РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14084 посетителя онлайн
Новости Происшествия
3 220 12
Минобороны (8252) ВСУ (5164) Калмыкова (10)

Компания Olx.ua стала четвертым партнером Минобороны на рынке рекрутинга

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зсу

Компания Olx.ua стала четвертой, с которой оборонное ведомство будет работать для привлечения в Вооруженные силы Украины мотивированных военных для службы по контракту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и директор ООО "Емаркет Украина" (Olx.ua) Екатерина Онищенко подписали документ о сотрудничестве.

"Очень радует, что представители бизнеса свидетельствуют о патриотической позиции и предлагают свои возможности для этого дела. Проект уже демонстрирует первые положительные результаты", - отметила Калмыкова.

На партнерских интернет-площадках в сети уже размещено более 1000 должностей в Силах Обороны, на которые поступило десятки тысяч отзывов.

Читайте также: Через платформу LobbyX подали более 6 тысяч заявок для присоединения к ВСУ, - Минобороны

"Мы с "OLX Работа" охотно поддерживаем эту инициативу. Ведь кроме военных вакансий, ВСУ нуждаются в поварах, водителях, слесарях и т.д. И таких специалистов на "OLX Работа" немало. Это отличная возможность укомплектовывать подразделения не по принципу распределения, а сугубо по специальности"", – подчеркнула Онищенко.

Следует напомнить, что Минобороны уже работает с такими компаниями, как Lobby X, Work.ua, Robota.ua. Это сотрудничество свидетельствует о том, что заинтересованность вакансиями в Вооруженных Силах Украины растет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
В армії виконують накази. Скажуть кидати черпак, брати в руки автомат і йти на опорнік, то мусиш іти. А цим папірцем від рекрутьорів можна потім підтертися ))
показать весь комментарий
13.12.2023 18:44
+8
Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо.

І кандидатам "зуб дають", що вони будуть працювати саме за фахом, а не як потім їм накажуть!
(регоче)
показать весь комментарий
13.12.2023 18:31
+3
Всем, кто идет по контракту "служить в тылу" нужно быть морально (а лучше и физически) готовым служить на нуле.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо.

І кандидатам "зуб дають", що вони будуть працювати саме за фахом, а не як потім їм накажуть!
(регоче)
показать весь комментарий
13.12.2023 18:31 Ответить
Це ж не базар, щоб обирати! (с)
показать весь комментарий
13.12.2023 18:41 Ответить
Ага. Прям бачу як програміст проситься "точно програмістом"
показать весь комментарий
13.12.2023 19:00 Ответить
Olx злила військоматам базу e-mail кліентів для повісток?
показать весь комментарий
13.12.2023 18:42 Ответить
А ще можна контрактно іноземну допомогу на олх виставляти, мабуть жалкують, що зброю неможна.
показать весь комментарий
13.12.2023 18:57 Ответить
В армії виконують накази. Скажуть кидати черпак, брати в руки автомат і йти на опорнік, то мусиш іти. А цим папірцем від рекрутьорів можна потім підтертися ))
показать весь комментарий
13.12.2023 18:44 Ответить
Всем, кто идет по контракту "служить в тылу" нужно быть морально (а лучше и физически) готовым служить на нуле.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:02 Ответить
Ще й матеріально. Бо постійно за свої гроші докупають, волонтери збирають.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:15 Ответить
Непоодинокі випадки, коли людей фізично й морально виснажують, а потім ще й записують у відмовники. При чому записують ті хто гріють дупи в тилу. Таке не можна замовчувати.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:36 Ответить
Розпродажа майна МО через ОЛХ тепер має красиву назву.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:40 Ответить
Потрібні чіткі та прозорі правила для усіх. Йдемо ху*ритись із кацапами усі без привелей, та ті, хто втік мають бути покарані. Паспорт негромадянина саме то.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:44 Ответить
Це все добре, але якщо потім командир вирішить тебе перевести з кухара у штурмовики - хоч гопки ставай, нічого не зміниш: законом не передбачено.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:15 Ответить
 
 