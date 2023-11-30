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Рашисты снова атаковали Украину "шахедами", в Винницкой области работала ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 30 ноября в Винницкой области работала противовоздушная оборона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал Сил обороны юга.
"На Винничине работает ПВО по остаткам БпЛА".
Военные призвали не снимать работу украинских защитников, соблюдать осторожность и сознательность.
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