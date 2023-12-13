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Новости Экономика
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реформы (3866) Шмыгаль Денис (2327)

Готовим матрицу реформ, которая охватит все сферы, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

реформи

Несмотря на полномасштабную агрессию России, приверженность Украины реформам и национальной трансформации остается непреклонной.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время открытия Регулярного министерского заседания ОЭСР: Неделя Евразии 2023, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас совместно с партнерами готовим матрицу реформ - исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, включающая ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров. В частности, бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработка с Всемирным банком и ОЭСР и план реформ в рамках нарабатываемой сейчас 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility", - информирует он.

По словам Шмыгаля, матрица реформ охватит все сферы - от экономики и цифровизации до верховенства права и образовательной реформы.

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Топ комментарии
+22
Страшно и представить ,что зелёные могут приготовить.
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13.12.2023 12:13
+16
а что вы делали с 2019 года ?
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13.12.2023 12:14
+16
Добігав кінця п'ятий рік потужного президентства найвеличнішого янелоха...
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13.12.2023 12:15
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Правила форума Совет форумчан
Страшно и представить ,что зелёные могут приготовить.
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13.12.2023 12:13 Ответить
А що можуть?
Зроблять матрицю з корабельних сосен - квадратногніздову. Зіб'ють цвяшками від великого будівництва - і будуть усім показувати - ми попереду всіх.
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13.12.2023 12:37 Ответить
а что вы делали с 2019 года ?
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13.12.2023 12:14 Ответить
Матриця?...Шмигаль - це Нео?...
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13.12.2023 12:17 Ответить
шмигаль, це слизький брехливий пристосуванець, але не ідіот.
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13.12.2023 12:19 Ответить
Не ідіот, вже добре.
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13.12.2023 12:36 Ответить
ху із .інг жмиГаль, потішний балванчик?
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13.12.2023 12:41 Ответить
ето не то
ето другоє!!!
була "реформа" мусарні, стало лиш гірше
ще десь "реформа" пройшла так як в МВС
а зараз!!!!!!
така ж сама срака буде не лиш в окремих напрямках, а у всіх сферах!!!!
тобто, пісда всім та всьому!!
що не зрозуміло???
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13.12.2023 13:11 Ответить
Ідіть зі своїми матрицями ... туди , за кацапським крейсером!!! Крадії-рехформатори бісові!
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13.12.2023 12:14 Ответить
З вашими талантами - то не дай ,Боже.
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13.12.2023 12:14 Ответить
єдине на що вистачить розуму зелених пітарів це піднімуть тарифи
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13.12.2023 12:15 Ответить
нет,еще есть налоги,акцизы,штрафы и самое главное их количество))гетьманцев пожаловался что около 5 миллионов гусей в Украине не до конца общипаных))это же какие возможности для корпорации Украина)))
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13.12.2023 12:19 Ответить
так я ж це мав на увазі
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13.12.2023 12:21 Ответить
Добігав кінця п'ятий рік потужного президентства найвеличнішого янелоха...
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13.12.2023 12:15 Ответить
Думали, що Алєг Папов, а виявився Пенівайз....
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13.12.2023 12:19 Ответить
новые схемы,модернизированные,адаптивные,с высоким кпд откатов под 90%)))пакет реформ под названим ,,хапни,быстро,хапни быстро,нас ждут Маями и Мальдивы,,,
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13.12.2023 12:16 Ответить
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13.12.2023 12:17 Ответить
перекладу на нормальну мову, щоб зрозуміти зміст висловлювання Щмигаля:
"Наразі спільно з партнерами готуємо матрицю реформ" - означає "імітуємо бурхливу діяльність"
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13.12.2023 12:17 Ответить
ну не обязательно иммитируют,вот к примеру хотят полностью монополизировать программу ,,видновлення,, ну и под шумок настроить попутно кучу всякого разного на изьятых у населения и громад землях)))ну что вы так не уважительно к мудаку у которого и срок годности кончился в конце октября))
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13.12.2023 12:23 Ответить
Наступною частиною Марлезонського балету буде імплементація матриці..

Плін, понавигадували кучу слів, запозичили й втикають будь де, щоб прикрити корупцію й крадіжки..
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13.12.2023 12:42 Ответить
бурхливо, як дріжджі у дірці громадського туалету...
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13.12.2023 12:44 Ответить
поки що в Україні діє "матриця смерті і розрухи"
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13.12.2023 12:18 Ответить
Ще тільки готуєте матрицю?У відставку подавати ця камарілья, так треба розуміти - не збирається.
Єдина і остання Надія на нашу Армію. І від кацапів, і від цих продажних нікчем...
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13.12.2023 12:18 Ответить
Головне не реформи провести, а сказати лохторату якесь потужне чарівне слово. Все як запарєбріком - «нужна єщьо нємножка патєрпєть».
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13.12.2023 12:23 Ответить
Кінець епохи бідності 2
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13.12.2023 12:19 Ответить
Шмигаль розписався в тому, що реформи в турборежимі були цирковою виставою.
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13.12.2023 12:20 Ответить
шмугель, ****** ніщо, ти який вже рік працюєш нічим? підстилкою під кабінетом у дєрьмачні? що ти можеш приготувати, крім хіба що яєчні для своєї баби?!
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13.12.2023 12:20 Ответить
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13.12.2023 12:46 Ответить
зараз в матриці реформ, запропонує вибір між синьою та червоною таблетками )) а синіх, у нього як гною, на всих вистачить !
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13.12.2023 12:25 Ответить
Шахрай кончений яких слів навчився МАТРИЦЯ.
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13.12.2023 12:29 Ответить
якщо здачу азовців назвали операцією екстракції і піпли схавали то чим вам матриця не подобається? хіба що тим що неясно чи матриця рішуча чи потужна
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13.12.2023 12:31 Ответить
Шашликів наїлися?
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13.12.2023 12:36 Ответить
Просто він до слова "мат" додав кілька літер...
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13.12.2023 14:32 Ответить
Несподівано, за чотири місяця до строка ВИБОРІВ!...
Вони замислилися о РЕХФОРМАХ?!!!!
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13.12.2023 12:32 Ответить
Ох уж ці матриці !!
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13.12.2023 12:33 Ответить
Радіють Зе нову партію кокса везе))
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13.12.2023 12:43 Ответить
В партизаны надо готовиться атаман Шмыгаль, а не реформы...
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13.12.2023 12:33 Ответить
навіщо використовувати терміни яких не розумієш
роблячи так легко виставити себе дурнем
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13.12.2023 12:36 Ответить
U tebia zhopa matrica ...🤣🤣🤣
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13.12.2023 12:38 Ответить
СН союзу негодяев еще кто то верит??????????
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13.12.2023 12:39 Ответить
Готуємо матрицю реформ, яка охопить усі сфери - Шмигаль!

