В боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Норвегии

О гибели 20-летнего добровольца из Норвегии стало известно 12 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило норвежское издание iHarstad со ссылкой на мэра коммуны Джима Кристиансена.

"Чрезвычайно грустно, когда что-то подобное происходит", - отметил мэр.

Он проинформировал, что о гибели добровольца стало известно во вторник, 12 декабря.

Издание iHarstad связалось с МИДом, они пока еще работают над ознакомлением с инцидентом.

Также читайте: Защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии Грэм Дейл. ФОТО