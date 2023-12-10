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В Снегиревке на Николаевщине раздались взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Снегиревке Николаевской области раздались взрывы.
Об этом сообщил начальник Снегиревской городской военной администрации Иван Кухта, передает Цензор.НЕТ.
"В Снегиревке были слышны взрывы. Прошу жителей города отойти от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Сейчас уточняем информацию о возможных повреждениях или пострадавших. Также есть большая просьба - ничего не снимать и не выкладывать в интернет", - написал он.
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Габриэль Руфусс
показать весь комментарий11.12.2023 08:14 Ответить Мне нравится 0
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