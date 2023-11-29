Уровень потребления электроэнергии стремительно растет, украинцев призывают экономить

Из-за ухудшения погодных условий в Украине фиксируется стремительный рост потребления электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень потребления электроэнергии стремительно растет. Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует, что потребление будет держаться на максимуме в течение дня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причинами роста потребления являются: ухудшение погодных условий, пасмурная погода влияет на уменьшение производства "зеленой" генерации, восстановление потребления в регионах, пострадавших из-за непогоды.

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В "Укрэнерго" напоминают, что одновременное запитывание большого количества потребителей – это сложный технический процесс, который может повлечь за собой перегрузку электросетей и привести к дополнительным техническим повреждениям.

"Потребляйте электричество бережливо. Сегодня просим рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня", - отмечается в сообщении.