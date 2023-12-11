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Новости Война в Украине
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В боях за Украину погиб актер Андрей Павленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

павленко,андрій

Актер Андрей Павленко погиб, защищая Украину на фронте.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице жена актера Дария Орехова, информирует Цензор.НЕТ.

"Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу позднее! Я буду очень скучать по тебе, любимый", - говорится в сообщении.

Андрей Павленко снимался в таких лентах как "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка", "1941" и других.

Смотрите: В боях за Украину погиб актер и воин Евгений Светличный. ФОТО
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Топ комментарии
+32
Вічна пам'ять ГЕРОЮ....
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11.12.2023 10:23
+22
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11.12.2023 10:37
+21
На жаль гинуть найкращі, тоді як в рашистів біосмітя ,будь ти проклятий путін і дибільний народ цього терористичного нациського утворення під назвою рф.
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11.12.2023 10:29
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Вічна пам'ять ГЕРОЮ....
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11.12.2023 10:23 Ответить
На жаль гинуть найкращі, тоді як в рашистів біосмітя ,будь ти проклятий путін і дибільний народ цього терористичного нациського утворення під назвою рф.
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11.12.2023 10:29 Ответить
Але ж все одно, найвеличніший найвеликий? Які ж ми тоді найкращі? Чим же ми відрізняємося від того біосміття, оскільки таке собі у 2019 дозволили? А сьогодні - латиноамериканський вояж з нульовим результатом це папріколу чи ще ні?
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11.12.2023 10:39 Ответить
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11.12.2023 10:37 Ответить
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11.12.2023 10:38 Ответить
гинуть всі!!!
актори, спортсмени, артисти, музиканти
навіть судді та депутати....
але, лиш не зелені чмошники
всі крім них
віячна пам"ять героям...
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11.12.2023 10:59 Ответить
Тільки актори 95 кварталу не захищають Україну. Тричі ухилянт їх відмазав
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11.12.2023 11:08 Ответить
чотириразовий ухилянт,який радів,що у 2014 році блокують дороги ЗСУ,а його перша ледя радила повідомляти про пересування наших військ кацапам. І сьогодні ці істоти керують Україною!!!
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11.12.2023 14:59 Ответить
На жаль, такий вибір тупого ватного колаборантно-корисного ідіотського бидла.
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11.12.2023 16:15 Ответить
вчора актор Василь Кухарський ...
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11.12.2023 11:33 Ответить
Вічная пам'ять 😢 Герої не вмирають....🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.12.2023 11:51 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.12.2023 12:25 Ответить
Вічна Слава Герою!
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11.12.2023 12:39 Ответить
Такий гарний актор! Яка втрата! Співчуття дружині, рідним... Слава тобі навіки, Воїне-Герою!!!
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11.12.2023 13:24 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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11.12.2023 14:46 Ответить
На жаль, мордате ватне бидло 95-го живе, а цвіт нації гине.
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11.12.2023 16:13 Ответить
 
 