання закону не звільняє від відповідальності. А от знання нерідко звільняє». © Станіслав Єжи Лец
Тепер чекаємо рішення про компенсації "невинно" постраждалому.
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29.11.2023 10:11 Ответить
Каломойшу обвиняли в присвоении 9 млрд гривен Приватбанка, теперь он невиновен и оставит их себе!
https://www.dw.com/ru/v-ukraine-kolomojskogo-obvinili-v-**********-250-mln-dollarov-privatbanka/a-66751637
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29.11.2023 10:25 Ответить
Так що: коломойша вільний? Віддайте його Америці, там дуже хочуть з ним поспілкуватись.
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29.11.2023 10:26 Ответить
что и следавало ожидать....................................................
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29.11.2023 10:33 Ответить
Правки лозового прийняті 3 жовтня 2017 року. Національне антикорупційне бюро звернулося до на той час т.з. президента порошенка з проханням накласти вето на закон, проте цього не сталося. Поправки набрали чинності 15 березня 2018 року
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29.11.2023 10:40 Ответить
Петя ганд*н, посібник шахраїв!
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29.11.2023 12:51 Ответить
Антикоррупционный суд принимает решения под мудрым управлением Дерьмака,обыкновенного пресс секретаря,,который создал свой офис президента,назвав себя её главой и откармливая ораву бездельников за деньги украинцев.Вся эта свора могла бы воевать на фронте
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29.11.2023 10:49 Ответить
Беня вже як би і відсидів. Один день в сізо йде за місяць.
Інакше він би і не дав згоди на арешт.
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29.11.2023 10:55 Ответить
Перебирайтесь поближче до західного кордону.
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29.11.2023 10:57 Ответить
Шах і мат , ахахахаахха
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29.11.2023 11:47 Ответить
Арешт коломойського це звичайне квартальне шоу для американців під назвою "боротьба з олігархами".Було зрозуміло що це кіно ,тому що попри "арешт" бені,Г+Г продовжували піарити зеленського.
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29.11.2023 11:48 Ответить
Когда распускаем НАБУ? Люди получают огромные деньги и нихрена не делают. Почему не осужденные люди должны сидеть годами, пока они что-то рожают?
То же самое релевантно и относительно прочих сидельцев в СИЗО. Всегда возмущал такой подход. Почему неосужденные люди должны сидеть пока бездарные следователи шьют дело???
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29.11.2023 12:04 Ответить
Тепер все стає на свої місця стосовно ставлення зе-влади до Залужного . Видання The Economist опублікувало дані закритого опитування щодо рейтингів зеленського. Опитування проводили в середині листопаду 2023. Цитата видання The Economist :

Пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, він не зробив жодного кроку в бік політичної арени. Це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, комічний виконавець ще у 2019 році, знає, як швидко українське суспільство може формувати та зламати своїх лідерів. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився The Economist, свідчить про те, що президент, якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, це більш ніж вдвічі менше, ніж досі шанованого генерала пана Залужного (+70%). Кращий за президента рейтинг має і український розвідник Кирило Буданов (+45%).

Mr Zaluzhny has not declared any political ambitions, and his few steps into the political arena have been anything but deft. That does not mean he poses no threat to Mr Zelensky. The president, a comic performer as recently as 2019, knows how quickly Ukrainian society can make and break its leaders. Internal polling seen by The Economist suggests the president, once lauded for his role in defending the country, has been tarnished by corruption scandals in his government and by concern over the direction of the country. The figures, which date from mid-November, show trust in the president has fallen to a net +32%, less than half that of the still revered General Mr Zaluzhny (+70%). Ukraine's spychief, Kyrylo Budanov, also has better ratings than the president (+45%).

https://www.economist.com/europe/20...take-advantage-of-political-splits-in-ukraine
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29.11.2023 12:40 Ответить
Одного майже відмахали . Хто наступний поп, яник чи може ахякий інвестор? Ваші варіанти? Шоу має продовжуватися...(((
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29.11.2023 13:01 Ответить
фоточки пєчального коломойши, подивіться... за 32 роки грабунку українців він зробив з країни руїну. все, що зараз твориться це похідна від того розгабування. 100 пожиттєвих тому покидьку.
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29.11.2023 13:15 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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29.11.2023 13:51 Ответить
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