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Новости Война в Украине
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В боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Норвегии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

свічка

О гибели 20-летнего добровольца из Норвегии стало известно 12 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило норвежское издание iHarstad со ссылкой на мэра коммуны Джима Кристиансена.

"Чрезвычайно грустно, когда что-то подобное происходит", - отметил мэр.

Он проинформировал, что о гибели добровольца стало известно во вторник, 12 декабря.

Издание iHarstad связалось с МИДом, они пока еще работают над ознакомлением с инцидентом.

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Топ комментарии
+15
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13.12.2023 10:28
+14
Сум ((. Дякую тобі, Воїне. Мої співчуття близьким нашого Друга.
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13.12.2023 10:33
+8
RIP
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13.12.2023 10:27
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13.12.2023 10:27 Ответить
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13.12.2023 10:28 Ответить
Сум ((. Дякую тобі, Воїне. Мої співчуття близьким нашого Друга.
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13.12.2023 10:33 Ответить
Герої не вмирають....🇳🇴🥇🥇🥇🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱❤️🖤🔱✊💪Тримаймося Шануймося...
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13.12.2023 10:38 Ответить
Низький уклін тобі, Українцю!Вічна пам'ять!
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13.12.2023 10:44 Ответить
Хоробрий вікінг полетів у Валхаллу, куштувати мед Одіна і смаженого вепра у компанії валькірій.
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13.12.2023 10:45 Ответить
Вікінги Норвегії та усіеї Скандинавії з нами з Русами Київської Русі , як і тоді за часів князів та конунгів !!!! Слава Воїнам Скандинавії !!!
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13.12.2023 10:46 Ответить
Далека від України, дружня Норвегія, низько вклоняємось за сумну звісту, твій син загинув за свободу України.
Український народ буде завжди пам'ятсти про цю високу ціну.
Слава герою!!!
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13.12.2023 12:10 Ответить
Вічна пам'ять Герою, який віддав своє молоде життя за свободу і незалежність України 💔🙏
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13.12.2023 12:25 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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13.12.2023 12:45 Ответить
 
 