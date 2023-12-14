В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в 2022 году крейсера "Москва", - ГУР. ДОКУМЕНТ
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В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в апреле 2022 года ракетный крейсер "Москва". Им стал командир Андрей Саватеев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародует выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 с грифом "для служебного пользования", - говорится в сообщении.
Согласно датированному 10 сентября 2022 года документу, у флагмана российского Черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир ― Андрей Савтеев.
"Вакантную" должность командира Саватеев занял как временный исполняющий обязанности.
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+26 Ol Ol 489f6131
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+22 Frozen
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+14 kharkov1000
показать весь комментарий14.12.2023 14:26
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можна вічно це слухати, або як колискову )))
https://hromadske.ua/ru/posts/dve-proboiny-vint-ostanovilsya-opublikovali-zapis-poslednih-peregovorov-zatonuvshego-krejsera-moskva
кремлівський ублюдок😠
тобто , залишити Украіну в повному лайні ;
без націоналістів , без зброї і хотєлок до вступу в ЄС і НАТО 🙁
Хв@ло , ось тобі від Українськоі націі 🖕🖕🖕
презик - примара;
корабель - примара;
капітан корабля-примара - примара;
громадяни безправні - примари.
Задав ***** кацапич напрям:
-...в рай! Тільки, як всі примари, вони застрягли між міром живих і мертвих.
именно так нужно пристраивать корешей и агентов фсб