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Уровень потребления электроэнергии стремительно растет, украинцев призывают экономить

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

електроенергія,електрика,світло,леп

Из-за ухудшения погодных условий в Украине фиксируется стремительный рост потребления электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень потребления электроэнергии стремительно растет. Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует, что потребление будет держаться на максимуме в течение дня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причинами роста потребления являются: ухудшение погодных условий, пасмурная погода влияет на уменьшение производства "зеленой" генерации, восстановление потребления в регионах, пострадавших из-за непогоды.

Читайте также: В энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии, в вечерние часы он может увеличиться, - "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" напоминают, что одновременное запитывание большого количества потребителей – это сложный технический процесс, который может повлечь за собой перегрузку электросетей и привести к дополнительным техническим повреждениям.

"Потребляйте электричество бережливо. Сегодня просим рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+11
зростає, порівняно з чим?
увесь промисловий схід розбомблений. підприємства не працюють.
південь окупований, відключений від споживання. на півночі, до сих пір, леп обірвані.
8 млн, взагалі виїхали із країни.
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29.11.2023 12:39
+4
В бункері Боневтіка, в кабміні Шмигаля, у Верховній Раді яка температура повітря?
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29.11.2023 12:49
+2
,,Зменшення виробництва зеленої генерації приводить до зростання споживання електроенергії.,,- Скажіть, де в цьому реченні сенс?
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29.11.2023 12:49
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зростає, порівняно з чим?
увесь промисловий схід розбомблений. підприємства не працюють.
південь окупований, відключений від споживання. на півночі, до сих пір, леп обірвані.
8 млн, взагалі виїхали із країни.
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29.11.2023 12:39 Ответить
то все кавоварки та пралмашинки
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29.11.2023 12:48 Ответить
Заждіть трохи - прийде приморозок, - вимкнемо і останнє, що залишилось - холодильник ..
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29.11.2023 12:42 Ответить
В бункері Боневтіка, в кабміні Шмигаля, у Верховній Раді яка температура повітря?
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29.11.2023 12:49 Ответить
,,Зменшення виробництва зеленої генерації приводить до зростання споживання електроенергії.,,- Скажіть, де в цьому реченні сенс?
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29.11.2023 12:49 Ответить
Того, хто складав те речення, треба повернути до школи, в початкові класи
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29.11.2023 13:01 Ответить
нєнє. йому треба, іржавим цвяхом, поколупатися у вусі.
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29.11.2023 13:13 Ответить
в то же время, нкрекп совместно с СБУ проводят репрессии владельцев домашних солнечных электростанций, которые "превышают нормативную выработку электроэнергии" вменяют мошенничество. например, разрешенная мощность 30 квт, а оборудование может выдать в пике 33 квт (если солнечно и холодно). за это или не оплачивают за месяц, или вообще статью вешают.
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29.11.2023 13:15 Ответить
Приватна структура укренерго набиває собі ціну,400 населених пунктів знеструмлено,більшість великих підприємств не працює,мільйони людей виїхало,а електрики нехватає
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29.11.2023 13:22 Ответить
 
 