Украинцы оттеснили российский флот в Черном море, - Столтенберг

Защитникам Украины удалось оттеснить российский флот в Черном море и установить маршруты по экспорту зерна.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания Совета Украина-НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность", – сказал он.

Столтенберг напомнил, что в прошлом году Украина "выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон".

"В этом году они продолжают наносить тяжелые потери России. Украина вернула себе 50% территории, которую сначала захватила Россия", - добавил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что важнейшим является то, что "Украина победила как суверенная, независимая, демократическая нация". "Это – большое достижение, большая победа", - сказал он.