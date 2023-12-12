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Киевстар (68) МВД (9224) Клименко Игорь (285)

Сбой в "Киевстаре": МВД предложило помощь абонентам, оставшимся без связи

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

поліція

В Министерстве внутренних дел заявили, что оставшиеся без связи абоненты "Киевстара" могут обратиться за помощью к правоохранителям.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Поэтому у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть.

Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - говорится в сообщении.

По словам министра, также граждане могут попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах. В пунктах Несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

В то же время экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе оператора мобильного "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

Читайте также: "Киевстар" возобновит связь в течение четырех-пяти часов, - Кубраков
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Топ комментарии
+4
Бубачка допоможе черговим відосіком.
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12.12.2023 14:04
+3
наша міліція нас береже
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12.12.2023 14:02
+1
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12.12.2023 14:09
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12.12.2023 14:02 Ответить
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12.12.2023 14:09 Ответить
Бубачка допоможе черговим відосіком.
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12.12.2023 14:04 Ответить
Терміново, треба знайти отого, головного спеца ДУБІЛЄТА з КМУ по деджиталізації, він знає, як наварити на цьому, з його компашкою!! Копія отого ООО МММ… У Секретаріаті КМУ його з компашкою, добре памятають
Ох і ловкий же був деджиталізатор… Увесь у батька пішов. Десь, мабуть на фронті зараз, захищає, як ексМіністр КабМіну, Свободу України !!!
Разом з усіма його держСекретарями та їх купою замів! У військоматах, можуть це підтвердити …
Слава Україні!
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12.12.2023 14:12 Ответить
ти десь заблукав??? Дубілет давно не при ділах, Федоров там заправляє...
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12.12.2023 14:22 Ответить
Молодці у ПОЛИЦІІ . У багатьох зараз е проблеми .
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12.12.2023 14:14 Ответить
Вони згодні займатися чим завгодно, аби не працювати
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12.12.2023 15:21 Ответить
Твою дивізію, повний Львів прекрасних IT-шників майже світового рівня, ви шо блін, не можете "положити" всі кацапські мережі? Чи тільки за велике бабло...
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12.12.2023 14:17 Ответить
так а "київстар" мабуть українська мережа...нє???
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12.12.2023 14:56 Ответить
Киев Стар и МТС-Водафон принадлежали россиянам и они там делали все, что хотели. Национализировать их нужно было еще в 2014 году, но у нас же было "интересное" положение - ни войны, ни мира с Россией. Это как типа беременная с одной стороны, а с другой еще ничё. А теперь можно ждать еще одного мобильного "прилета".
История похоже ничему нас не учит. А ведь со времен СССР во всех зданиях ЦК и обкомов союзных республик КГБ СССР заложило жучки прослушки разговоров во всех кабинетах и даже в курилках для контроля партийных нацменшинств. Отсюда и пленки с прослушкой Кучмы, которые просто огласили для того, чтобы накинуть уздечку на Кучму.
Вот только наши власти сидели на двух стульях, а нынешние даже на трех-четырех, если не больше. Поэтому и государство напоминает большевистко-махновское. Воруют системно и на уровне государства, а армию и тачанки содержат взносами хуторяне-добровольцы.
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12.12.2023 15:08 Ответить
 
 