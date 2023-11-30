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Новости За рубежом
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Болгария (612) протест (5753) фермер (141)

Фермеры в столице Болгарии требуют компенсаций, связанных с войной в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

протест,болгарія,фермери

В центре болгарской столицы Софии протестуют фермеры. Они требуют от правительства субсидий из-за ущерба, связанного с войной в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Это уже второй подобный протест. Впервые фермеры выдвигали такие же требования на прошлой неделе, но не добились успеха.

На этом недельном протесте молочники и садоводы требуют компенсаций, связанных с войной в Украине.

"На этот раз мы сами, но в следующий раз – мы будем со стадами и палками", – говорится на одном из плакатов, установленных недовольными.

Читайте: Польские фермеры планируют блокировать до января пункт пропуска на границе с Украиной, - СМИ

Среди их лозунгов такие: "Я хочу быть фермером в Болгарии", "Не уничтожайте фруктовое производство в Болгарии", "Нет попыткам разделить фермеров!", "Сохраним болгарское фруктовое производство!", "Нет убийству болгарского фермера" и другие.

Протестующие также разлили молоко в знак протеста.

"Существует много спекуляций относительно помощи Украине. Речь идет не о том, чтобы стать богаче. Это помощь с точки зрения того, что мы потеряли преимущества по сравнению с украинским импортом", - сказал один из участников акции Петарь Ставракиев.

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Напомним, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт.

Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния призывают Европейскую комиссию продолжить финансовую поддержку пострадавших от импорта украинского зерна фермеров в течение всего 2024 года.
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Топ комментарии
+6
Але три держави - Польща, Словаччина та Угорщина - у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.
========
То якого х*ра польською продукцією всі прилавки у нас завалені? Перевіряйте упаковку, не купуйте нічого польського. Там часто маскуються, що все українською, тільки дрібним шрифтом вказується виробник. Нехай самі жеруть
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30.11.2023 14:28
+5
"...ми втратили переваги порівняно з українським імпортом"...

Це лютий треш. А як вони всі збираються приймати нас до ЄС? Висунуть нам купу умов та обмежень?
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30.11.2023 14:14
+3
Вони мабуть хотіли заблокувати кордон з Україною, але потім дізналися правду😂😂😂
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30.11.2023 14:12
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у хла?
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30.11.2023 14:09 Ответить
Вони мабуть хотіли заблокувати кордон з Україною, але потім дізналися правду😂😂😂
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30.11.2023 14:12 Ответить
послицю відєть хотять! з лекцією та практичними заняттями
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30.11.2023 14:13 Ответить
"...ми втратили переваги порівняно з українським імпортом"...

Це лютий треш. А як вони всі збираються приймати нас до ЄС? Висунуть нам купу умов та обмежень?
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30.11.2023 14:14 Ответить
А ви як думали? Звичайно, вимог буде стільки, що ми і самі доплачувати будемо, лише щоб не пропадало. В цьому і питання, що не так все просто, не офіс простих рішень потрібен, а розумні і думаючі люди. Яких тут не залишиться.

дуже багато недорослих мрійників.
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30.11.2023 14:22 Ответить
Але... Навіщо нам тоді таке щастя? Невже Хам був правий, зламавши олівець?... Це все дуже сумно...
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30.11.2023 14:34 Ответить
Отак нас хочуть бачити в ЄС. Ми взагалі, як туди попадемо, торгувати зможемо? Чи зразу ембарго накладуть, щоб місцевим "не заважали"?
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30.11.2023 14:28 Ответить
Скоріше за все...
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30.11.2023 14:38 Ответить
Так, як і самих болгар у ЄС приймали.
Спочатку, ці довбні за компенсацію від ЄС вирізали свої виноградники та трояндові поля, а потім 20 років шмарклі жували, не розуміючи нащо то зробили
А відродити вже ніззя і трояндова олія тільки з Долини
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30.11.2023 15:05 Ответить
Не знаю, але мене такі умови не влаштовують. Сплюндрувати свою землю та добити економіку заради подачок від ЄС?
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30.11.2023 15:11 Ответить
Судячи по фото там преси більше ніж "протестуючих".
А по суті це результат ялової позиції ЕС яка дозволяє себе шантажувати гнидам типу Орбана. А інші бачать що це працює...
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30.11.2023 14:15 Ответить
Але три держави - Польща, Словаччина та Угорщина - у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.
========
То якого х*ра польською продукцією всі прилавки у нас завалені? Перевіряйте упаковку, не купуйте нічого польського. Там часто маскуються, що все українською, тільки дрібним шрифтом вказується виробник. Нехай самі жеруть
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30.11.2023 14:28 Ответить
на городі бузина , а в москві дядько
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30.11.2023 14:33 Ответить
Ці так звані фермери привикли нічого не робити і получати від держави допомогу,так от хай йдуть на вільні хліба і менш всього пи...ят,а Українським фермерам треба додовлювати цих недоносків,йде війна,в вони херней займаются,так от я їм желаю прихода путьки в їхні страни,а то ховаются за спиною України.
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30.11.2023 14:35 Ответить
болгарскую брынзу больше брать не буду
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30.11.2023 14:35 Ответить
От мені дивно ,, український фермер якому зараз важче в рази мабуть ніж західному , який не отримує дотацій і т.д. , не влаштовує істерики . А західний , який купається в дотаціях - ниє про якість збитки , і вимагає ще більше дотацій .
То може у західного нема клепки обробляти землю , чи що у нього не так ??
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30.11.2023 14:52 Ответить
Це якийсь лютий піздєц. Я навіть не здогадувався що Україна спроможна завалити зерном Польшу, сливами Словакію, мамалигою румунів, Угорщину консервами ,, Глобус,,, а болгарів болгарським перцем і бренді Сланчєв Бряг. Та ще й по копійчаним цінам. Ще німців сосисками і французів Кліко болградського розливу то вже будемо в топі країн. Курва, немає слів. Яким чином ми вже болгарам у сільському господарстві мішаємо?
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30.11.2023 15:10 Ответить
 
 