 Не програму КПРС типу "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!". Навіть не боротьбу з корупцією, злодійством, ... А зразу матрицю реформ, яка охопить усі сфери...

Потім, напевно, дорожна карта... і всякі інші "соврємєнние" перли риторичні...
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13.12.2023 12:39 Ответить
Та їх імплементація))
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13.12.2023 12:44 Ответить
простыми словами- пипец наступит всем, кроме шмыгалей
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13.12.2023 14:07 Ответить
Чого тільки не придумають, тепер вже матриця. Ніяких реформ немає і не буде.
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13.12.2023 12:40 Ответить
Нео-шмигаль і Матриця.
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13.12.2023 12:43 Ответить
Готуємо матрицюу... реформ не буде...
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13.12.2023 12:58 Ответить
шо, опять? ))))
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13.12.2023 12:45 Ответить
яку таблетку хочете - синю чи червону?...
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13.12.2023 12:47 Ответить
чи зелену
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13.12.2023 12:57 Ответить
та вона така сама, як червона... барвник інший)
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13.12.2023 13:17 Ответить
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13.12.2023 12:50 Ответить
Стефанчук, Шмыга и Безумная?
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13.12.2023 13:31 Ответить
В трилогії матриця означала ілюзію, щоб використовувати людей, тримаючи їх в обмані.
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13.12.2023 14:29 Ответить
Робимо "рехформи", поки гроші дають. А там скажем - ну, не получилось, ********....
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13.12.2023 12:56 Ответить
Пан Блінкен сказав що ті 200 млн можуть бути останнім пакетом допомоги, так що гривня "зрадіє" цій новині.
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13.12.2023 13:43 Ответить
матриця недореформ от так правильніше.Цей очкарик така ж бестолоч як і все зе шобло.
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13.12.2023 13:00 Ответить
так вибір не великий. синя чи червона
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13.12.2023 13:00 Ответить
Значить будуть грабить!
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13.12.2023 13:05 Ответить
Шмигаль загальновідомий казнокрад та корупціонер.
Відповідно його нова матриця реформ це буде чергова схема шахрайства та корупції.
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13.12.2023 13:05 Ответить
Значить будуть грабить!
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13.12.2023 13:07 Ответить
все ви, *****, готуєте, очікуєте, сподіваєтесь.
А єдине, що робите, так це пи...дитЕ і пИ...дите...
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13.12.2023 13:13 Ответить
Тобто, намолов купу "вумних слів", але при цьому нічого не сказав. Це талант.
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13.12.2023 13:13 Ответить
Матриця вже готова віками і вона проста і безкоштовна - "перестаньте суки красти"!!!
Якщо не виконувати цю "матрицю", то хоч сто інших придумайте, вони не будуть працювати.
Задовбала мерзота зелена!
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13.12.2023 13:23 Ответить
Менеджер рудого Ахмета наробить реформ, вірніше вже наробили, що курс гривні збирається йти у дупу.
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13.12.2023 13:28 Ответить
Список від гетмансева вже готовий 1Підвищити податки на дохід та перевірки для бізнесу 2 Зменшити видатки на соціальну сферу 3Підвищити тарифи на комунальні послуги
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13.12.2023 13:41 Ответить
готовься народ к качественному ухудшению жизни
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13.12.2023 14:04 Ответить
матрица рехформ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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13.12.2023 14:06 Ответить
Перекладу зрозуміло: готуємо нові мутки, як красти західні гроші на відбудову. Поняття "зелені" і реформи -- несумісні.
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13.12.2023 14:11 Ответить
Я зрозумів, що з нового року нова матриця - це продаж землі і її надр різним аферистам зі всього світу попри Конституції України.
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13.12.2023 14:53 Ответить
Ця влада закінчилася. Вичерпала ліміт довіри. Активами займаються 3ті особи через підставних лиць. Елегантне крадівництво.
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13.12.2023 15:05 Ответить
Рассмешил
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13.12.2023 15:22 Ответить
Закінчується п'ятий рік потужного турбо-режиму зе-правління!
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13.12.2023 20:49 Ответить
Наша пісня гарна, ну ж бо ще - разом...
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13.12.2023 23:30 Ответить
 
 