РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8224 посетителя онлайн
Новости Общество
3 721 46
Коломойский (1762) Европейский суд по правам человека (795)

Коломойский обращается в Европейский суд по правам человека

Новости Цензор.НЕТ Общество

фото,ян,коломойський,доброносов,"телеграф"

Адвокаты говорят, что национальные суды продолжают содержать Игоря Коломойского под стражей без какой-либо оправданной правовой цели.

Игорь Коломойский решил обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают содержать его под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека.

Об этом говорится в заявлении адвоката Александра Лысака.

Ниже приводим текст заявления адвоката:

"Мы с Игорем Валерьевичем Коломойским приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека.

Суды безосновательно продолжают заключение Игоря Валерьевича без наличия каких-либо доказательств того, что он может препятствовать тем или иным способом правосудию. Ему определен абсолютно неадекватный размер залога в сумме более 3 млрд. грн., который является рекордным в истории Украины. Украинские суды последовательно закрывают глаза на состояние здоровья Коломойского, страдающего диабетом, гипертонией, хроническим панкреатитом, атеросклеротической болезнью магистральных сосудов, стеатозом печени, холеостазом, мочекаменной болезнью, аортальной недостаточностью и состояние которого существенно ухудшается в условиях содержания, что подтверждают выводы авторитетных врачей. Национальные суды не способны объяснить почему исключительно содержание под стражей способно обеспечить надлежащее процессуальное поведение моего клиента и почему более мягкие меры предосторожности, такие как домашний арест со сдачей всех документов, дающих право выезда за границу, не подходят для такой цели.

Суды никак не реагируют на очевидную полную необоснованность подозрения, по которому Игоря Валерьевича обвиняют в имитации внесения в кассу Приватбанка 5,8 млрд. гривен в 2013 году, при том что весь оборот наличных средств Приватбанка на конец 2013 года составил 7,3 млрд. грн. Фактическое невнесение столь сумасшедшей суммы наличных средств заблокировало бы работу банка и привело бы к огромному кассовому разрыву. Более того, отсутствие такой суммы средств в кассе должно было быть мгновенно обнаружено государственной администрацией Приватбанка после его национализации или Нацбанком во время ежегодных инспекционных проверок банка, но никак не через 10 лет правоохранительным органом. Однако украинские суды не желают даже немного разобраться, какие же действительно "фантастические" и нереальные вещи инкриминируют моему Клиенту.

Также мы считаем, что такое "фантастическое" уголовное производство против Игоря Валерьевича и его заключение несет скрытые политические мотивы. Первый скрытый мотив объясняется созданием благоприятной и обещанной картинки "деолигархизации" перед обществом. Второй скрытый мотив заключается в невозможности работы Игоря Валерьевича над правовой стратегией возвращения национализированных у него активов. Возникло очень интересное совпадение, что только после заключения моего клиента украинские суды начали массово отказывать в исках об обжаловании национализации Укрнефти и Укртатнефти".

Дело Коломойского — что нужно знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путём. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили снизить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей домашним арестом. В то же время суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативным определением залога в 3,9 млрд гривен.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по определению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И.В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении непосредственного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца — до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативным определением залога 3 млрд 712 тыс. грн.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Навіщо це п*дло тримати, видайте його США!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:30
+9
актори
показать весь комментарий
29.11.2023 11:29
+6
Потрібно його видати під захист юрисдикції США!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
актори
показать весь комментарий
29.11.2023 11:29 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.11.2023 11:31 Ответить
Беня! Пиши до США.

Там тебе вже давно ФБР чекае
показать весь комментарий
29.11.2023 16:13 Ответить
Навіщо це п*дло тримати, видайте його США!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:30 Ответить
Каломойського тримають в ізоляції, щоб він не потрапив в лапи НАБУ/САП.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:42 Ответить
Каломойшу обвиняли в присвоении 9 млрд гривен Приватбанка, теперь он невиновен значит оставит их себе!
https://www.dw.com/ru/v-ukraine-kolomojskogo-obvinili-v-**********-250-mln-dollarov-privatbanka/a-66751637
показать весь комментарий
29.11.2023 11:31 Ответить
Смішно кажете

