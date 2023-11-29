На высокие должности в ОБСЕ назначены близкие Кремлю лица, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Исследуя деятельность России в ОБСЕ, журналисты установили, что на высокие должности в организации назначены близкие Кремлю лица.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Среди российских представителей в ОБСЕ – бывший сотрудник российского посольства в Вашингтоне, а ныне старший стратегический советник секретариата ОБСЕ Антон Вушкарник, сотрудница международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарья Боярская – она раньше работала в российском МИД и часто сопровождала Владимира Путина и Сергея Лаврова в зарубежных поездках, в частности, была переводчицей на переговорах президента РФ с Дональдом Трампом, а также Салтанат Сакембаева, которая до середины лета 2022 года работала в Генеральном секретариате ОБСЕ, и ее муж – заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко бывший постоянный представитель России в ОБСЕ.
Как установило расследование, все они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.
Пожалуйста, подождите...
Касапам ця ОБСЄ потрібна для того, щоб в березні наступного року вона заявила, що чергові "вибори" ***** були як мінімум демократичними -попри, наприклад, знаходження Навального в тюрмі і недопущення його до виборів.
А от по іншій "матушці - легімитизували. І не тільки в 2018-му, а й 2021-му і навіть цього року, 08/09.23р., т.зв. "місцеві вибори".
По друге, на основі їхніх звітів західні політики вибудовують свої дії. Звісно, що вони все добре розуміють, але ж індульгенцією для їхньої гнилизни є саме звіти "обсє".
Але в міжнародних структурах цих агентів не менше!
Саме цього ФСБ і намагається досягти у воюючій країні!
Судячи з твоєї логіки - Залужний агент Кремля ?
І от ми отримуємо Майдан... у воюючій країні!
ФСБ аплодує!
А покажіть мені посилання на те, що її партія, чи фракція дістанцюється від її заяв, я вже не кажу про позбавлення її посади в Комітеті ВР, чи взагалі позбавлення мандату!
Покажіть мені хоч щось, з чого стане зрозумілим, що ОП не згодні з її висловами!
Ви не зможете нічого навести, бо саме з жОПи все це іде... тобто використовують найтупішу депутатку, яку у випадку невдачі завжди можно буде злити, а самим організаторам цього дійства залишитись білими і пухнастими завхозами ОП, які не мають жодного відношення до цього!
Але її куратор, який нею користується, дуже чітко вирахував її психологічний портрет, і добре знає, як можно нею керувати, і використовувати!
І ми все це бачимо ледь не кожний день!
Бездумна саме така!
Співпадіння, як з КОВІД-19?!?!
обсє багато так напрацює