Фермеры в столице Болгарии требуют компенсаций, связанных с войной в Украине

В центре болгарской столицы Софии протестуют фермеры. Они требуют от правительства субсидий из-за ущерба, связанного с войной в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Это уже второй подобный протест. Впервые фермеры выдвигали такие же требования на прошлой неделе, но не добились успеха.

На этом недельном протесте молочники и садоводы требуют компенсаций, связанных с войной в Украине.

"На этот раз мы сами, но в следующий раз – мы будем со стадами и палками", – говорится на одном из плакатов, установленных недовольными.

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Среди их лозунгов такие: "Я хочу быть фермером в Болгарии", "Не уничтожайте фруктовое производство в Болгарии", "Нет попыткам разделить фермеров!", "Сохраним болгарское фруктовое производство!", "Нет убийству болгарского фермера" и другие.

Протестующие также разлили молоко в знак протеста.

"Существует много спекуляций относительно помощи Украине. Речь идет не о том, чтобы стать богаче. Это помощь с точки зрения того, что мы потеряли преимущества по сравнению с украинским импортом", - сказал один из участников акции Петарь Ставракиев.

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Напомним, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт.

Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния призывают Европейскую комиссию продолжить финансовую поддержку пострадавших от импорта украинского зерна фермеров в течение всего 2024 года.