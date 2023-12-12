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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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У Украины заканчиваются средства для финансирования военных расходов, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

війна,зсу

Украинские власти пытаются решить, как финансировать военные расходы, если союзники не смогут предоставить обещанную помощь. Некоторые варианты несут определенные риски.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в материале Bloomberg.

Журналисты опубликовали материал под названием "У Киева заканчиваются возможности финансировать борьбу против России".

Финансовый инструментарий включает увеличение налоговых поступлений, что является очевидной проблемой для разрушенной экономики, или сокращение расходов для населения. Среди вариантов монетарной политики – девальвация украинской валюты или возвращение к ограничениям НБУ, по словам министра финансов Сергея Марченко.

"На кону – финансовая стабильность Украины после того, как контрнаступление Киева не принесло успеха, а вторая зима после российского вторжения принесла новые трудности", – пишет издание.

Как заявлял министр финансов Марченко, поддержка со стороны ЕС и США имеет решающее значение. Украина поддерживает активную коммуникацию с представителями европейского блока и США, информируя о потребностях на следующий бюджетный год.

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Журналисты отмечают, что Киев планирует покрыть свой бюджетный дефицит в первую очередь за счет внешнего финансирования в размере более 40 миллиардов долларов в следующем году. По словам Марченко, более двух третей этой суммы еще не подтверждено.

"Даже после того, как в октябре центральный банк объявил о более гибком управляемом обменном курсе, частично отменив контроль за движением капитала, монетарная политика удерживает курс гривны к доллару США на фиксированном уровне с помощью рыночных интервенций", – пишет издание.

Это оказывает давление на бюджет следующего года, поскольку Минфин заложил девальвацию к среднему обменному курсу гривны на уровне 40,7 за доллар, что превышает первоначальный прогноз 41,4. Но украинская валюта остается в коридоре, торгуясь около 37 гривен с момента объявления об ослаблении.

Другой монетарный вариант является испытанным и проверенным – печать денег. В прошлом году НБУ выпустил почти 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) из-за покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Bloomberg подчеркивает, что монетарное финансирование было непопулярным среди чиновников центрального банка. Преимущество омрачается давлением на украинскую валюту из-за притока гривны, который в прошлом году способствовал раскручиванию инфляции. К тому же МВФ установил ограничения на эту практику как часть своих условий.

"Политики выразили определенную уверенность в том, что, несмотря на противостояние в Вашингтоне и Брюсселе, международные доноры в конце концов предоставят средства", – указывает издание.

Одновременно, по данным Института мировой экономики, новые обязательства относительно помощи Украине упали до самого низкого уровня с момента вторжения России в феврале 2022 года – почти на 90% с августа по октябрь по сравнению с прошлогодним периодом – до 2,11 миллиардов евро.
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Топ комментарии
+29
Але гроші на серіали та бидломарафон не закінчуються ніколи
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12.12.2023 15:20
+23
Зате на фінансцвання твпрограм та шоу для дебілів на кшталт кварталу чі ленкі кравець гроші у бюджеті знаходяться. Я вже не кажу про 18 міліардів 800 міліонів на утримана от цього препіздента за його щобли з ОПи.
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12.12.2023 15:21
+22
не треба гнати на владу.

вони в цілях економії не бриються і в піжамах їздять в Сенат США.
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12.12.2023 15:24
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12.12.2023 15:19 Ответить
Але гроші на серіали та бидломарафон не закінчуються ніколи
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12.12.2023 15:20 Ответить
і ще барабани, перекладання плитки і різні дорожні ремонти
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12.12.2023 15:21 Ответить
не треба гнати на владу.

вони в цілях економії не бриються і в піжамах їздять в Сенат США.
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12.12.2023 15:24 Ответить
Про мівіну не забувайте!
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12.12.2023 15:30 Ответить
і шо прискорбно (хоч в дєтьських домах розказуй сиротам), заварювали ледь теплою водичкою.

