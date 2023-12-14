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В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в 2022 году крейсера "Москва", - ГУР. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

москва,крейсер

В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в апреле 2022 года ракетный крейсер "Москва". Им стал командир Андрей Саватеев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародует выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 с грифом "для служебного пользования", - говорится в сообщении.

Согласно датированному 10 сентября 2022 года документу, у флагмана российского Черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир ― Андрей Савтеев.

"Вакантную" должность командира Саватеев занял как временный исполняющий обязанности.

Также смотрите: В сюжете ко дню России пропагандисты похвастались уничтоженным крейсером "Москва". ВИДЕО

В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в 2022 году крейсера Москва, - ГУР 01
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Топ комментарии
+26
То шо тепер? Цеглину на шию та на мостік?
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14.12.2023 14:25
+22
Не понял,как можно стать командиром несуществующего корабля?
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14.12.2023 14:25
+14
Только не НАДВОДНЫХ, а ПОДВОДНЫХ кораблей.. Ошибочка в тексте.))
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14.12.2023 14:26
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То шо тепер? Цеглину на шию та на мостік?
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14.12.2023 14:25 Ответить
Водолазом))
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14.12.2023 14:29 Ответить
назначілі смотрящім за акваріумом
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14.12.2023 14:37 Ответить
Не понял,как можно стать командиром несуществующего корабля?
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14.12.2023 14:25 Ответить
на росії можна
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14.12.2023 14:28 Ответить
Так само як написати "ходотайство" від іімені зажмуреного ЗСУ "камандуєщєго чф " , зрозумти логіку кацапа без втрати власних розумових здібностей не вийде ((
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14.12.2023 14:31 Ответить
Утопитися.
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14.12.2023 14:46 Ответить
За бабло все можно. Теперь у него не жизнь а лафа. Бабло будет капать просто за нихера.
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14.12.2023 14:48 Ответить
Вы суслика видите? А он есть...
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14.12.2023 15:07 Ответить
Он стал командиром :виртуального ( воображаемого) несуществующего корабля. Выплаты и жалование по службе членам корабля (виртуального )то надо подписывать.
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14.12.2023 16:57 Ответить
а якже: "ЕСТЬ ПРОБОИНЫ, ЛЯЖЕТ НА БОК, ЛЯЖЕТ НА БОК"
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14.12.2023 14:26 Ответить
Только не НАДВОДНЫХ, а ПОДВОДНЫХ кораблей.. Ошибочка в тексте.))
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14.12.2023 14:26 Ответить
ВОЗ-ЛОЖИТЬ... Все что нужно знать о новом капитане.
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14.12.2023 14:33 Ответить
У рабссеян теперь новый вид крейсеров: НАДДОННЫЙ.
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14.12.2023 14:34 Ответить
А дє далжон бить камандір-впєрєді на палубє падводнава крєйсєра мацква...
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14.12.2023 14:26 Ответить
Андруша, Саватеев, поверь мне, это очень ОПЛОХАЯ примета, когда тебя, пока живого, назначают командиром МЁРТВОГО корабля. НУ ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ПРИМЕТА. Корабль и команда без капитана не могут, они тебя быстро к себе притянут.
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14.12.2023 14:30 Ответить
Так може він вже там , адже нещодавно дрони севастопіль штурмували ?
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14.12.2023 14:33 Ответить
Рашитська версія Дейві Джонса?!
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14.12.2023 15:28 Ответить
Не ракетный крейсер, а подводный крейсер....
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14.12.2023 14:31 Ответить
Наказ треба уточнити так як "масква" не крейсер, а субмарина.
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14.12.2023 14:32 Ответить
Не-е, це нова підводна база "Лошарік-2"
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14.12.2023 14:54 Ответить
Відтепер цього сватєєва драти будуть як вонючого кнура за те що крейсер втопив… у фашистській ******** саме так і полагається…. Знайшов (чи призначив) винного і дери його у всі отвори! А як ви думали….
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14.12.2023 14:33 Ответить
А ще потрібні; старпом, штурман, боцман... а головне - кок.
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14.12.2023 14:33 Ответить
Та так,ходатойство ком ЧФ,не буде ж він фінанси на флот зменшувати.
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14.12.2023 15:52 Ответить
Ржачно 😂
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14.12.2023 14:33 Ответить
Сумно від їхнього ідіотизму і страшно що тих ідіотів мільйони ((
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14.12.2023 14:34 Ответить
«Две пробоины. Винт остановился. Ляжет на бок. Пробоина ниже ватерлинии. Крен 30 градусов», - кричал мужчина...

можна вічно це слухати, або як колискову )))

https://hromadske.ua/ru/posts/dve-proboiny-vint-ostanovilsya-opublikovali-zapis-poslednih-peregovorov-zatonuvshego-krejsera-moskva
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14.12.2023 14:33 Ответить
Кацапня не перестає дивувати. Питання, а накуя?
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14.12.2023 14:33 Ответить
Для парашапропаганди сформують команду щоб приховати втрати екіпажу ( вони ж оголосили всього про кілька загиблих ) , а рідним загиблих роти заткнуть щоб не рипалися .
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14.12.2023 14:36 Ответить
Нема спокою їб###онутим.
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14.12.2023 14:37 Ответить
капітан "летючого голандця", також примара ))))
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14.12.2023 14:38 Ответить
"Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються. Я нагадаю, про що ми говорили - про денацифікацію і демілітаризацію України, її нейтральний статус", - сказав сьогодні
кремлівський ублюдок😠
тобто , залишити Украіну в повному лайні ;
без націоналістів , без зброї і хотєлок до вступу в ЄС і НАТО 🙁
Хв@ло , ось тобі від Українськоі націі 🖕🖕🖕
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14.12.2023 14:38 Ответить
Оруэлл до такого не додумался....
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14.12.2023 14:44 Ответить
Кацапія країна примар:
презик - примара;
корабель - примара;
капітан корабля-примара - примара;
громадяни безправні - примари.
Задав ***** кацапич напрям:
-...в рай! Тільки, як всі примари, вони застрягли між міром живих і мертвих.
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14.12.2023 14:47 Ответить
Логічно було би поставити командиром 'мацкви' йоську кобзона
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14.12.2023 14:48 Ответить
На всю осташуюся смерть))
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14.12.2023 14:51 Ответить
Ну, як це тепер буде?????
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14.12.2023 15:45 Ответить
ЗЕрмак, учись
именно так нужно пристраивать корешей и агентов фсб
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14.12.2023 16:14 Ответить
Залить лапти цементом и отправить на новое место службы!
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14.12.2023 16:52 Ответить
Навіщо Цензор публікує «новину» від 10.09.22? Нічого написати
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14.12.2023 17:21 Ответить
Він, мабуть, водолаз
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14.12.2023 18:20 Ответить
 
 