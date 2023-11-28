Антикоррупционный суд закрыл все производства НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового", - ЦПК
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла все производства по делу НАБУ по олигарху Игорю Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Все девять заседаний по делу Коломойского закончились одинаково: апелляционный суд окончательно закрыл производство. Решение приняли судьи апелляции Даниила Черненькая, Инна Калугина и Николай Глотов. При этом судья Глотов каждый раз высказывал отдельное мнение", - говорится в сообщении.
В частности, апелляция отменила залог и закрыла производство по подозреваемой Конопкиной, а также закрыла производство по ходатайствам о мерах пресечения подозреваемым Луговому и Якименко. Также апелляция оставила в силе решение о закрытии производств по ходатайству об аресте имущества всех шести подозреваемых: Коломойского, Дубилета, Шмальченко, Лугового, Якименко и Конопкиной.
Как отмечают в ЦПК, только в ходатайстве об аресте имущества Коломойского речь шла о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов. Арест на активы потребовался для обеспечения возможной конфискации или спецконфискации в случае обвинительного приговора суда в будущем.
Однако ВАКС не стал рассматривать ходатайство об арестах и мерах пресечения и закрыл производство. По мнению апелляции, срок расследования по делу истек в мае 2023 года. К такому выводу судьи пришли, сославшись на "правки Лозового".
"После решений апелляции дело, с большой долей вероятности, придется закрыть. Хотя как дело Коломойского, так и еще десятки топ-дел, можно было спасти, отменив "правки Лозового". Но "слуга" Ионушас и подконтрольный ему правоохранительный комитет не хочет включать соответствующие нормы "в законопроект о реформе САП. Чем наплевал на позицию послов G7", - отмечают в ЦПК.
Напомним, 7 сентября детективы Национального бюро расследований по согласованию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами "ПриватБанка" на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен.
8 сентября НАБУ и САП арестовали активы Коломойского. Ограничение наложили на 48 часов. Также в Высший антикоррупционный суд направили ходатайство о наложении ареста на имущество олигарха. Позже стало известно, что судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.
2 сентября СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Кстати, 25 сентября Апелляционный суд отказался уменьшать залог по этому делу.
15 сентября Коломойский получил новое подозрение по трем статьям. По версии правоохранителей, за 2013-2014 годы он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером, отметили в СБУ. После этого суд избрал новую меру пресечения для Коломойского в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 3,89 млрд грн.
28 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для Коломойского до 26 января 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Слава Україні та її Захисникам!!
Ну тепер ці правки, як використаний презерватив, ну звичайно ж викинуть на смітник.
Головний БЕНЯфіціар вже ними скористався, тепер можна буде і в демократію погратись.
Вони з самого початку знали, що цим кінчиться.
У того, що натворив Коломойський, не може бути ніяких строків давності.
Народний депутат IX скл. від «Слуги народу»
інше -не має значення
Кому що не зрозуміло про "кришу"?
Тепер чекаємо рішення про компенсації "невинно" постраждалому.
https://www.dw.com/ru/v-ukraine-kolomojskogo-obvinili-v-**********-250-mln-dollarov-privatbanka/a-66751637
Інакше він би і не дав згоди на арешт.
То же самое релевантно и относительно прочих сидельцев в СИЗО. Всегда возмущал такой подход. Почему неосужденные люди должны сидеть пока бездарные следователи шьют дело???
Пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, він не зробив жодного кроку в бік політичної арени. Це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, комічний виконавець ще у 2019 році, знає, як швидко українське суспільство може формувати та зламати своїх лідерів. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився The Economist, свідчить про те, що президент, якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, це більш ніж вдвічі менше, ніж досі шанованого генерала пана Залужного (+70%). Кращий за президента рейтинг має і український розвідник Кирило Буданов (+45%).
Mr Zaluzhny has not declared any political ambitions, and his few steps into the political arena have been anything but deft. That does not mean he poses no threat to Mr Zelensky. The president, a comic performer as recently as 2019, knows how quickly Ukrainian society can make and break its leaders. Internal polling seen by The Economist suggests the president, once lauded for his role in defending the country, has been tarnished by corruption scandals in his government and by concern over the direction of the country. The figures, which date from mid-November, show trust in the president has fallen to a net +32%, less than half that of the still revered General Mr Zaluzhny (+70%). Ukraine's spychief, Kyrylo Budanov, also has better ratings than the president (+45%).
https://www.economist.com/europe/20...take-advantage-of-political-splits-in-ukraine