дайте відро зібрати сльози, бо сусіди знизу вже сокирою б'ють бронєдвер
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12.12.2023 15:34 Ответить
А потім респи подивилися на ці пом'яті флиски і не бритість, і кажуть, що США не треба кожному жебраку гроші давати. Хоч би лідор раз костюма вдів..
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12.12.2023 15:58 Ответить
То другоє
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12.12.2023 19:24 Ответить
А Зелі слабо стати перед Байденом і конгресом на коліна благаючи про допомогу чи він готовий був плазувати тільки перед ху₴лом і олігархами на корпохоративах
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12.12.2023 15:20 Ответить
Та ви шо, він же незламний. Його мама Ріма ж у пункті незламності народила.
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12.12.2023 15:22 Ответить
Але ж воно випало і вдарилось головою об бетон.
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12.12.2023 15:26 Ответить
Єта другоє
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12.12.2023 15:27 Ответить
Уріжуть пенсії, але ні не суддям, пересічним , тим в кого пенсії по 3-5 тис. гривень
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12.12.2023 16:15 Ответить
Доре хоч на марафон є кошти, та на передачу подруги Зеленського - "хоч паржом"...
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12.12.2023 15:21 Ответить
Зате на фінансцвання твпрограм та шоу для дебілів на кшталт кварталу чі ленкі кравець гроші у бюджеті знаходяться. Я вже не кажу про 18 міліардів 800 міліонів на утримана от цього препіздента за його щобли з ОПи.
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12.12.2023 15:21 Ответить
Замість дронів буде шоу: Олена Кравець отримала 27 млн гривень з держбюджету на власний проект

Лідія Неплях
10 грудня 2023, 22:06

82161

Українці різко висловилися проти створення шоу Кравець і просять передати гроші на ЗСУ.



Популярна українська комікеса Олена Кравець отримала з держбюджету понад 27 мільйонів на створення авторського вечірнього шоу "Тихий вечір" на телеканалі "Дім".
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12.12.2023 15:25 Ответить
Уявляю заставку цієї передачі-тихим українськи вечором Лєнка тягне лантуха з грошима до лісу.Там її виглядає кум Мецгер, "герої"Лисий з Пікаловим ,та інший непотріб 95.І голос за кадром-"А ти ідьош тіхонєчко в лєс?"
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12.12.2023 15:37 Ответить
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12.12.2023 15:52 Ответить
Гроші можна позичити в Резнікова, він багатий і десь за кордоном.
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12.12.2023 16:24 Ответить
"Тихий вечір" від Лєнкі під виття сирени повітряної тривоги - хіба ж це не чергове знущання від Шапіто...?
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12.12.2023 16:05 Ответить
Ой як невдобно, доведеться "новим ліцам" дзвонити Яценюку, Гонтаревій, Турчинову дзвонити, щоб витягли країну зі сраки
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12.12.2023 15:29 Ответить
Вони їх так ненавидять що швідше Кілю Азірова і проффесора покличуть
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12.12.2023 19:26 Ответить
Безуглу в окопи, докерувалась
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12.12.2023 15:34 Ответить
виборців
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12.12.2023 16:21 Ответить
Пара-пара-пам!

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12.12.2023 15:36 Ответить
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12.12.2023 15:39 Ответить
Урізати,зарплати,пенсії,добавки надбавки,продать всю лишню нерухомість,полазити по шафках,комодах,тряхнути добряче суддів,присуддів,буде стільки макулатури,що хвате купити всю росію разом з Америкою, і ще пів,а може всю Европу.
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12.12.2023 15:40 Ответить
Ну, можна взагалі піти запротореним шляхом деяких країн - АНУЛЮВАТИ приватні рахунки із заліченням грошей у бюджет на військові потреби та ми усі почнемо з нуля та будемо у рівних умовах АЛЕ це точно не торкнеться багатіїв в котрих рахунки за кордом і тому це точно приведе до сплеску соціальної невдоволеності. А у цьому Захід точно не допоможе бо приватна власність для нього святе!
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12.12.2023 15:47 Ответить
Анулювати приватні рахунки, тобто знову пограбувати громадян? Ви ще скажіть відмінити видачу зарплат і пенсій і перевести їх у зсу. І тоді третій майдан буде миттєво і дуже швидко.
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12.12.2023 16:37 Ответить
А накрадене з офшорів повернути слабо?!!!
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12.12.2023 15:40 Ответить
Конечно слабо! Не чипай то для діточок наготоване!
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12.12.2023 16:38 Ответить
Докерувались зелені гельмінти, треба було меньше красти
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12.12.2023 15:41 Ответить
А Ви можете не дихати,взагалі????
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12.12.2023 19:27 Ответить
Таке враження що для Bloomberg Україна стала питанням №1, прям як для рашистських пропагандонів. Кожного дня у цьому виданні приділяють увагу і виключно в негативному плані нашій країні та пророкують виключно проблеми, прям як величезна кількість "ванг" котрих запрошують на московське ТБ на протязі останніх 20 років лише для того щоб вони кожен рік сповіщали у черговий раз то про "крах долара та Штатів" й "зліт Кремля", то "про останнього президента США" котрих вже щонайменше четверо було, про чергову дату "перемоги над Україною", "замерзлу Європу" і т.п.! Ця серія статей у Bloomberg дуже схожа на замовну, як і пости багатьох зареєстрованих на "Цензорі" що підливають оливу у роздмухування "зради" та настроїв у стилі "все пропало"! Чомусь коли проходить інформація про збільшення допомоги від Німеччини, Фінляндії, Франції, Швеції..... цих "доброзичливців" не чутно!
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12.12.2023 15:44 Ответить
Просто це їхня робота і вони цікавляться куди зникають фінанси влиті в той чи інший проект:

Bloomberg (укр. Блумберг) - приватна компанія, провідний світовий постачальник фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків. Має потужну службу даних, котра збирає відомості з різних сфер.

