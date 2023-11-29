На высокие должности в ОБСЕ назначены близкие Кремлю лица, - СМИ

Исследуя деятельность России в ОБСЕ, журналисты установили, что на высокие должности в организации назначены близкие Кремлю лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди российских представителей в ОБСЕ – бывший сотрудник российского посольства в Вашингтоне, а ныне старший стратегический советник секретариата ОБСЕ Антон Вушкарник, сотрудница международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарья Боярская – она раньше работала в российском МИД и часто сопровождала Владимира Путина и Сергея Лаврова в зарубежных поездках, в частности, была переводчицей на переговорах президента РФ с Дональдом Трампом, а также Салтанат Сакембаева, которая до середины лета 2022 года работала в Генеральном секретариате ОБСЕ, и ее муж – заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко бывший постоянный представитель России в ОБСЕ.

Как установило расследование, все они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.

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