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Новости За рубежом
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Израиль продолжил перемирие с ХАМАС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

цахал,ізраїль

Армия Израиля заявила о продлении перемирия с ХАМАСом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

В свете усилий посредников, направленных на продолжение процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями Рамочного соглашения, оперативная пауза будет продолжена", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ХАМАСе также подтвердили продолжение перемирия. Эти заявления были сделаны за несколько минут до завершения действия предварительных договоренностей о перемирии, которое должно было закончиться в 7 утра по местному времени.

Читайте также: США сняли какие-либо спекуляции относительно якобы выбора между Украиной и Израилем, - Минобороны

В среду, 29 ноября, ХАМАС освободил десять заложников – пятерых детей и пятерых женщин, в том числе с двойным гражданством США, Германии и Нидерландов. Израиль освободил из тюрем 30 палестинцев. В рамках отдельного соглашения ХАМАС отпустил четырех граждан Таиланда и две женщины с российско-израильским гражданством.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ясно дал понять, что страна планирует "бороться до конца". Израиль подчеркивал, что его цель - уничтожение ХАМАС.

Читайте: Мы не остановимся, пока Хамас не отпустит всех заложников, – Байден
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Топ комментарии
+4
У Цивілізації є больовий поріг, у Варварства його немає.
росія у Беслані та на Дубровці знищила заручників разом з терористами - і захоплення заручників припинились.
Тому що всім стало зрозуміло: з росією так не працює.
А з Цивілізацією - працює. Очікуйте нових захоплень.
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30.11.2023 09:10
+4
Взагалі-то на данний момент з великим відривом перемагає Хамас.
По Ізраїлю нанесаний нищівний удар. Захоплені заручники. Цахал припинив бойові дії. Йде торг, шанаж заручниками і витягування з тюрем терористів. Картинки вбитих арабських дітей на всіх сторінках. Араби і сране лівачйо зарвалися з поводка і масово гавкають на всіх великих площах. Я вже не кажу про втоптану в багнюку репутацію ізраїльської армії і розвідок, яких там не одна.
Шось я не проглядаю в цьому всьому перемоги Ізраїлю.
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30.11.2023 09:37
+3
Вони і до того прятались по норах. Шо змінилось?
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30.11.2023 09:44
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Таки леваки прогнули Израиль, суки...
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30.11.2023 09:09 Ответить
У Цивілізації є больовий поріг, у Варварства його немає.
росія у Беслані та на Дубровці знищила заручників разом з терористами - і захоплення заручників припинились.
Тому що всім стало зрозуміло: з росією так не працює.
А з Цивілізацією - працює. Очікуйте нових захоплень.
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30.11.2023 09:10 Ответить
Стрілянина в Єрусалимі

Вранці 30 листопада двоє невідомих вчинили стрілянину в Єрусалимі.

Терористи вели вогонь у районі автобусної зупинки неподалік в'їзду до міста. Є загиблі і поранені.
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30.11.2023 09:12 Ответить
Израиль уже победил.
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30.11.2023 09:14 Ответить
Падєбіл. Що, хамас вирізаний під корінь, щоб робити такі заяви? Чи може, Іран знищено?
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30.11.2023 09:17 Ответить
Взагалі-то на данний момент з великим відривом перемагає Хамас.
По Ізраїлю нанесаний нищівний удар. Захоплені заручники. Цахал припинив бойові дії. Йде торг, шанаж заручниками і витягування з тюрем терористів. Картинки вбитих арабських дітей на всіх сторінках. Араби і сране лівачйо зарвалися з поводка і масово гавкають на всіх великих площах. Я вже не кажу про втоптану в багнюку репутацію ізраїльської армії і розвідок, яких там не одна.
Шось я не проглядаю в цьому всьому перемоги Ізраїлю.
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30.11.2023 09:37 Ответить
Террористы прячутся по норах. Цахал показал свою силу.
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30.11.2023 09:41 Ответить
Вони і до того прятались по норах. Шо змінилось?
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30.11.2023 09:44 Ответить
Дивна у них війна: повоювали тиждень і шабат.
Однак по всіх західних змі ця війна на перших шпальтах вже два місяці.
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30.11.2023 09:22 Ответить
Яка різниця? Не розбомбили в суботу - *********** в неділю чи в понеділок.
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30.11.2023 09:39 Ответить
Дивно... колись давно був міф, шо Ізраїль не веде перемовин з терористами. Тіпа можете шось там захоплювати, з вами розмовляти не будуть, а просто вбʼють. Тож нема сенсу когось\шось захоплювати для шантажу. Але події останніх років показують, шо не тільки розмовляють, а ще і виконують досить дивні вимоги (тіпа відпустити купу терористів за одного заручника). Цікаво було б почути як воно насправді від місцевих...
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30.11.2023 09:42 Ответить
Місцевих...так там наче всі панаєхавшиє...
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30.11.2023 09:52 Ответить
Якшо 10 років там прожив то вже місцевий.
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30.11.2023 10:05 Ответить
Ось пробігся за коментарями, і дивне почуття.
А як ви уявляєте собі вираз "переміг"?
Зрівняти Газу з лиця землі тотально, перетворити на купу руїн, на пустелю? З погляду військової техніки таку можливість Ізраїль має 4-5 годин безперервної роботи з суші, з моря та повітря, і навіть без неконвенційної зброї. І Гази нема... Ще вранці була, а надвечір зникла.
Але так не можливо. Вони щільно прикрилися непробивним щитом із цивільного населення, тому й доводиться точково, тому й виникає відчуття, що ХАМАС якщо й не перемагає, то не програє. Але ні, насправді він уже сильно ослаб і умови диктує не він.
На жаль, на жаль, що робити...?
Ізраїль має те обмеження, що має думати не лише про своїх дітей, а й про дітей Гази.
А ХАМАС має ту величезну перевагу, що йому начхати і на дітей Ізраїлю, і на дітей Гази.
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30.11.2023 10:27 Ответить
"Ізраїль має те обмеження, що має думати не лише про своїх дітей, а й про дітей Гази." "Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомив, що впродовж тижня, з моменту нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, ймовірно, загинули більше ніж 700 дітей у Секторі Гази і майже 2,5 тисячі дістали поранення."
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30.11.2023 11:02 Ответить
Але вони забули сказати, що майже половина з цих "дітей" (якщо не 2/3), це підлітки 13-17 років, які є вже повноправними бійцями ХАМАСу. І гинуть вони зі зброєю в руці.
А ще вони вивішують на перших шпальтах лівих європейських газет фото вбитих ізраїльских дітей, видаючи їх за арабських.
Дурному виду немає стиду!
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30.11.2023 11:12 Ответить
Нетаньяга должен ответить за ПРОВАЛ Цахал и Сабак. Если бы не оружие и ФЛОТ USA сейчас бы арабы плясали на развалинах Иерусалема. P.S. Вот так бы Америка помогала Украине , то ху.ло давно бы болталось на суку..... а пипеточная помощь затягивает военные действия
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30.11.2023 11:29 Ответить
 
 