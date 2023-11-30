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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Деоккупация Крыма может быть легче, чем Донбасса, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть жителей оккупированного Донбасса будет ментально сложнее, чем жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом глава государства заявил во время общения с николаевскими студентами, передает Цензор.НЕТ.

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Так может быть. Потому что, например, если взять Донбасс: люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве. Это долгий процесс, может быть абсолютно по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят - будет очень сложно", – объяснил он.

По словам Зеленского, вернуть жителей оккупированного Донбасса ментально будет сложнее.

"Потому что с оккупацией была контактная линия, были постоянные боевые действия. Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Это значит, что в те или иные семьи на Донбассе не все вернулись. Или вернулась какая-то история. Отношения понятны. И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят: россияне бегут, а эти - стоят. Это тоже о чем-то говорит. А в Крыму боевых действий не было, поэтому я считаю, что Крым очень ждет возвращения. Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована... Нам главное нас сберечь. Нашу целостность. Это очень важно. Все остальное обязательно вернется. Для одной территории нужно время, для другой - что-то для людей", - добавил глава государства.

Смотрите также: В Крыму хакеры взломали эфир IPTV, запустив обращение Владимира Зеленского. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
Давай, Залуський, покажи майстер-клас! Клоуни з 95 кварталу тобі в поміч.
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30.11.2023 11:07
+21
по перше, ні за які "серця" боротися не треба. Треба буде робити фільтраційні акції, і позбавляти громадянства з подальшою депортацію
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30.11.2023 11:15
+20
Ефект безуглої в дії.
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30.11.2023 11:07
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Ефект безуглої в дії.
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30.11.2023 11:07 Ответить
Більше схоже на ефект Арестовича.
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30.11.2023 11:09 Ответить
Афект...
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30.11.2023 11:17 Ответить
альцгеймера?
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30.11.2023 11:20 Ответить
Ефект тупого нарциса! В людини немає ні аналітичних здібностей, ні здатності вчитися на своїх і чужих помилках - паяц, що грає життями людей та країни!
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30.11.2023 11:27 Ответить
Да бросьте комплиманами рассыпать. С каких это пор нарцисы давились бы канцерогенным фаст фудом, та як им, в школьном возрасте, мам Рима тоже не давала пять копеек на пирожок с повидлом, заваренный в пережаренном постном масле.
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30.11.2023 11:42 Ответить
Але мама рима казали, що вовік сама краща дитина на районі, не те що інші "гої".
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30.11.2023 12:16 Ответить
Вона мала на увазi бовдурiв району, тому дефiсом не скористалася. Та як само собою зрозумiле... Не жилось бы им в тишине и уюте в своей хрущобе, ан нет, из -за клоуна теперь мытарствуют как не по Передней Азии, так по околицям Европи.
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30.11.2023 13:12 Ответить
Не то , что б я восхищался этим сыном Риммы, но неужели ваша мама не говорила, что вы - сама краща дитина на районI??
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30.11.2023 15:44 Ответить
Ні, мені такого не говорили. В мене не було такої потреби. Мені казали, що малодець і можу зробити, те що в моїх силах, якщо гарно вчитися та не халтурити! І мені казали, що мене ******* незважаючи на любі обставини.
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01.12.2023 07:40 Ответить
Дефект
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30.11.2023 11:30 Ответить
Давай, Залуський, покажи майстер-клас! Клоуни з 95 кварталу тобі в поміч.
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30.11.2023 11:07 Ответить
А з кварталу хоч хто-небуть воює?
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30.11.2023 11:47 Ответить
Вже сам квартал пішов.
А кварталевців не витягти
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30.11.2023 12:43 Ответить
а шо, Донбас вже визволили? чи я шось прозівав?
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30.11.2023 11:09 Ответить
Залишилась тільки Кубань.
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30.11.2023 12:25 Ответить
дурінь думкой багатіє
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30.11.2023 11:10 Ответить
Якщо точніше то: "Дурень думкою радіє, нею він і багатіє"
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30.11.2023 11:12 Ответить
Дбл блд
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30.11.2023 11:10 Ответить
Ни одной гласной, но все понятно
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30.11.2023 11:32 Ответить
Новый "план" подвезли... Безумную надеюсь угостили?
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30.11.2023 11:10 Ответить
И про прерии простор заведьот он разговор
Где ж ві кони мои кони, что несут во весь опор
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30.11.2023 11:10 Ответить
"2-3 тижня і будемо пити пиво на пляжі Ялти"?
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30.11.2023 11:11 Ответить
А до чого воно нас готує?? Щоб завтра сказати: --- Дуже складно повертати жителів Донбасу... Та й х.й з ним, з тим Бомбасом!
Та й з Кримом -- теж!!
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30.11.2023 11:36 Ответить
Потім зеублюдкі , скажуть: губу раскатали «завищенні очікування «, як , це було з контрнаступом !
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30.11.2023 12:41 Ответить
Кримських зрадників також здохло дуже багато
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30.11.2023 11:11 Ответить
Як це може бути легше, якщо в росії там три лінії оборони, ілоту ми немаємо, а доступ до них одна дорога по суходолі? Стратег херів. Ти не залив ні одної лінії бетону та фортифікпцвйних обороно в 21-22 рокпх, щоб зберегти південь, північ, схід, а ****** про крим, де кацапи ляють битон беззурину!

