Мы хотим уничтожить российское доминирование в воздухе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина хочет в 2024 году уничтожить российское доминирование в воздухе, поскольку это в частности укрепит ее сухопутные войска и позволит контролировать продолжительность войны, заявил президент Владимир Зеленский.
"Мы освободили 50% оккупированных Россией территорий после февраля 2022 года. Мы очистили Черное море. Мы восстанавливаем свою экономику. Украина достигла 5% роста ВВП в этом году. Даже в условиях войны мы продолжаем реформирование государства", - заявил Зеленский на совместной с президентом США пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы демонстрируем, что ни одна российская ракета не сильнее и не мудрее американских систем "Петриот". За которые мы очень благодарим США", - добавил он.
По словам Зеленского, он обсудил во время встречи с Байденом, как еще усилить Украину со следующего года, в частности, в вопросах ПВО и разрыва российской логистики на украинских территориях.
"Подобно тому, как мы добились побед в Черном море, мы хотим одержать победу в воздухе. Мы хотим уничтожить доминирование России в воздухе. Это укрепит наши сухопутные войска в 2024 году, если мы будем контролировать наше небо. Тот, кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Уже про контрнаступ наговорили і що вийшло???
Разом до Перемоги!
United we stand.
А розумний знає, що він лепече "прописні очевидності" попалам зі звичайної балаканиною.
То що нам тепер рекомендуватимеш робити , капітулювати перед кацапським 4+ су-35 ?
P.S. Єдине що адекватно написане тобою , то це те , що у повітряному бою більш за все F-16 очима не побачиш , хіба що зможеш його розгледіти з відстані ста кілометрів
Послухай справжніх експертів авіації, порівняй ТТХ і радари у Су-35 і застарілих версій F-16, які майже нічим не кращі за наші власні старі МіГ-29.
Вірити в те, що 20 старих літаків завоюють панування в небі це з тої ж опери як було на початку вірити що 20 Леопардів і 100 Бредлі розіб'ють сухопутну армію рф.
А взагалі, десь весною повинні вони з'явитися. Все скоро побачиш.
Прихильник фантастики , ти кацап , чи українець ?
Давно все роз'яснили:
1. Ф-16 це дуже гарне ППО проти Шахедів та крилатих ракет.
2. Ф-16 це платформа для ******** ракет проти літаків.
А літаки це тобі не танки - тисячами в цій війні не застосовуються.
Ні. Змінять.
Коли це додаткова зброя була не важливою?
Літаки ф16 будуть воювати. Бити кацапську авіацію.
Ось і подивимось як це буде « добре» для москалів.
Ми вже багато чули про СУ-35, корабель Моськва… і що?
Корабель пішов на дно.
Слава ЗСУ!
В Австро-Венгрии же была идея славянского единства. И создания Панславянской империи, где Россия старший брат. Украинский национализм, кстати, который был на Западной Украине был панславянским. Одним из элементов панславянской психологии было попытка скопировать цвета России - красный, белый и синий. Оттого эти цвета сейчас практически на всех странах. Исключение Украина.
Россия продвигала и других сепаратистов и агентов на Востоке, но это к нам не имеет отношения. Просто чтобы понять откуда взялась современная пропаганда.
Чим глибше в ліс -тим товстіші партизани ((( Ніколи не думав що у кацапській імперії існувала машина часу , якою скористався пьотр 1 для телепортації німця Даля на століття назад ((
Вочевидь , у мадам Дуглас думки здійснюються на "магучєм руцкам язикє" , тому такі сумбурні судження з'являються ((
Мадам , мовне питання не ваш коник , давайте про танкові заводи , і скаргу модераторові не забудьтеся написати ((
P.S. До речі , мадам Дуглас теж важко зрозуміти , бо слово "зьявився" не через єрчик пишеться , як у кацапів до 1917 , а через апостроф ((
«Денацифікація від влади олігархів | Ірина Фаріон
https://youtu.be/IrW6d7SatT8?si=sAbVO4ffr8BguLX4»
»зьявився" не через єрчик пишеться , як у кацапів до 1917 , а через апостроф «- це питання не до мене , а до програмного забезпечення Айпеда , купленого у ЕС. Мабудь його роблять москалі, бо деяки хлопці тількі на Цензорі вумні йдить працювати до Еплу і робить правільні речі
Якщо ви досі сидите під колоніальною пропагандою , не хочете уважно послухати лідерів укравнців , розсказуете тут мацьковські байки про Даля, ціпояетесь до жинок- то ви звичайний малорос
Так що там зі словом КГБ - ви мені пояснить будь ласка що це за абривиатура ?
Іще одне - фраза "Вам до психиатру" українською мовою буде " Вам до психіатра " , але це не вибрики айпада , а рівень вашої грамотності , мадам (( Може краще про кран-балки і танкові заводи , ну не ваше мова , у мовних питаннях ви профнепридатні , так само як і у машинобудуванні , але там на грамоту менше уваги
прямо якась сварлива бабця , а не сер
А це не твоя псячья справа , сварлива бабця
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...