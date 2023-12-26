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Враг снова атаковал Украину "Шахедами". Была угроза для Староконстантинова и Чернигова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 26 декабря враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, дроны двигались по территории Черкасской области в направлении Киевской области! Также фиксировалось движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Была угроза для Хмельнитчины.
"Ударные БПЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов", - впоследствии отметили в ПС.
Также сообщалось о дронах на Черниговщине: "Чернигов – в районе города вражеский БпЛА".
Находитесь в укрытиях!"
О последствиях боевой работы пока не говорится.
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Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показать весь комментарий26.12.2023 06:58 Ответить Мне нравится 0
Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показать весь комментарий26.12.2023 06:59 Ответить Мне нравится 1
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