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Кучеренко (108) Укрнафта (192) Госгеонедр (83) Укрнефтебурение (3) Опимах (10)

Нардеп Кучеренко повторно обратился к Опимаху по поводу остановки добычи газа Укрнефтебурением

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

кучеренко

Благодаря определенным действиям определенных государственных институций газодобывающая компания "Укрнефтебурение", которая после специальной процедуры была передана в управление государственной компании "Укрнафта", была лишена лицензии (специального разрешения) на добычу газа на Сахалинском месторождении (Полтавская область). При этом после определенных действий, которые носят все признаки манипулятивных со стороны руководства Госгеонадра, это разрешение было отменено, словно по решению суда.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады Алексей Кучеренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.

"Государственная "Укрнафта" должна обеспечить эффективное управление компанией "УНБ", и добыть для газового баланса страны от 0,6 до 1,0 млрд кубов газа, что составляет до 5 процентов его объема... Суд в Украине это "святое" - это тема отдельной дискуссии, вернее нашей судьбы. Но я направил ряд простых вопросов руководителю "Госгеонадра" господину Опимаху, чтобы выяснить мотивацию его действий. Ключевым было одно — а ЗАЧЕМ руководителю "Госгеонадра" судиться по сути с "Укрнафтой" и ее акционерами от государства — Минобороны и "Нафтогазом", — чтобы нанести сокрушительный удар по воюющему газовому балансу страны! А какой смысл был в этом и кто был автором этого "сценария"?!", - возмущается парламентарий.

Кучеренко при этом сообщил, что получил от Опимаха "отписку, в которой не приведены ответы ни на один из поставленных мной конкретных вопросов".

"В этой отписке господин Роман решил переписать всю историю судебных решений по делу, с которым я разобрался давно и самостоятельно. Именно поэтому у меня и возникли вопросы нанесенного непоправимого вреда энергетической безопасности, который уже нанесен действиями именно руководства Госгеонадра. Никто даже не ставит под сомнение необходимость исполнения судебного решения. Но вопрос не к решению, а к основаниям его вынесения. Почему господин Опимах не проинформировал Кабмин, СНБО, ДБР и т.п. относительно негативных последствий для государства в виде полной остановки добычи Укрнефтебурением и остановки уплаты миллиардов налогов в случае удовлетворения иска ДГН на выполнение письма ДБР? Почему не отозвал исковые требования или не ходатайствовал об остановке или перерыве в судебном разбирательстве, учитывая такие негативные возможные последствия?", — спрашивает народный избранник.

Читайте также: За остановку добычи "Укрнефтебурением" ответственен председатель Госгеонадра Опимах, - нардеп Кучеренко

По его словам, это полное неуважение к институту парламентаризма, поэтому немедленно направляет повторное обращение и потребует ответов "на конкретные поставленные вопросы".

"Потому что общество должно знать правду и в чьих интересах действовал господин Опимах и его подчиненные! И была это служебная халатность или государственная измена. Также направлю аналогичное обращение к председателю Правительства по принятию мер реагирования с учетом подчиненности Госгеонадра Кабинета министров", - уточнил первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнефтебурения", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны.

