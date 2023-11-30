Деоккупация Крыма может быть легче, чем Донбасса, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть жителей оккупированного Донбасса будет ментально сложнее, чем жителей временно оккупированного Крыма.
Об этом глава государства заявил во время общения с николаевскими студентами, передает Цензор.НЕТ.
"Может так случиться, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Так может быть. Потому что, например, если взять Донбасс: люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве. Это долгий процесс, может быть абсолютно по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят - будет очень сложно", – объяснил он.
По словам Зеленского, вернуть жителей оккупированного Донбасса ментально будет сложнее.
"Потому что с оккупацией была контактная линия, были постоянные боевые действия. Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Это значит, что в те или иные семьи на Донбассе не все вернулись. Или вернулась какая-то история. Отношения понятны. И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят: россияне бегут, а эти - стоят. Это тоже о чем-то говорит. А в Крыму боевых действий не было, поэтому я считаю, что Крым очень ждет возвращения. Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована... Нам главное нас сберечь. Нашу целостность. Это очень важно. Все остальное обязательно вернется. Для одной территории нужно время, для другой - что-то для людей", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
А кварталевців не витягти
Где ж ві кони мои кони, что несут во весь опор
Та й з Кримом -- теж!!
****** вже про шашлики, тобі вірити себе не поважати!
Не звертайте увагу це розраховано виключно на зебілів.
Фортифікаційні споруди почнуть бодувати, лише зараз,коли мороз і земля промерзла - довбойоди, а ло цього ви не чули військових. Генерал Кривонос, Роман Костенко про це говорить ще з 21 року, коли тільки про ризики говорили. Піздуни.
Країну просрали, стільки люлей було через це втрачено. Тільки з моїх знайомих двоє загинули при спробі окопатися, бо вивезли їх в чисте голе поле,а над ними літв кацапський дрончик, а потім відпрацювала артилерія, що там на днк ледь набрали.
Заїбали
Хочу погадати, якою буде деокупація Криму.
Ой, вибачте.
Бачу, що у статті гадалка вже погадала.
Краще підходить - хвантазьор року
Або зеленский.
А може зеленський ідіот?
З Криму на континент лише два шляхи.
На кожному з них, «дурні» кацапи вибудували ешелоновані лінії оборони.
Єдині альтернативи, це повітряний та морський десант.
Але з ППО та авіація у кацапів є, а узбережжя Криму вони також захистили.
З поставками у Крим теж проблем нема: міст функціонує, морський шлях теж ніхто не перерізав.
В інтерв'ю донецькій «Муніципальній газеті» 15 квітня 2014 року, коли захоплення російськими терористами Донбасу було в розпалі («95 квартал» у цей час саме гастролював там): «Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ» - казав зеленський.
Просто повернеш не Донбас в Україну, а Україну в Донбас.
Я так розумію, план саме такий?
Призначиш якесь чергове опудало "ментально зближувати" українців і донбасян, і фсьо!
Що ти думаєш з цим робити? Ти гроші заробляєш, чи зброю випускаєш? Ні. Нема нічого. І ось яка ситуація в сухому остатку:
Росія.
110 млрд доларів закладено на війну. Видатки на армію убивць збільшені на 70%, ніж торік. Ворог перевів свою економіку на воєнні рейки: 40% усього обороту піде на геноцид в Україні. Плюс мільйон снарядів від Північної Кореї. Плюс дрони Ірану.
Україна.
45 млрд доларів заплановано на військо. Це стільки, як торік. Зростання видатків на оборону нема, зате є збільшення видатків на державні та репресивні органи. По суті весь бюджет війни складеться із запозичень і допомоги від західних друзів.