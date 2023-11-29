Последствия непогоды: количество погибших возросло до 12

В Украине из-за непогоды погибли 12 украинцев. Еще 23 пострадали, среди них – 2 ребенка.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

В Украине идет ликвидация последствий непогоды. С 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи.

Оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 – дети.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. В то же время, перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса".

Напомним, из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов.