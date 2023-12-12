Сбой в "Киевстаре": МВД предложило помощь абонентам, оставшимся без связи
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В Министерстве внутренних дел заявили, что оставшиеся без связи абоненты "Киевстара" могут обратиться за помощью к правоохранителям.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Поэтому у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть.
Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - говорится в сообщении.
По словам министра, также граждане могут попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах. В пунктах Несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.
В то же время экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе оператора мобильного "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
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Ох і ловкий же був деджиталізатор… Увесь у батька пішов. Десь, мабуть на фронті зараз, захищає, як ексМіністр КабМіну, Свободу України !!!
Разом з усіма його держСекретарями та їх купою замів! У військоматах, можуть це підтвердити …
Слава Україні!
История похоже ничему нас не учит. А ведь со времен СССР во всех зданиях ЦК и обкомов союзных республик КГБ СССР заложило жучки прослушки разговоров во всех кабинетах и даже в курилках для контроля партийных нацменшинств. Отсюда и пленки с прослушкой Кучмы, которые просто огласили для того, чтобы накинуть уздечку на Кучму.
Вот только наши власти сидели на двух стульях, а нынешние даже на трех-четырех, если не больше. Поэтому и государство напоминает большевистко-махновское. Воруют системно и на уровне государства, а армию и тачанки содержат взносами хуторяне-добровольцы.