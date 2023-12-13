Мы хотим уничтожить российское доминирование в воздухе, - Зеленский

Украина хочет в 2024 году уничтожить российское доминирование в воздухе, поскольку это в частности укрепит ее сухопутные войска и позволит контролировать продолжительность войны, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы освободили 50% оккупированных Россией территорий после февраля 2022 года. Мы очистили Черное море. Мы восстанавливаем свою экономику. Украина достигла 5% роста ВВП в этом году. Даже в условиях войны мы продолжаем реформирование государства", - заявил Зеленский на совместной с президентом США пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы демонстрируем, что ни одна российская ракета не сильнее и не мудрее американских систем "Петриот". За которые мы очень благодарим США", - добавил он.

По словам Зеленского, он обсудил во время встречи с Байденом, как еще усилить Украину со следующего года, в частности, в вопросах ПВО и разрыва российской логистики на украинских территориях.

"Подобно тому, как мы добились побед в Черном море, мы хотим одержать победу в воздухе. Мы хотим уничтожить доминирование России в воздухе. Это укрепит наши сухопутные войска в 2024 году, если мы будем контролировать наше небо. Тот, кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны", – сказал Зеленский.

Смотрите: Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис. ФОТО