Израиль продолжил перемирие с ХАМАС

Армия Израиля заявила о продлении перемирия с ХАМАСом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

В свете усилий посредников, направленных на продолжение процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями Рамочного соглашения, оперативная пауза будет продолжена", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ХАМАСе также подтвердили продолжение перемирия. Эти заявления были сделаны за несколько минут до завершения действия предварительных договоренностей о перемирии, которое должно было закончиться в 7 утра по местному времени.

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В среду, 29 ноября, ХАМАС освободил десять заложников – пятерых детей и пятерых женщин, в том числе с двойным гражданством США, Германии и Нидерландов. Израиль освободил из тюрем 30 палестинцев. В рамках отдельного соглашения ХАМАС отпустил четырех граждан Таиланда и две женщины с российско-израильским гражданством.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ясно дал понять, что страна планирует "бороться до конца". Израиль подчеркивал, что его цель - уничтожение ХАМАС.

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