****** вже про шашлики, тобі вірити себе не поважати!
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30.11.2023 11:11 Ответить
То така інформаційна лабуда для зебілів, як перед виборами було.
Не звертайте увагу це розраховано виключно на зебілів.
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30.11.2023 11:13 Ответить
Мене просто вкурвлює це ************* і кожен день по циклу. Враховуючи реальну ситуацію в країні.
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30.11.2023 11:19 Ответить
В нас дефіцит в б'юджеті, за то д'єрмак на ремонті зброї ******* 1млрд доларів.
Фортифікаційні споруди почнуть бодувати, лише зараз,коли мороз і земля промерзла - довбойоди, а ло цього ви не чули військових. Генерал Кривонос, Роман Костенко про це говорить ще з 21 року, коли тільки про ризики говорили. Піздуни.
Країну просрали, стільки люлей було через це втрачено. Тільки з моїх знайомих двоє загинули при спробі окопатися, бо вивезли їх в чисте голе поле,а над ними літв кацапський дрончик, а потім відпрацювала артилерія, що там на днк ледь набрали.
Заїбали
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30.11.2023 11:18 Ответить
Всі заяви та виступи Дуче підпорядковані одній меті --- Будь-яким способом здати Україну гондурасєї!
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30.11.2023 11:40 Ответить
І ще , на вічно , бути при кориті!
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30.11.2023 12:42 Ответить
У когось є зайва кавова гуща?
Хочу погадати, якою буде деокупація Криму.
Ой, вибачте.
Бачу, що у статті гадалка вже погадала.
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30.11.2023 11:12 Ответить
може бути, а може і не бути
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30.11.2023 11:12 Ответить
Да йдити нах зі сваІм данбасам
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30.11.2023 11:13 Ответить
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30.11.2023 11:13 Ответить
Одним словом Алеша))
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30.11.2023 11:15 Ответить
Вона аж так дурна ?
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30.11.2023 14:34 Ответить
А ще простіше деокупувати Крим в своїй голові..
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30.11.2023 11:14 Ответить
Мрійник року ж))
Краще підходить - хвантазьор року
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30.11.2023 11:16 Ответить
Навіть геть дурне коли мовчить-може виглядати розумним...
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30.11.2023 11:15 Ответить
Тільки ідіот міг таке сказати.
Або зеленский.
А може зеленський ідіот?
З Криму на континент лише два шляхи.
На кожному з них, «дурні» кацапи вибудували ешелоновані лінії оборони.
Єдині альтернативи, це повітряний та морський десант.
Але з ППО та авіація у кацапів є, а узбережжя Криму вони також захистили.
З поставками у Крим теж проблем нема: міст функціонує, морський шлях теж ніхто не перерізав.
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30.11.2023 11:15 Ответить
Безальтернативная предвыборка - в действии, то клоун пытается переманить на свою сторону порошенкiвцiв, ездит по ушам.
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30.11.2023 11:37 Ответить
У порошенківців --- не то воспитание. Где сядет, там и слезет! Поездит на х.ю боком!!
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30.11.2023 11:48 Ответить
по перше, ні за які "серця" боротися не треба. Треба буде робити фільтраційні акції, і позбавляти громадянства з подальшою депортацію
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30.11.2023 11:15 Ответить
Попри дикий вий Європи влаштовувати фільтраційні табори!
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30.11.2023 13:21 Ответить
Тут він правий. Донбасіти це сепаратюги ідейні. Кримчани сепаратисти ситуативні. Донбас це ідейний пролетаріат замішаний на воровських традиціях .Для них зміни устрою що серпом по яйцям. Жителі Криму сібаріти. Тепло, грошовито. Працювати кайлом не треба. Заспівав, затанцював тому хто більше платить і ти в шоколаді. Якби замість кацапів зненацька зайшли італійці чи шведи - була б кримсько-італійська автономна республіка. Чи шведська. Знайшлися б і історичні паралелі, і потрібні скрєпи. Знаю, про що пишу. Я сам звідти.
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30.11.2023 11:17 Ответить
