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Кабмин согласовал назначение новых председателей Донецкой и Ривненской ОГА
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Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых председателей Донецкой и Ривненской областных государственных администраций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме.
Как отмечается, согласовано назначение:
Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации;
Коваля Александра Сергеевича председателем Ривненской облгосадминистрации.
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Пожалуйста, подождите...
явно козак потомственный...
скажіть мені, який притомний українець, навіть недосвідчений та молодий політик, піде працювати з єрмаком?
резніков МО.
але там і там винуваті зами, чомусь
через скандал, резніка зняли а на його місце поклали того чиї зами розкрали держмайно.
поміняли кнрівників областей які росписдили гуманітарки на мільярди, на других
а гуманітарка де????
бо навіть заступників не призначили винуватими..
то хто відповість за це все та за призначення, я????
бо я теж нелох, теж невтік, теж президент, бо всі ми президенти...
що за ***** твориться????
і чому це ***** нам перестали допомагати????
прямо якісь виродки, ці партнери....
про яку крупцію вини кажуть, я не розумію...
а це сказала верещучка.