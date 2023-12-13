РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12864 посетителя онлайн
Новости За рубежом
4 634 58
воздух (141) Зеленский (16567) США (23212) Воздушные силы (993)

Мы хотим уничтожить российское доминирование в воздухе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Украина хочет в 2024 году уничтожить российское доминирование в воздухе, поскольку это в частности укрепит ее сухопутные войска и позволит контролировать продолжительность войны, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы освободили 50% оккупированных Россией территорий после февраля 2022 года. Мы очистили Черное море. Мы восстанавливаем свою экономику. Украина достигла 5% роста ВВП в этом году. Даже в условиях войны мы продолжаем реформирование государства", - заявил Зеленский на совместной с президентом США пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы демонстрируем, что ни одна российская ракета не сильнее и не мудрее американских систем "Петриот". За которые мы очень благодарим США", - добавил он.

По словам Зеленского, он обсудил во время встречи с Байденом, как еще усилить Украину со следующего года, в частности, в вопросах ПВО и разрыва российской логистики на украинских территориях.

"Подобно тому, как мы добились побед в Черном море, мы хотим одержать победу в воздухе. Мы хотим уничтожить доминирование России в воздухе. Это укрепит наши сухопутные войска в 2024 году, если мы будем контролировать наше небо. Тот, кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны", – сказал Зеленский.

Смотрите: Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Шо ви хочете від балабола
показать весь комментарий
13.12.2023 02:52
+11
І накуя про це говорити, це як би шахматист розказав супернику про три свої ходи, які він планує зробити 🤦🤦
Уже про контрнаступ наговорили і що вийшло???
показать весь комментарий
13.12.2023 02:15
+11
Це каже крендель,який мовчки спостерігав як агентура фсб знімала клінгстони з протиповітряних ракет,розповідаючи лохам про краіну мрій,де нестріляють,а вчетилі отримують по 4000 баксів.Про "торговлю на крові" пятого президента.Но тупо не помічає що робе його оточення зараз.
показать весь комментарий
13.12.2023 04:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І накуя про це говорити, це як би шахматист розказав супернику про три свої ходи, які він планує зробити 🤦🤦
Уже про контрнаступ наговорили і що вийшло???
показать весь комментарий
13.12.2023 02:15 Ответить
Шо ви хочете від балабола
показать весь комментарий
13.12.2023 02:52 Ответить
Гарна зустчали президента України в США. 100 парламентарів стояли аплодували Україні!

Разом до Перемоги!
United we stand.
показать весь комментарий
13.12.2023 05:44 Ответить
Дурний гадає, що він відкриває "военную темницю".
А розумний знає, що він лепече "прописні очевидності" попалам зі звичайної балаканиною.
показать весь комментарий
13.12.2023 03:47 Ответить
а це великий секрет і ф16 нам потрібні для галочки ?
показать весь комментарий
13.12.2023 04:26 Ответить
Це йому подарували замість F-16...
показать весь комментарий
13.12.2023 06:44 Ответить
ну це як на мізері саджають "у відкриту"
показать весь комментарий
13.12.2023 05:57 Ответить
Мілей обіцяв Україні F16? Може, я щось пропустив?
показать весь комментарий
13.12.2023 07:17 Ответить
πЗєдло
показать весь комментарий
13.12.2023 02:43 Ответить
Подивися відео де Володимир Карпов розпитує збитого кацапського пілота су-35 хто виграє у дуелі його з F-16 , а тоді будеш розповідати про дурнів . Щодо Бредлі і Леопардів то чим вони тобі не вгодили , звісно якщо ти не прихильник телемарфону ? Може тобі бмп-1 звісно за Бредлі і краща , але щось ніби коли Бредлі підбивають , то з екіпажем не так печально як з бмп , чи я помиляюся ?
показать весь комментарий
13.12.2023 03:37 Ответить
Аааа, ну якщо полоненого пілота спитали, який в очі той F-16 ніколи не бачив, то це звісно ніщивний аргумент.
показать весь комментарий
13.12.2023 12:16 Ответить
Ну звісно що ти особисто про су-35 знаєш більше аніж пілот у званні полковника , якого збили коли той самий су-35 пілотував (( Твої аргументи перекривають усі інші ((
То що нам тепер рекомендуватимеш робити , капітулювати перед кацапським 4+ су-35 ?
P.S. Єдине що адекватно написане тобою , то це те , що у повітряному бою більш за все F-16 очима не побачиш , хіба що зможеш його розгледіти з відстані ста кілометрів
показать весь комментарий
13.12.2023 12:46 Ответить
Він тобі в полоні розкаже ще й про те, що українська армія сильніша за російську, і що путін - ху.йло. Це такий собі аргумент.
Послухай справжніх експертів авіації, порівняй ТТХ і радари у Су-35 і застарілих версій F-16, які майже нічим не кращі за наші власні старі МіГ-29.
Вірити в те, що 20 старих літаків завоюють панування в небі це з тої ж опери як було на початку вірити що 20 Леопардів і 100 Бредлі розіб'ють сухопутну армію рф.