Спеціалізується на діловій інформації, яку надає через численні ЗМІ (телеканали, сайти, журнали), а також через однойменний термінал, за допомогою якого передплатники можуть стежити за котируваннями більшості світових торгових майданчиків у режимі реального часу.
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12.12.2023 15:57 Ответить
В Україні дофіга коштів, просто дофіга, інакше не було б держфінансування усякої фігні олени кравець...
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12.12.2023 15:58 Ответить
зелені мерзоти і не тільки ви верніть все що вкрали,плю проценти за те що крутилися на цих грошах.
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12.12.2023 15:58 Ответить
Таке враження , що зе шлюха Кравець поділилася з тобою вкраденими мільонами Щоб вони вам поперек горла стали
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12.12.2023 16:00 Ответить
Коли нарешті кончена зе-влада почне нарешті собі урізати ?
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12.12.2023 16:02 Ответить
Це про кошти податків з Українців, але ще є кошти осіб з України при владі на рахунках в офшора!
В Україні діє правовий режим, Воєнний Стан!
У ВРУ, за подання КМУ (Мінфіну), моги і зхвалити законопроект «Про фінансову систему України»!! Усі б питання щодо фінансування держави в Особливий період і спростилися! Комусь це НЕ ВИГІДНО??
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12.12.2023 16:05 Ответить
Слід визнати, що "Миші" зеленського нам обходяться вже дорожче страусів януковича:
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12.12.2023 16:11 Ответить
Така собі "стипендія" за здачу півдня України...(
Слідуюча виплата буде коломойському...за незаконне ув'язнення...
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12.12.2023 16:13 Ответить
Ну звичайно в нього ж як у військовослужбовця (лейтенант) з вислугою 40 років компенсація дуже велика. Я не маю сумнівів що Зєля йому й пенсію у тисяч 30-40 призначив. Коротше - Всё хорошо прекрасная маркиза… или ламца дрица гоп ца ца…
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12.12.2023 16:30 Ответить
Вибачте, на цьому фото він вже не лейтенант а старший лейтенант - тому вихідне пособіє та пенсія ще більше!!!
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12.12.2023 16:33 Ответить
Гадаєте влада прибере "телемарахвон" чи "тихі вечори " та квартал...?!!
Ні,вони просто збільшать податки та перестануть платити пенсії...
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12.12.2023 16:11 Ответить
Украину ждет тихий ужас- десятилетия!
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12.12.2023 16:17 Ответить
Я так розумію: конфіскація і продаж російського майна в Україні, боротьба з корупцією, повернення до України валютної виручки, які вивели агроклани навіть не розглядаються 🤬🤬
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12.12.2023 16:19 Ответить
Некоторые варианты несут определенные риски

То обратный перевод с росиянской песни - Кое-где у нас порой....
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12.12.2023 16:23 Ответить
Вихід є. Повернути мільярди, вкрадені на закупівлях для ВСУ. Рєзнікова з його заступниками за грати. Жаль, що вже не повернемо тисячі загиблих. Які загинули через нестачу дронів, іншого озброєння.
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12.12.2023 17:30 Ответить
Контрнаступление - это с самого начала была западная иллюзия выдавать желаемое за действительное. Мы вам дадим 3 танка и будем смотреть по телевизору как вы уничтожаете ВС РФ, а потом когда не получится мы будем возмущаться. Запомните, дети, запад печётся только о своём комфорте и находится в глубочайшей моральной ж..пе. У них абсолютно нет стратегии в отношении России, а с текущей администрацией некомпетентных любителей (в Белом Доме) будет только больше войн, вон Латинская Америка на подходе.
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12.12.2023 17:57 Ответить
Ну можно сказать что кто-то любит (нефть), а у кого-то есть иллюзии про Россию. Это такая сказочная Гиперборея у них.
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13.12.2023 15:25 Ответить
Рашка должна будет впоследствии заплатить компенсацию, но чтобы принудить ее, нужна сила, много силы. Раз экономические санкции не работают, нужны военные меры. Но Запад в это не хочет вписываться... И даже террор не особо поможет, поскольку кремлехунте насрать на народец, взорванный где-нибудь в вагоне метро, даже если это будет происходить каждый день.
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12.12.2023 20:55 Ответить
 
 