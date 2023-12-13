Компания Olx.ua стала четвертым партнером Минобороны на рынке рекрутинга

Компания Olx.ua стала четвертой, с которой оборонное ведомство будет работать для привлечения в Вооруженные силы Украины мотивированных военных для службы по контракту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и директор ООО "Емаркет Украина" (Olx.ua) Екатерина Онищенко подписали документ о сотрудничестве.

"Очень радует, что представители бизнеса свидетельствуют о патриотической позиции и предлагают свои возможности для этого дела. Проект уже демонстрирует первые положительные результаты", - отметила Калмыкова.

На партнерских интернет-площадках в сети уже размещено более 1000 должностей в Силах Обороны, на которые поступило десятки тысяч отзывов.

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"Мы с "OLX Работа" охотно поддерживаем эту инициативу. Ведь кроме военных вакансий, ВСУ нуждаются в поварах, водителях, слесарях и т.д. И таких специалистов на "OLX Работа" немало. Это отличная возможность укомплектовывать подразделения не по принципу распределения, а сугубо по специальности"", – подчеркнула Онищенко.

Следует напомнить, что Минобороны уже работает с такими компаниями, как Lobby X, Work.ua, Robota.ua. Это сотрудничество свидетельствует о том, что заинтересованность вакансиями в Вооруженных Силах Украины растет.