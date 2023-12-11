В результате ракетной атаки в Киеве без света осталось 120 потребителей

В Киеве в результате ракетной атаки ночью 11 декабря без электроэнергии осталось 120 потребителей.

Об этом сообщили в Минэнерго, передаёт Цензор.НЕТ.

"В результате ночной атаки без напряжения 120 потребителей. Продолжается осмотр поврежденных объектов", - говорится в сообщении.

Всего из-за боевых действий, технических причин и непогоды обесточен 491 населенный пункт в Украине. В частности, обесточение также в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается", - отмечают в Минэнерго, несмотря на сложную ситуацию.

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