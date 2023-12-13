Готовим матрицу реформ, которая охватит все сферы, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Несмотря на полномасштабную агрессию России, приверженность Украины реформам и национальной трансформации остается непреклонной.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время открытия Регулярного министерского заседания ОЭСР: Неделя Евразии 2023, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас совместно с партнерами готовим матрицу реформ - исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, включающая ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров. В частности, бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработка с Всемирным банком и ОЭСР и план реформ в рамках нарабатываемой сейчас 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility", - информирует он.
По словам Шмыгаля, матрица реформ охватит все сферы - от экономики и цифровизации до верховенства права и образовательной реформы.
Пожалуйста, подождите...
Зроблять матрицю з корабельних сосен - квадратногніздову. Зіб'ють цвяшками від великого будівництва - і будуть усім показувати - ми попереду всіх.
ето другоє!!!
була "реформа" мусарні, стало лиш гірше
ще десь "реформа" пройшла так як в МВС
а зараз!!!!!!
така ж сама срака буде не лиш в окремих напрямках, а у всіх сферах!!!!
тобто, пісда всім та всьому!!
що не зрозуміло???
"Наразі спільно з партнерами готуємо матрицю реформ" - означає "імітуємо бурхливу діяльність"
Плін, понавигадували кучу слів, запозичили й втикають будь де, щоб прикрити корупцію й крадіжки..
Єдина і остання Надія на нашу Армію. І від кацапів, і від цих продажних нікчем...
Вони замислилися о РЕХФОРМАХ?!!!!
роблячи так легко виставити себе дурнем
Не програму КПРС типу "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!". Навіть не боротьбу з корупцією, злодійством, ... А зразу матрицю реформ, яка охопить усі сфери...
Потім, напевно, дорожна карта... і всякі інші "соврємєнние" перли риторичні...
триц юу... реформ не буде...
Відповідно його нова матриця реформ це буде чергова схема шахрайства та корупції.
А єдине, що робите, так це пи...дитЕ і пИ...дите...
Якщо не виконувати цю "матрицю", то хоч сто інших придумайте, вони не будуть працювати.
Задовбала мерзота зелена!