Так и на бамбасе, кто нальет, тот и друг.
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30.11.2023 15:48 Ответить
Ілі сємок отсипіт.
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30.11.2023 15:52 Ответить
Вован, а ти сам "ментально" вже деокупувався? Чи й досі вважаєш кацапів "аднім народом"?
В інтерв'ю донецькій «Муніципальній газеті» 15 квітня 2014 року, коли захоплення російськими терористами Донбасу було в розпалі («95 квартал» у цей час саме гастролював там): «Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - ​на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ» - казав зеленський.
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30.11.2023 11:17 Ответить
Як у тебе легко виходить,відав ти легко Херсонщину,за лічені дні московськими окупантами фактично без спротиву було захоплено сотні кілометрів ,тепер українська армія ціною великої крові відвойовує вдень по десять метрів.Язиком молоти в тебе гарно виходить,але ж для тебе головніші рейтинги.
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30.11.2023 11:18 Ответить
Шо воно меле. Не выпускайте его к людям без суфлера.
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30.11.2023 11:18 Ответить
Зы... Подмечу, я не брал до уваги его шизомрii.то я - о его лирических отступлениях... Люди добрi, вчитайтеся в його недолугi "шедеври". Це ж повний вакуум в його мiзках, що до висвiтлення теми.
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30.11.2023 11:34 Ответить
Знову в хід пішла кава в Ялті. Та шашлічкі на його кримській віллі.
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30.11.2023 11:20 Ответить
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30.11.2023 11:21 Ответить
Вовік, прокинься, ти сереш.
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30.11.2023 11:22 Ответить
А он и не спит.
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30.11.2023 11:30 Ответить
Чекаємо кошевого, пікало, кравєц, шифіра та інших у штурмових загонах для звільнення Донбасу, якщо звільнення буде таким легким як каже зепідр.
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30.11.2023 11:23 Ответить
Якщо чесно - то це правда. Донбас це суцільний промрегіон - його і в другу світову важко брали радянські війська втративши там більше 1 млн. Крим набагато легша ціль і Крим завжди брали якщо заходили в нього
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30.11.2023 11:24 Ответить
Та то нічого, Вова!
Просто повернеш не Донбас в Україну, а Україну в Донбас.
Я так розумію, план саме такий?
Призначиш якесь чергове опудало "ментально зближувати" українців і донбасян, і фсьо!
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30.11.2023 11:25 Ответить
Де ти було в 2014, виродку?
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30.11.2023 11:28 Ответить
Ти цап зелений тільки південь міг легко про**бати! А тепер українці своїми життями твої про*би виправлять! Помилка природи! Фу, блін!
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30.11.2023 11:29 Ответить
Справжній шедевр ораторської майстерності !
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30.11.2023 11:31 Ответить
Ага, йому хоч що небуть, аби говорити... та й нашу увагу можна відволікти, поки шахраї у владі тирять чи від того що 9 мільярдів тепер залишаться у Бені
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30.11.2023 11:52 Ответить
Стратєх, думай і шукай плани не на 24 рік а на грудень 23 року як зупинити москалів на тих рубежах де стоїмо, не віддати Авдіївку, щось роби з щоденними обстрілами Херсону, Нікополь, Марганця, одещини
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30.11.2023 11:32 Ответить
З такими темпами звільнення тільки ти з депутатами, чиновниками, митниками, прокурорами та іншою золотою знаттю і залишишся. Хоча, їм то що, у будь-який момент у машину або літак та в Європу здриснуть
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30.11.2023 11:40 Ответить
Кінчений довбойоб, навіть деокупувати не те що Крим, але Запоріжчину виявилось не те що не просто, а взагалі неможливо. Про який в сраку Крим ти верзеш, наркет?
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30.11.2023 11:49 Ответить
Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт.
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30.11.2023 11:52 Ответить