А взагалі, десь весною повинні вони з'явитися. Все скоро побачиш.
показать весь комментарий
13.12.2023 12:51 Ответить
Так порівняй характеристики ракет повітря-повітря , у чому справа ? Щодо " він тобі в полоні розкаже " , то послухай що той пілот розповідав і про себе , і про війну , і про її наслідки , а потім будеш мені тицяти "ікспердами" , які минулого року втирали що шахеди лайно , а раніше що нам ні катери , ні Богдана ні нахер не потрібні , а Нептун то взагалі старе дрантя ((.
показать весь комментарий
13.12.2023 15:27 Ответить
Яких саме ракет повітря-повітря і хто сказав, що Україні їх хтось дасть?
показать весь комментарий
13.12.2023 16:00 Ответить
Та звісно що ніхто нічого не дасть , будемо на літаках рогатками користуватися , так "справжні експерти авіації " кажуть
Прихильник фантастики , ти кацап , чи українець ?
показать весь комментарий
13.12.2023 20:16 Ответить
Ти *******?
показать весь комментарий
13.12.2023 21:08 Ответить
Усе простіше - ти ідіот !
показать весь комментарий
13.12.2023 21:31 Ответить
Ти ось і є той дурень.
Давно все роз'яснили:
1. Ф-16 це дуже гарне ППО проти Шахедів та крилатих ракет.
2. Ф-16 це платформа для ******** ракет проти літаків.
А літаки це тобі не танки - тисячами в цій війні не застосовуються.
показать весь комментарий
13.12.2023 03:57 Ответить
Нічого не змінять ф16?!

Ні. Змінять.
Коли це додаткова зброя була не важливою?
Літаки ф16 будуть воювати. Бити кацапську авіацію.
Ось і подивимось як це буде « добре» для москалів.

Ми вже багато чули про СУ-35, корабель Моськва… і що?
Корабель пішов на дно.

Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.12.2023 05:58 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2023 03:11 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2023 03:13 Ответить
Флаг Словакии напоминает плагиат на флаг мордора.
показать весь комментарий
13.12.2023 04:09 Ответить
Панславянизм. В 19 веке был век империй. И каждая империя финансировала сепаратистов в других империях. Российская империя финансировала сепаратизм на Балканах в Османской Империи и в Австро-Венгрии. Балканский сепаратизм базировался на одной вере и Россия позиционировала себя как защитник православья с конечной целью захвата Константинополя. Россия как защитник от ислама.

В Австро-Венгрии же была идея славянского единства. И создания Панславянской империи, где Россия старший брат. Украинский национализм, кстати, который был на Западной Украине был панславянским. Одним из элементов панславянской психологии было попытка скопировать цвета России - красный, белый и синий. Оттого эти цвета сейчас практически на всех странах. Исключение Украина.

Россия продвигала и других сепаратистов и агентов на Востоке, но это к нам не имеет отношения. Просто чтобы понять откуда взялась современная пропаганда.
показать весь комментарий
13.12.2023 04:16 Ответить
Кстати, эта пропаганда частично окупилась в 20 веке, когда советский союз сумел поставить славянские страны и не только(Венгрия) под свое влияние. Так был создан Варшавский Блок. Но корни изначально идут в финансировании России сепаратистов в других империях.
показать весь комментарий
13.12.2023 04:19 Ответить
Современные генетические исследования показывают, что сегодняшний средний житель рф имеет наименьшее отношение к славянам, определяющееся по гаплогруппам, характерным для славян, из всех народов, относящих себя к ним.
показать весь комментарий
13.12.2023 04:46 Ответить
Кацапи - фіни , на фінських суржиках теревенили і сиділи по лісам. Тут зьявився Петро, який до Голандії з'їздив і решил тих дикунів навчити спільної мові. Взяли із Києва вчителя і він кацапам українську слов'янську мову почав викладати. а кацапи дурні - не все запам'ятали - тому доклали туди ще фінських і тьмутараканських слів. Ось чому іх не розуміють інши слов'яни. 😀😀😀 а Петру було начхати на перебрехану слов'янську мову - він то по німецькі говорив
показать весь комментарий
13.12.2023 05:36 Ответить
"Взяли із Києва вчителя і він кацапам українську слов'янську мову почав викладати. " (((((
Чим глибше в ліс -тим товстіші партизани ((( Ніколи не думав що у кацапській імперії існувала машина часу , якою скористався пьотр 1 для телепортації німця Даля на століття назад ((
Вочевидь , у мадам Дуглас думки здійснюються на "магучєм руцкам язикє" , тому такі сумбурні судження з'являються ((
Мадам , мовне питання не ваш коник , давайте про танкові заводи , і скаргу модераторові не забудьтеся написати ((
P.S. До речі , мадам Дуглас теж важко зрозуміти , бо слово "зьявився" не через єрчик пишеться , як у кацапів до 1917 , а через апостроф ((
показать весь комментарий
13.12.2023 13:05 Ответить
Ви , сєр Сердюк , послухайте спочатку відео пані Фаріон , щоб перестати бути неуком . Мові москалів вчив ректор Києво Могилянкі тоді, коли бабусь Даля ще у проекті не було . даю ссилку на ютубканал , а там сами відшукайте інфу . Може чогось нового почуете
«Денацифікація від влади олігархів | Ірина Фаріон

https://youtu.be/IrW6d7SatT8?si=sAbVO4ffr8BguLX4»

