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Новости Война в Украине
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Последствия непогоды: количество погибших возросло до 12

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

негода,дснс

В Украине из-за непогоды погибли 12 украинцев. Еще 23 пострадали, среди них – 2 ребенка.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

В Украине идет ликвидация последствий непогоды. С 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи.

Оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 – дети.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. В то же время, перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса".

Напомним, из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов.
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Тому і існує в Україні Державна служба Надзвичайних ситуацій! Але, то таке…
Природнє явище, руками не зупиниш! Тільки його НАСЛІДКИ оціниш
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29.11.2023 12:51 Ответить
 
 