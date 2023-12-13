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Правительство Туска получило вотум доверия в Сейме Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туск,дональд

Правительство премьер-министра Дональда Туска получило во вторник вечером вотум доверия в нижней палате польского парламента.

За это решение проголосовали 248 депутатов правящей коалиции, 201 депутат был против, никто не воздержался, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Свидетельствую, что Сейм большинством голосов избрал Совет министров, согласно представлению главы Совета министров Дональда Туска", - заявил после голосования маршалок Сейма Польши Шимон Головня.

Смотрите также: Сейм избрал Туска премьер-министром Польши. ВИДЕО
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Вітаємо Дональда Туска з перемогою 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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12.12.2023 23:31 Ответить
В нашому ряду прибуває
показать весь комментарий
12.12.2023 23:31 Ответить
 
 