В Снегиревке на Николаевщине раздались взрывы

В Снегиревке Николаевской области раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Снегиревской городской военной администрации Иван Кухта, передает Цензор.НЕТ.

"В Снегиревке были слышны взрывы. Прошу жителей города отойти от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Сейчас уточняем информацию о возможных повреждениях или пострадавших. Также есть большая просьба - ничего не снимать и не выкладывать в интернет", - написал он.

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