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Новости За рубежом
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Фицо первым в ЕС встретится с послом России Братчиковым

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

роберт,фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 30 ноября, встретится с российским и американским послами Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной. Словацкий премьер объяснил это решение тем, что он "не носит черно-белые очки".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фицо сообщил в Facebook.

"Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и отвергаю политику единого политического мнения", - сказал премьер.

Отметим, что после 24 февраля 2022 года никто из лидеров европейских стран не встречался с послами страны-агрессора России. До сих пор это делали только главы МИД.

Словацкий премьер не поддерживает отправку военной помощи Украине.

Читайте также: Фицо назвал войну в Украине "замороженным конфликтом". Говорит, что отправка оружия якобы не поможет ВСУ
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Топ комментарии
+11
Гівно до параши тягнеться, нічого незвичайного.
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30.11.2023 13:10
+7
Бегом!
Поцеловать ручки русскому послу!!!!
Лакей ....
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30.11.2023 13:07
+3
фіцо вазелін не забувай
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30.11.2023 13:10
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ну хоч не Вілдерс...
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30.11.2023 13:06 Ответить
Этот попозже встретится.
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30.11.2023 13:10 Ответить
Може і не зустрінеться. Він популіст, а в НЛ багато наріду памʼятають МН-17. І саме вони - його основний електорат, бо місцевим туркам з арабами на той МН посрати.
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30.11.2023 13:27 Ответить
Головне - не МН-17, а кого нідерландці вважають винними у збитті.
росія доклала фантастично багато зусиль, щоб повісити провину на Україну.
Результату ми не знаємо.
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30.11.2023 13:32 Ответить
Так доказано же и суд был, как это не знаю, расследовали там целых 6лет..
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30.11.2023 14:00 Ответить
Бегом!
Поцеловать ручки русскому послу!!!!
Лакей ....
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30.11.2023 13:07 Ответить
Наввипередки з Орбаном, хто перший
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01.12.2023 01:14 Ответить
Гівно до параши тягнеться, нічого незвичайного.
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30.11.2023 13:10 Ответить
фіцо вазелін не забувай
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30.11.2023 13:10 Ответить
най трахне Безуглу
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30.11.2023 13:12 Ответить
Це не до нього, бо він завжди приймаюча сторона.
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30.11.2023 13:19 Ответить
За 20$ і не на таке згодяться з УБИВЦЯМИ Українців! Совєтські танка на вулицях ПРАГИ, то таке собі, ну було
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30.11.2023 13:12 Ответить
як і у мадьяр танки в будапешті
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30.11.2023 13:23 Ответить
3.14**рас.
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30.11.2023 13:14 Ответить
Принципова хвойда дає всім.
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30.11.2023 13:16 Ответить
https://youtu.be/xB8O2bqnyDw?si=G2oD_Z_C5Kcwsbhk


Братислава
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30.11.2023 13:17 Ответить
С американским послом ему встречаться нет смысла - тот ему денег (наличных) не предложит, а кацапы отвалят нормально!
П.С.
Он с Орбаном, случайно, не кумовья?
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30.11.2023 13:18 Ответить
Вони с Орбаном
просто
Мадяри
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30.11.2023 13:21 Ответить
Мадяри то добрі люди, а ось угорці - погані
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30.11.2023 13:25 Ответить
"какая разніца?"(С)
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30.11.2023 13:30 Ответить
Угорщина ворожа країна тож угорець представник цієї держави, а ось мадяри то етнос. А ще призвисько нашого уславленого коментатора влучань дронів.
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30.11.2023 13:32 Ответить
нє, стоп. То мадяри (з маленької), а то Мадяр (з великої). Ніяк не сплутаєш.
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30.11.2023 13:42 Ответить
так розумію фіцо був геєм став 3.14дарасом
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30.11.2023 13:24 Ответить
Як і всі пофігісти він носить фіолетові окуляри.
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30.11.2023 13:27 Ответить
Про окуляри це він молодець. Можна розвинути тему, наприклад, євреї яких гітлєри пихали в газові камери теж могли плюватися і навіть поцарапати конвоїрів, тому й там ситуація була не чорно-біла...
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30.11.2023 13:31 Ответить
не все так адназначна..
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30.11.2023 13:34 Ответить
Давай, давай, розкажи мені ще про "ізоляцію паРаші", ЄС . На голову вже просто не налазить.
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30.11.2023 13:32 Ответить
словаччина - це верхня угорщина!
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30.11.2023 13:33 Ответить
Ну и харя на фото, типичный продукт отрицательной селекции.
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30.11.2023 13:33 Ответить
міняй окуляри, дурік, а то ЄС грошей не дасть..
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30.11.2023 13:36 Ответить
ану спробуй всидіти на двох стільцях !
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30.11.2023 13:36 Ответить
Оліціальноє фіцо.
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30.11.2023 14:02 Ответить
Що це за члени ЭС, взірця демокртії, які збираються спілкуватись з офіціозами країни ,очільник якої кримінальний злочинець за визначеням ЄВРОПЕЙСЬКОГО Гаажського суду. Ви там з глузду в соєму ЄС не з'їхали???
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30.11.2023 14:35 Ответить
Вибачте, але якось новина неправильно подається! Я би написав "Прем'єр міністр країни, члена ЄС, першим зустрінеться з послом країни, яка цим ЄС визнана державою агресором і президент якої міжнародним судом, який засідає у ЄС визнаний злочинцем!"
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30.11.2023 14:38 Ответить
После победы Украины продажные политики получать по заслугам. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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30.11.2023 18:29 Ответить
 
 