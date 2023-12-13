Вечером 13 декабря россияне атаковали "шахедами" Одесщину, - Воздушные силы

Вечером 13 декабря Воздушные силы сообщили, что россияне атакуют "шахедами" юг Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Воздушные силы.

В сообщении отмечается: "Движение БпЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины!"

Позже в ВС ВСУ отметили: "Вражеские БпЛА двигаются в направлении Измаила, Рени. Оставайтесь в укрытиях!"

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