Как сообщалось, в конце ноября этого года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.
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Топ комментарии
+15
ЗеВлада у всй своїй красі - на папері вони за Україну, а по факту вони за рф.
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13.12.2023 20:05
+13
Слуги кацапів свідомо підривають енергонезалежність України.
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13.12.2023 20:10
+7
Під час війни державна структура судиться з державним підприємством? А в нас є КМУ?
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13.12.2023 20:20
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Нардеп придурюється? Він, така свята людина, поняття не мав, що в Україні слово "націоналізація" означає "переприватизація"?
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13.12.2023 20:04 Ответить
Погугліть Олена дума Вадим Грона. Оце кадри "Козиря"(єрмака).
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13.12.2023 20:29 Ответить
Троль, ти встиг туут зарєєструваватися аж 08.12.2023 і вже ганяєш бєса ?
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13.12.2023 20:49 Ответить
Ну а ти із 2014 воюєш, розкажи які успіхи, чому не вийшло зупинити "бєсів"?
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13.12.2023 20:56 Ответить
.
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13.12.2023 21:01 Ответить
ЗеВлада у всй своїй красі - на папері вони за Україну, а по факту вони за рф.
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13.12.2023 20:05 Ответить
Так про це відомо з перших днів ''царування'' зеленої влади
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13.12.2023 20:22 Ответить
Слуги кацапів свідомо підривають енергонезалежність України.
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13.12.2023 20:10 Ответить
Під час війни державна структура судиться з державним підприємством? А в нас є КМУ?
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13.12.2023 20:20 Ответить
Опімах, Опімах.....
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13.12.2023 20:20 Ответить
Зе-влада з гучними патріотичними гаслами реально кремлівська і діє приховано на користь кремля. Гетманцев, Галущенко, Татаров, ... вся ця 3.14*добратія промосковська.

Не повезло зермакам з народом.
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13.12.2023 20:21 Ответить
Тому вимушені діяти крадькома.
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13.12.2023 20:23 Ответить
Й**ані зебіли обрали квартального "Буратіну"(за якого у 2019-му агітував кремль) а звинувачують Байдена !
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13.12.2023 20:25 Ответить
зюзікі нахімічили і,що саме цікаво,що ніхто не понесе за це відповідальність...
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13.12.2023 20:27 Ответить
Які ще вам потрібні докази, що 73% Українців привели до влади прокацапський Антимайдан "********** паличок"?

Тож те, що Україна ще й досі чинить спротив русні - це не завдяки, а всупереч діям влади, включно з розмінуванням Чонгару, і здачею Маріка!

І не дай Боже цьому Антимайдану, щоби хоч волосина впала з голови Залужного - будете мати горе!!!
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13.12.2023 20:30 Ответить
Під час війни за саботаж видобутку газу має розглядатись як злочин проти держави і всі хто стоїть за цим мають бути покарані ,не важливо хто стоїть за цим олігархи ,судді чи чиновники.
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13.12.2023 20:37 Ответить
Простий приклад, повної профНепридатності, або відвертого саботажу, отих осіб разом із шмигалем, що ВСЕ відсиджують відповідни до Регламенту КАБміну! Так і Україну передадуть *****, відповідно до Регламенту КМУ, як підмахнув азіров і оті Харьківську угоди!
До Параду за три дні, теж - по Регламенту КАБМІНУ…
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13.12.2023 20:38 Ответить
что мешает спецслужбам Украини навести порядок в стратегической отрасли, ликвидировать саботажников и вражеских агентов, согласно законов военного времени и безопасностью государства?
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13.12.2023 20:49 Ответить
Спецслужби контролюються антимайданівцем татаровим.
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13.12.2023 22:06 Ответить
За саботаж і державну зраду потрібен розстріл. Інакше війни не виграти!
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13.12.2023 20:53 Ответить
Це саботаж. Розслідувати і винних отруїти газом.
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13.12.2023 21:20 Ответить
Слів нема.
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13.12.2023 21:35 Ответить
Мавпують. Десь років 5 тому "патріот в куртці Роснефті" проганяв з Сахалінського (?) родовища газу американську компанію. Своє родовище Роснєфть не використовувала, між цими родовищами відстань була чимала. Але звернулись до суду на острові Сахалін, мотивували тим, що американці просто крадуть їх газ, використовуючи геологічні розломи. І суд постановив рішення -відібрати ліцензію. Американці не оскаржували його і забралися геть. І тут теж по приколу.
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14.12.2023 02:52 Ответить
кругом одні інородці піхвомахи,а ще кажуть що Україна не в окупації.міноряче коряве бидло.
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14.12.2023 07:33 Ответить
 
 