Враг снова атаковал Украину "Шахедами". Была угроза для Староконстантинова и Чернигова

В ночь на 26 декабря враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, дроны двигались по территории Черкасской области в направлении Киевской области! Также фиксировалось движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Была угроза для Хмельнитчины.

"Ударные БПЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов", - впоследствии отметили в ПС.

Также сообщалось о дронах на Черниговщине: "Чернигов – в районе города вражеский БпЛА".

Находитесь в укрытиях!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты запустили шахеды с юга в направлении Херсонщины и Днепропетровщины, - Воздушные силы

О последствиях боевой работы пока не говорится.