по ходу безмозглая надоумела..........................стратеги ***.............................................................
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30.11.2023 12:08 Ответить
Та ти ,блд,сьогодні одне вважаєш,завтра інше,а вчора взагалі і не шевелився,навіщо тебе взагалі слухати.Йди вже,чмо,на вибори. Не гундось , не нуди,не обсцикайся.За свої вчинки треба відповідати.
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30.11.2023 12:09 Ответить
А навіщо було Чонгар розміновувати, а?
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30.11.2023 12:33 Ответить
Який військовий ВУЗ закінчував Найзеленіший?
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30.11.2023 12:34 Ответить
ну сколько можно , уже кофу попили
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30.11.2023 12:37 Ответить
сколько еще должны положить украинцев, чтобы де него дошло?
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30.11.2023 12:39 Ответить
Кто ему тексты пишет? А у него вообще нет понимания что он говорит. Зачем такое озвучивать, на руку вражеской пропаганде? Они стоят лишь потому что сзади за ними загранотряды стоят и неминуемая смерть. У них более рабский менталитет поэтому расстрела рашистов они боятся больше чем смерти на передовой. Поэтому некоторые не бегут. Когда Украина вернет свои земли вообще с этим проблем не будет. Закон об упрощенном лишении гражданства если ненавидишь Украину и все. На Донбассе любят и уважают сильного и ему подчиняются.
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30.11.2023 12:42 Ответить
от бачите?! а ви сумнівалися! мощьна думка, стратегічне бачення! зміг же перетворитися на мощьнава політіка! як і юзік на мощьнава парламентарія! а ось воєним таке не по силах. фєрштейн?
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30.11.2023 12:43 Ответить
Може статися, а може і не статися. "Єсть лі жізнь на Марсє, нєт лі жізні на Марсє - какая разніца?"
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30.11.2023 12:55 Ответить
МОЖЕ бути? А може і не бути? Піздло зелене.
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30.11.2023 13:05 Ответить
Трендіти не мішки ворочати? Де наши дрони в промислових і головне достатніх обсяга? Де наші укріплення оборонні? Де наши ракети?
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30.11.2023 13:11 Ответить
Ось йди сіпатий та деокуповуй влегку. Типовий лицемір по життю, зрадник на посаді
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30.11.2023 13:18 Ответить
давайте сначала может Токмак деоккупируем, а потом уж за Крым подумаем?
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30.11.2023 13:25 Ответить
Donbas Ukrainje. konjechno nuzhen. No ot russkimi kollaborantami nado budjet razobratsja - dlja etovo nuzhni budut filjtracionnije lagerja. I rasstrel kollaborantov (dokazannih).
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30.11.2023 15:25 Ответить
А в чем сложность? Проверили документы, есть раиський паспорт? Нет проблем, украинский - на стол, вот тебе билет на электричку до Гуково, и пошел на.уй отсюда!
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30.11.2023 15:40 Ответить
Ну і заселення Марса буде легшим, ніж заселення Місяця. Але ми тут яким боком?
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30.11.2023 17:57 Ответить
***, та скільки вже можна. Дайте йому валерянки.
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30.11.2023 17:58 Ответить
Яке "деокупувати"?! У тебе орки зараз фронт прорвуть. Ти умудрився ппосрати все, починаючи з підготовки до війни.

Що ти думаєш з цим робити? Ти гроші заробляєш, чи зброю випускаєш? Ні. Нема нічого. І ось яка ситуація в сухому остатку:

Росія.
110 млрд доларів закладено на війну. Видатки на армію убивць збільшені на 70%, ніж торік. Ворог перевів свою економіку на воєнні рейки: 40% усього обороту піде на геноцид в Україні. Плюс мільйон снарядів від Північної Кореї. Плюс дрони Ірану.

Україна.
45 млрд доларів заплановано на військо. Це стільки, як торік. Зростання видатків на оборону нема, зате є збільшення видатків на державні та репресивні органи. По суті весь бюджет війни складеться із запозичень і допомоги від західних друзів.
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30.11.2023 18:03 Ответить
 
 