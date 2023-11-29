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Новости За рубежом
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ОБСЕ (4790) россия (91190)

На высокие должности в ОБСЕ назначены близкие Кремлю лица, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

россия,обсе

Исследуя деятельность России в ОБСЕ, журналисты установили, что на высокие должности в организации назначены близкие Кремлю лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди российских представителей в ОБСЕ – бывший сотрудник российского посольства в Вашингтоне, а ныне старший стратегический советник секретариата ОБСЕ Антон Вушкарник, сотрудница международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарья Боярская – она раньше работала в российском МИД и часто сопровождала Владимира Путина и Сергея Лаврова в зарубежных поездках, в частности, была переводчицей на переговорах президента РФ с Дональдом Трампом, а также Салтанат Сакембаева, которая до середины лета 2022 года работала в Генеральном секретариате ОБСЕ, и ее муж – заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко бывший постоянный представитель России в ОБСЕ.

Как установило расследование, все они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.

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Топ комментарии
+15
ОБСЄ - це та організація (вірніше: одна з тих), яка легімитизує (чи підтверджує, або спростовує) демократичність проведених в тій чи іншій країні виборів.
Касапам ця ОБСЄ потрібна для того, щоб в березні наступного року вона заявила, що чергові "вибори" ***** були як мінімум демократичними -попри, наприклад, знаходження Навального в тюрмі і недопущення його до виборів.
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29.11.2023 18:12
+15
Коли нам кажуть, що в нас повно агентів ФСБ - це правда. Подивіться, наприклад, на Бездумну - вона чітко виконує план ФСБ по організації Майдана-3!

Але в міжнародних структурах цих агентів не менше!
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29.11.2023 18:13
+7
комусь не похеру на існування ОБСЕ? Воно ж все ожно ні для чого не потрібне
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29.11.2023 18:06
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комусь не похеру на існування ОБСЕ? Воно ж все ожно ні для чого не потрібне
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29.11.2023 18:06 Ответить
ОБСЄ - це та організація (вірніше: одна з тих), яка легімитизує (чи підтверджує, або спростовує) демократичність проведених в тій чи іншій країні виборів.
Касапам ця ОБСЄ потрібна для того, щоб в березні наступного року вона заявила, що чергові "вибори" ***** були як мінімум демократичними -попри, наприклад, знаходження Навального в тюрмі і недопущення його до виборів.
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29.11.2023 18:12 Ответить
Хіба тільки цим займається ОБСЄ?
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29.11.2023 18:20 Ответить
Справді, не тільки виборами (слово "безпека" там в назві не зайве); але для касапів зараз головне, актуальне і важливе - їхні "вибори" наступного року.
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29.11.2023 18:29 Ответить
наскільки пригадую, на окупованих територіях їх не було.
А от по іншій "матушці - легімитизували. І не тільки в 2018-му, а й 2021-му і навіть цього року, 08/09.23р., т.зв. "місцеві вибори".
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29.11.2023 21:12 Ответить
По перше, вони зжирають багато грошей платників податків.

По друге, на основі їхніх звітів західні політики вибудовують свої дії. Звісно, що вони все добре розуміють, але ж індульгенцією для їхньої гнилизни є саме звіти "обсє".
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29.11.2023 18:15 Ответить
просто думка..- нахалєри потрібна ОБСЄ, якщо вона по факту не виконує свої функції? на халєри потрібна ООН, якщо вона не виконує функції. Статути цих організацій не відповідають викликам. ТОБТО - виходів два. Або саморозпуститися з метою створення інших об"єднань з новими форматами і новими статутами більш універсального толку в сенсі процедур прийнятих рішень учасниками. І ще один - створити альтернативні організації, щодо безпеки та регулювання міжнародних відносин. Що перший, що другий варіанти - повне фуфло. І що? А то - кожен за себе, і одне правило - ніяких правил.
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29.11.2023 18:19 Ответить
С німі надо ґоворіть! Оні імєют право на історічєскую справєдлівость!
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29.11.2023 18:07 Ответить
Коли нам кажуть, що в нас повно агентів ФСБ - це правда. Подивіться, наприклад, на Бездумну - вона чітко виконує план ФСБ по організації Майдана-3!

