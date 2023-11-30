Израиль продолжил перемирие с ХАМАС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Армия Израиля заявила о продлении перемирия с ХАМАСом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.
В свете усилий посредников, направленных на продолжение процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями Рамочного соглашения, оперативная пауза будет продолжена", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В ХАМАСе также подтвердили продолжение перемирия. Эти заявления были сделаны за несколько минут до завершения действия предварительных договоренностей о перемирии, которое должно было закончиться в 7 утра по местному времени.
В среду, 29 ноября, ХАМАС освободил десять заложников – пятерых детей и пятерых женщин, в том числе с двойным гражданством США, Германии и Нидерландов. Израиль освободил из тюрем 30 палестинцев. В рамках отдельного соглашения ХАМАС отпустил четырех граждан Таиланда и две женщины с российско-израильским гражданством.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ясно дал понять, что страна планирует "бороться до конца". Израиль подчеркивал, что его цель - уничтожение ХАМАС.
Пожалуйста, подождите...
росія у Беслані та на Дубровці знищила заручників разом з терористами - і захоплення заручників припинились.
Тому що всім стало зрозуміло: з росією так не працює.
А з Цивілізацією - працює. Очікуйте нових захоплень.
Вранці 30 листопада двоє невідомих вчинили стрілянину в Єрусалимі.
Терористи вели вогонь у районі автобусної зупинки неподалік в'їзду до міста. Є загиблі і поранені.
По Ізраїлю нанесаний нищівний удар. Захоплені заручники. Цахал припинив бойові дії. Йде торг, шанаж заручниками і витягування з тюрем терористів. Картинки вбитих арабських дітей на всіх сторінках. Араби і сране лівачйо зарвалися з поводка і масово гавкають на всіх великих площах. Я вже не кажу про втоптану в багнюку репутацію ізраїльської армії і розвідок, яких там не одна.
Шось я не проглядаю в цьому всьому перемоги Ізраїлю.
Однак по всіх західних змі ця війна на перших шпальтах вже два місяці.
А як ви уявляєте собі вираз "переміг"?
Зрівняти Газу з лиця землі тотально, перетворити на купу руїн, на пустелю? З погляду військової техніки таку можливість Ізраїль має 4-5 годин безперервної роботи з суші, з моря та повітря, і навіть без неконвенційної зброї. І Гази нема... Ще вранці була, а надвечір зникла.
Але так не можливо. Вони щільно прикрилися непробивним щитом із цивільного населення, тому й доводиться точково, тому й виникає відчуття, що ХАМАС якщо й не перемагає, то не програє. Але ні, насправді він уже сильно ослаб і умови диктує не він.
На жаль, на жаль, що робити...?
Ізраїль має те обмеження, що має думати не лише про своїх дітей, а й про дітей Гази.
А ХАМАС має ту величезну перевагу, що йому начхати і на дітей Ізраїлю, і на дітей Гази.
А ще вони вивішують на перших шпальтах лівих європейських газет фото вбитих ізраїльских дітей, видаючи їх за арабських.
Дурному виду немає стиду!