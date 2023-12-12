Сбой в "Киевстаре": МВД предложило помощь абонентам, оставшимся без связи

В Министерстве внутренних дел заявили, что оставшиеся без связи абоненты "Киевстара" могут обратиться за помощью к правоохранителям.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Поэтому у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть.

Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - говорится в сообщении.

По словам министра, также граждане могут попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах. В пунктах Несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

В то же время экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе оператора мобильного "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

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