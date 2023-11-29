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Новости Война в Украине
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Украинцы оттеснили российский флот в Черном море, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

флот,росія

Защитникам Украины удалось оттеснить российский флот в Черном море и установить маршруты по экспорту зерна.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания Совета Украина-НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность", – сказал он.

Столтенберг напомнил, что в прошлом году Украина "выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон".

"В этом году они продолжают наносить тяжелые потери России. Украина вернула себе 50% территории, которую сначала захватила Россия", - добавил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что важнейшим является то, что "Украина победила как суверенная, независимая, демократическая нация". "Это – большое достижение, большая победа", - сказал он.
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Про флот повідаємо, але Авдіївка на умі:

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29.11.2023 15:35 Ответить
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29.11.2023 16:14 Ответить
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29.11.2023 16:21 Ответить
Україна ще не перемогла.
Бо з такими заявами про "перемогу", можна потім і капітуляцію-"договорняк посередині" "перемогою" називати.
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29.11.2023 16:40 Ответить
 
 