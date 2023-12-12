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Кабмин согласовал назначение новых председателей Донецкой и Ривненской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кабмін

Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых председателей Донецкой и Ривненской областных государственных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме.

Как отмечается, согласовано назначение:

Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации;

Коваля Александра Сергеевича председателем Ривненской облгосадминистрации.

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Потужно погодив.
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12.12.2023 18:58 Ответить
вадим филашкин.. сразу чувствуется славянское начало...
явно козак потомственный...
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12.12.2023 19:03 Ответить
філашкін та коваль, це саме оті монстри організації.
скажіть мені, який притомний українець, навіть недосвідчений та молодий політик, піде працювати з єрмаком?
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12.12.2023 19:06 Ответить
умеров розкрадав держмайно
резніков МО.
але там і там винуваті зами, чомусь
через скандал, резніка зняли а на його місце поклали того чиї зами розкрали держмайно.
поміняли кнрівників областей які росписдили гуманітарки на мільярди, на других
а гуманітарка де????
бо навіть заступників не призначили винуватими..
то хто відповість за це все та за призначення, я????
бо я теж нелох, теж невтік, теж президент, бо всі ми президенти...
що за ***** твориться????
і чому це ***** нам перестали допомагати????
прямо якісь виродки, ці партнери....
про яку крупцію вини кажуть, я не розумію...
а це сказала верещучка.
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12.12.2023 19:20 Ответить
Це просто сеча в очі, я ваш вирок!!!)))
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12.12.2023 19:31 Ответить
 
 