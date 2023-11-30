Рашисты снова атаковали Украину "шахедами", в Винницкой области работала ПВО

В ночь на 30 ноября в Винницкой области работала противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал Сил обороны юга.

"На Винничине работает ПВО по остаткам БпЛА".

Военные призвали не снимать работу украинских защитников, соблюдать осторожность и сознательность.

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