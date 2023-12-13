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Новости За рубежом
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Дуда принял присягу нового правительства Польши во главе с Туском

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туск,дуда

Сегодня, 13 декабря, Президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства страны, которое возглавил Дональд Туск.

Принесение присяги состоялось в президентском дворце в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По этому поводу Дуда сказал, что это очень важный момент для Польши. Он поздравил с успехом правящую коалицию, победившую на последних выборах. Президент отметил, что, хотя он - из другой политической среды, готов к сотрудничеству с новым правительством. По его словам, между ним и премьером Туском нет расхождений по распределению властных функций.

Дуда также попросил новое правительство заботиться об интересах Польши за рубежом, в частности, способствуя тем странам, которые пытаются стать членами европейского и евроатлантического сообщества.

Он также инициировал созыв в ближайшие дни заседания Совета национальной безопасности страны, на котором планируется обсудить с новыми членами правительства РП важные дела с точки зрения интересов страны.

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Со своей стороны Туск поблагодарил всех поляков за поддержку на выборах политической силы, которая сейчас пришла к власти, обратив внимание на рекордную явку на выборах. Он выразил удовлетворение по поводу того, что президент выразил готовность сотрудничать с правительством страны во всех делах.

Согласно опросу центра IBRiS для радио ZET, проведенного 8-9 декабря, только 29% поляков верят в то, что Дуда будет в состоянии сотрудничать с правительством Туска, 65,5% не верит в нормальное сотрудничество между президентом и премьером РП.
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яка щира посмішка в того Дуди)
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13.12.2023 11:41 Ответить
лише 29% поляків вірить у те, що Дуда буде у змозі співпрацювати з урядом Туска, натомість 65,5% не вірить у нормальну співпрацю між президентом і прем'єром РП.
Джерело: https://censor.net/ua/n3461270
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13.12.2023 11:48 Ответить
Значить, коаліція Туска вчора додавила пісовців в сеймі і призначила міністрів нового кабміну... Ті не хотіли цього, а це однозначно затримувало Туска з відрядженням в Брюссель.
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13.12.2023 11:53 Ответить
Хороша і позитивна новина для Дональда Туска 👍🏼👍🏼👍🏼
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13.12.2023 12:16 Ответить
що зробить віслюк, щоб перетворити Туска у ворога:
1) нахамить ОПою?
2) нахамить Безвуглою?
3) ляпне щось сам?
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13.12.2023 12:29 Ответить
 
 