а я ридаю , бо Беня сидить 😂😂😂
показать весь комментарий
29.11.2023 11:31 Ответить
Пока есть риск попасть в Штаты он будет ныкаться. Даже таким способом. Ну а потом ручное СБУ тоже все позакрывает или по срокам, или по отсутствию доказательств. Ну и естественно Беня снова подаст в ЕСПЧ как "безвинно потерпевший".
показать весь комментарий
29.11.2023 11:37 Ответить
десь бродить пан Кольт
показать весь комментарий
29.11.2023 11:40 Ответить
Мабуть не всі чесні суди ще подоїли
показать весь комментарий
29.11.2023 11:32 Ответить
Чуда чуда-Бєня згадав що існують закони та права людини...
показать весь комментарий
29.11.2023 11:32 Ответить
Кто бы сомневался? Он теперь еще и отсудит денег из-за процессуальных нарушений и закрытия дел.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:32 Ответить
Следователей которые затягивали надо садить пожизненно
показать весь комментарий
29.11.2023 13:40 Ответить
Ось і компенсація під'їхала. І тепер коломойша буде мати на руках пожиттєву "довідку" від європейського суду. І звичайно по одній і тій самій справі його вже ніяк не засудять.
Він так ще й до лондона дійде...
показать весь комментарий
29.11.2023 11:33 Ответить
Рафік нівчом невінуват...
показать весь комментарий
29.11.2023 11:34 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 11:34 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 11:38 Ответить
віддайде його Байдену
показать весь комментарий
29.11.2023 11:39 Ответить
красава. я про це ще вчора написав. Віддати гроші потрібно відразу, всеодно відсудить
показать весь комментарий
29.11.2023 11:40 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 11:40 Ответить
"Вор должен сідеть в тюрмі "-я так сказал. Глеб Жиглов.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:41 Ответить
Ну що посадили бородату бабу, вовкині фанатики.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:46 Ответить
Потрібно його видати під захист юрисдикції США!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:49 Ответить
..у США хороші суди, на Клівлендщині до прикладу, і давно вже зачекалися на невинну Бєню
показать весь комментарий
29.11.2023 11:51 Ответить
Ничего не пойму. США на него дело завели. Ясно дело, что его не выдаст Украина, т.к он гражданин Украины. Но вопрос в другом: почему он задержан, но до сих пор отсутствует приговор? Или хотя бы нормально оформленное подозрение? Дело в том, что он легко выиграет суд по правам человека из-за отсутствия причин его удержания.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:51 Ответить
А він гражданін України? пріпіздєнт же казав, що позбавив його цього ганебного звання сплоїда
показать весь комментарий
29.11.2023 11:55 Ответить
Так на первом же заседании по избранию меры пресечения, суд признал его гражданином Украины. Так что не знаю, кто там кого лишил. Да и не уверен, что это было бы законно. Он же гражданин Украины с рождения.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:01 Ответить
Така у нас унікальна судова система - ніде у світі немає подібної
показать весь комментарий
29.11.2023 11:56 Ответить
« В Україні унікальна система»?
» Ніде в світі такого немае»?

Про що ти. Хлопчик?

Ти знаешь « про вісь світ»?
Ти маешь досвід у різних країнах світу?
Ти експерт у юрістпруденціі?

Ти знаешь де е самий « гарний суд»?
Може це Італія з Сіцілеію?
Може Велика Брітанія, яка засудила українського журналіста коли він назвав Ахметова бандитом?
Може це « демократична « Туреччина?

Не треба просто язиком ляпать.
показать весь комментарий
29.11.2023 16:30 Ответить
1. Беня вже лишили статусу Громадянина України. Ціеі перешкоди для передачі у США нема.

2. Його сховали в СБУ, від НАБУ. Бо вони можуть довести це діло до кінця.

3. СБУ сліпила діло (а), так що вони дуже слабкі. Та легко можуть бути разбиті у суді.

4. Бенін кайс буде лакмусовим папером для оцінки Громадянами заяви Зеленськоно, що він « вже покінчив з олігархами».
показать весь комментарий
29.11.2023 16:21 Ответить
Ну, що, 73%, вивертайте карманИ
показать весь комментарий
29.11.2023 11:52 Ответить
Алле - ап
показать весь комментарий
29.11.2023 11:57 Ответить
В США відправте цього підара!
показать весь комментарий
29.11.2023 12:00 Ответить
Бєню має судити не Шевченківський районний суд міста Києва, а народ України. До речі, всі суди виносять рішення ім"ям саме народу України. Це той випадок кори цей народ не погодиться з таким знущанням.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:02 Ответить
Так, в судових Рішеннях так і написано РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
А в Конституції зазначено, що Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ,
 а не купка шахраїв, але народу настільки задурили мізки, що народ зовсім не користується своїми правами!
показать весь комментарий
29.11.2023 13:13 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
29.11.2023 12:19 Ответить
Чому я ніц не здивований?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:31 Ответить
Добийте вж це одоробло з 90х-за права людини він завякав,а коли свою мавпу сажив у крісло президента права людини йому були п...й.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:34 Ответить
Скільки ця мерзота витрачає на так званих адвокатів ,вихід один або наші правоохоронці відправлять цього чорта за грати ,або він і далі буде грабувати країну ,на жаль корумповані суди і влада не зацікавлені посадити олігарха це була всього гра, ось ми боремось з корупцією.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:06 Ответить
Ховається від Лондонського суду. І швидкість звернення до Європейского суду теж з розряду створення штучного доказу переслідування. Мертвечука так само ванюша літінант і прокурорша ховали, створювали йому імідж переслідуваного. А потім кинули і не знали, що робити.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:22 Ответить
клоуни з 95 кварталу не перестають грати.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:41 Ответить
Щось адвокат про все написав, і про порушення прав людини і про те яка ця людина хороша і добра, а щодо претензій фінансового департаменту ФБР США до громадянина каломийського ні слова? Дядя Ізя ніколи нічого ні ЗСУ ні постраждалим від війни українцям не давав майже на копійку за що я його повинен поважати??? Жадний, мля, шо бобер….. Політичне замовлення мля, та кому ти потрібний Буратіно? По тобі давно федеральна буцегарня де небудь у штаті Айова США плаче, де здорові чорні хлопці чистять димохода «сніжкам». Як Паші лазаренку робили.
показать весь комментарий
29.11.2023 15:32 Ответить
Ну так коли Блінкен приїде нехай разом з ним до США летить. Там правосуддя працює і якщо таких золотий коломойша то ще й компенсацію відсутить. А то сховали від США і концерти мутять
показать весь комментарий
29.11.2023 16:12 Ответить
Воно не тягне на людину, це чмо грабувало Україну роками, збитки нанесені державі десятки мільярдів гривень.
Мрію щоб це падло здохло🤬
показать весь комментарий
29.11.2023 19:03 Ответить
 
 