Але в міжнародних структурах цих агентів не менше!
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29.11.2023 18:13 Ответить
на рахунок Безумної тут зворотній еффект,чим більше вона відкриває рота - тим більший рейтинг у Залужного )
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29.11.2023 18:17 Ответить
А тепер подумай, що цей план якраз і розрахований на організацію Майдана-3, на цей раз - що Українці вийдуть на захист Залужного.

Саме цього ФСБ і намагається досягти у воюючій країні!
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29.11.2023 18:24 Ответить
план якраз і розрахований на організацію Майдана-3, на цей раз - що Українці вийдуть на захист Залужного.
Судячи з твоєї логіки - Залужний агент Кремля ?
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29.11.2023 19:14 Ответить
Ні - агент Кремля той, хто зорганізував атаку на Залужного, цілком будучи впевненим, що Українці війдуть на захист Залужного!

І от ми отримуємо Майдан... у воюючій країні!

ФСБ аплодує!
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29.11.2023 19:17 Ответить
На сьогоднішній день Залужного атакує лише безумна,не думаю що в неї багато однодумців )
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29.11.2023 19:28 Ответить
Серьозно?

А покажіть мені посилання на те, що її партія, чи фракція дістанцюється від її заяв, я вже не кажу про позбавлення її посади в Комітеті ВР, чи взагалі позбавлення мандату!

Покажіть мені хоч щось, з чого стане зрозумілим, що ОП не згодні з її висловами!

Ви не зможете нічого навести, бо саме з жОПи все це іде... тобто використовують найтупішу депутатку, яку у випадку невдачі завжди можно буде злити, а самим організаторам цього дійства залишитись білими і пухнастими завхозами ОП, які не мають жодного відношення до цього!
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29.11.2023 19:43 Ответить
то ти її занадто високо оцінив, вона просто "шістка" агента "Козирь"
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29.11.2023 18:17 Ответить
Так - вона дура!

Але її куратор, який нею користується, дуже чітко вирахував її психологічний портрет, і добре знає, як можно нею керувати, і використовувати!

І ми все це бачимо ледь не кожний день!
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29.11.2023 18:21 Ответить
там нема портрету...)))там дупа на шиї...
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29.11.2023 18:22 Ответить
Управляти, і керувати можно любою людиною. Простіше це зробити з тупою, але амбіційною.

Бездумна саме така!
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29.11.2023 18:26 Ответить
Безмозгла, без Йермака, попісяти не зможе, щоб не обісцятись...
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29.11.2023 18:58 Ответить
Оце Ви файно вказали на безпосереднього організатора всієї цієї акції з дестабілізації ситуації в Україні на замовлення ФСБ!
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29.11.2023 19:15 Ответить
Ніколи, такого лайна з московії, небуло за 30 років, аж ось тобі ЗНОВУ!
Співпадіння, як з КОВІД-19?!?!
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29.11.2023 18:17 Ответить
Головне питання - а хто назначав? Потрібно цим конченим копняка під зад, да так, щоб той зад став як у бабуіна - на все життя!
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29.11.2023 18:21 Ответить
Такі вони ось Безпека і Співробітництво в Європі (ОБСЄ)
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29.11.2023 18:21 Ответить
Бабло.
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29.11.2023 18:23 Ответить
Ну когда-то они в Белом Доме сидели под крылышком жены Рузвельта. Так что давняя история.
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29.11.2023 18:47 Ответить
А хто їх туди призначив? Поясніть, будь ласка.
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29.11.2023 19:24 Ответить
ОБСЄ- фактично відділ ФСБ.
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29.11.2023 19:46 Ответить
понабирали фашистів боротися зі своїми ж фашистами,
обсє багато так напрацює
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29.11.2023 20:48 Ответить
Недарма абревіатуру OSCE можна прочитати, як ОСьЦЕ...
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29.11.2023 22:39 Ответить
 
 