Комарницкий прокомментировал расследование Bihus.Info: "Не имею никакого отношения к восстановлению Ирпеня"

Несколько дней назад журналисты Bihus.info обнародовали сюжет о махинациях во время восстановления города Ирпеня, пострадавшего во время российской оккупации Киевщины. Среди фигурантов этого сюжета был экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, который, по информации расследователей, получил огромный подряд и может быть причастен к схемам при восстановлении города.

Комарницкий прокомментировал эту информацию изданию Фокус, сообщает Цензор.НЕТ.

"С 24 февраля я, как и большинство украинцев, полностью сфокусировался на волонтерстве и помощи нашим Вооруженным силам. Еще тогда принял внутреннее решение — продолжать не комментировать информацию в СМИ относительно себя. Но псевдорасследование от Bihus.Info по восстановлению в Ирпене меня откровенно удивило. Мы все понимаем, что в Украине идет война, общество, в том числе и журналисты, находятся в ежедневном стрессе, но это точно не оправдание того, чтобы давать непроверенную и полностью ложную информацию.

О чем может идти речь, если в сюжете используются кадры заказных политических судебных процессов 2010 года, времен президентства Януковича, которые точно никак не касаются указанных событий! Могу сказать точно: не имею никакого отношения к восстановлению Ирпеня, к тем людям и компаниям, которые указаны в материале. Я считаю, что такие сюжеты — манипуляция общественным мнением.

Обращаюсь к журналистам с требованием опровергнуть эту информацию, тем более, что авторы материала не только не проверили информацию, но и даже не пытались связаться со мной или с моими представителями. Я бы сразу поставил все точки над "і". Всегда открыт к диалогу со СМИ и готов ответить на любые вопросы", - отметил Комарницкий.

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Напомним, журналисты Bihus.info в своем расследовании заявили связь между совладелицей компании, получившей подряд на 600 млн грн на восстановление пострадавшего в результате российских обстрелов жилого комплекса "Ирпенские липки", и так называемым "смотрящим за Киевом" Денисом Комарницким.

После выхода журналистского материала по этому объекту начальник КОВА Руслан Кравченко обратился в областную прокуратуру для изучения информации, изложенной в нем. Начальник КОВА просит проверить указанную журналистами информацию и в случае ее подтверждения дать соответствующую правовую оценку в рамках уголовного производства. При этом в КОВА отметили, что компания-победитель ООО "Навитехсервис" выполнила все требования тендера по капитальному ремонту многоэтажки "Ирпенские липки" в Ирпене.