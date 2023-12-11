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В боях за Украину погиб актер Андрей Павленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Актер Андрей Павленко погиб, защищая Украину на фронте.
Об этом сообщила на своей Facebook-странице жена актера Дария Орехова, информирует Цензор.НЕТ.
"Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу позднее! Я буду очень скучать по тебе, любимый", - говорится в сообщении.
Андрей Павленко снимался в таких лентах как "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка", "1941" и других.
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