»зьявився" не через єрчик пишеться , як у кацапів до 1917 , а через апостроф «- це питання не до мене , а до програмного забезпечення Айпеда , купленого у ЕС. Мабудь його роблять москалі, бо деяки хлопці тількі на Цензорі вумні йдить працювати до Еплу і робить правільні речі
показать весь комментарий
13.12.2023 14:30 Ответить
На Цензорі запропонували вимірювати людську дурість у одиницях безуглої (( Оскільки мадам Дуглас історію України вчить через призму агентки кдб , комуністки Фаріон , то зроблю вам знижку : ваш рівень - 1.5 безуглої . Але так бачу , що у вас є простір для росту , особливо у галузі перекладання свого невігластва на програмне забезпечення , так не довго вже залишилося до англосаксів і гейєвропейців
показать весь комментарий
13.12.2023 15:20 Ответить
Да мені начхати на тих , що пропагує хремлівські тезиси , і на вас особисто
Якщо ви досі сидите під колоніальною пропагандою , не хочете уважно послухати лідерів укравнців , розсказуете тут мацьковські байки про Даля, ціпояетесь до жинок- то ви звичайний малорос
показать весь комментарий
13.12.2023 15:44 Ответить
Мадам робить успіхи , тепер ващ рівень - 2.0 безуглої ну і +1.0 фаріон на додачу Звичайно що я малорос на відміну від вас , агентки КДБ !
показать весь комментарий
13.12.2023 15:49 Ответить
А що таке КДБ ? Ви , мабудь, знаете . Бо десь таМ працюете
показать весь комментарий
13.12.2023 15:51 Ответить
помилився у вас рівень 3.0 безуглих + 1.0 корисний ідіот Бігом скаржитися модератору що "женщину" ображають
показать весь комментарий
13.12.2023 17:19 Ответить
Вам до психиатру . Сами собі діагноз поставили і до модератора проситесь

Так що там зі словом КГБ - ви мені пояснить будь ласка що це за абривиатура ?
показать весь комментарий
13.12.2023 18:04 Ответить
Мадам і досі не наплакалася модератору ? Аж дивно , а як же скарги йому : "Карул , ображають , забаньте " ? Вочевидь ідеї агента кдб Фаріонші так діють Ставлю вам рівень 4.0 безуглих
Іще одне - фраза "Вам до психиатру" українською мовою буде " Вам до психіатра " , але це не вибрики айпада , а рівень вашої грамотності , мадам (( Може краще про кран-балки і танкові заводи , ну не ваше мова , у мовних питаннях ви профнепридатні , так само як і у машинобудуванні , але там на грамоту менше уваги
показать весь комментарий
13.12.2023 20:11 Ответить
Слухайте , йдить Вашей жінці мозги трахайте , якщо она у Вас е .

прямо якась сварлива бабця , а не сер
показать весь комментарий
13.12.2023 23:39 Ответить
5 безуглих Не мозги , бабцю . а мізки , ну а щодо того що вас трахали сумнівів не маю З вашим рівнем знань тільки таким чином на робочому місці проектанта і можна було втриматися
показать весь комментарий
14.12.2023 02:00 Ответить
«можна було втриматися»
А це не твоя псячья справа , сварлива бабця
показать весь комментарий
14.12.2023 02:19 Ответить
6 безуглих , старушка ізєргіль
показать весь комментарий
14.12.2023 13:38 Ответить
Це каже крендель,який мовчки спостерігав як агентура фсб знімала клінгстони з протиповітряних ракет,розповідаючи лохам про краіну мрій,де нестріляють,а вчетилі отримують по 4000 баксів.Про "торговлю на крові" пятого президента.Но тупо не помічає що робе його оточення зараз.
показать весь комментарий
13.12.2023 04:33 Ответить
Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
показать весь комментарий
13.12.2023 05:44 Ответить
А шо ви маєте під словом "государство",малюнок на карті чи ще щьось.Бачу для богатьох "держава" це якийсь чарівник який достає з капелюха і раздає усім хто шо забажає.
показать весь комментарий
13.12.2023 07:13 Ответить
Закатаємо його в асфальт. Вова, треба більше асфальту!!!
показать весь комментарий
13.12.2023 08:09 Ответить
Правильно.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:17 Ответить
Ми, Микола ІІ. Тьху, як дістала вже ця гидота. "Україна хоче.. " Так якого ж х..ра ти зруйнував усі оборонні програми, якого х..ра ти прогнувся під єрмака, російського Козиря. За марафет чи щось крутіше? В очі воно загляне.. щоб ти в жопу заглядав, падло
показать весь комментарий
13.12.2023 10:02 Ответить
Довгий язик шкодить і не тільки зубам... На мою думку чим менше звиздити про майбутні успіхи то ліпше промовчати.
показать весь комментарий
13.12.2023 10:24 Ответить
 
 