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Новости Война в Украине
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Армия РФ начала чаще применять 500-килограммовые кассетные авиабомбы, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рбк-500

С ноября 2023 года российские ВВС, скорее всего, начнут чаще применять 500-килограммовые кассетные бомбы РБК-500. Они оборудованы управляемым планирующим устройством.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики Великобритании отмечают, что такая авиабомба способна выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов. При этом каждый суббоеприпас обычно взрывается либо сотнями высокоскоростных обломков, либо одним большим противотанковым зарядом.

Российские оккупанты применяют РБК-500 против ВСУ около Угледара и Авдеевки Донецкой области.

По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что, как и в случае с другими сбрасываемыми с воздуха бомбами, Россия недавно интегрировала в РБК-500 комплект управляемого планирующего устройства UMPC. Это позволяет самолету-носителю сбрасывать боеприпас за много километров от цели.

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"Российские комплекты планирующих бомб в целом имеют низкую точность. Однако благодаря большому количеству суббоеприпасов одиночная РБК-500 может действовать на площади в несколько сотен метров, увеличивая вероятность нанесения ущерба определенной цели", - отмечают в Минобороны Британии.
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Учора редактор фото рук захисників України виложив. Досі вони перед очима, брудні,зашкорублі,стомлені. І,коли пишуть про якісь міфічні замахи,так хочеться, щоб автори на руки Воїнів подивилися, на кладовища, на військові шпиталі. Там справжні про яких потрібно писати,говорити, кричати
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29.11.2023 10:55 Ответить
А где наши планирующие авиабомбы о которых уже год рассказывают как они у нас появились?
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29.11.2023 11:26 Ответить
Но тогда мы не сможем делать дороги, один великий стратег
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29.11.2023 12:31 Ответить
Нет бы брусчатку делали ....
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29.11.2023 12:30 Ответить
і західні змі ні словом про 500 кг! бомби,

а про кілька вибухів в газі всі понаписували
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29.11.2023 21:21 Ответить
 
 