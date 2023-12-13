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В боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Норвегии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
О гибели 20-летнего добровольца из Норвегии стало известно 12 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило норвежское издание iHarstad со ссылкой на мэра коммуны Джима Кристиансена.
"Чрезвычайно грустно, когда что-то подобное происходит", - отметил мэр.
Он проинформировал, что о гибели добровольца стало известно во вторник, 12 декабря.
Издание iHarstad связалось с МИДом, они пока еще работают над ознакомлением с инцидентом.
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