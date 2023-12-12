Кабмин согласовал назначение новых председателей Донецкой и Ривненской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых председателей Донецкой и Ривненской областных государственных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме.

Как отмечается, согласовано назначение:

Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации;

Коваля Александра Сергеевича председателем Ривненской облгосадминистрации.

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