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Байден (2385) США (23203) Трамп (3349)

Президенты США могут подвергаться уголовному преследованию, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,трамп

Президент США Джо Байден заявил, что "не видит никакой" причины, почему руководителей Белого дома нельзя преследовать по уголовным обвинениям.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Президент США Джо Байден в комментарии для журналиста сказал, что "не видит никакой" причины, почему президенты США должны обладать абсолютным иммунитетом от судебного преследования, как об этом говорит экс-президент и лидер республиканцев Дональд Трамп.

Ранее Верховный суд отказался принимать решение о том, имеет ли бывший президент Трамп иммунитет от преследования за штурм Капитолия.

Как отмечается, это помешало усилиям федеральных прокуроров начать судебный процесс над экс-президентом по обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты выборов 2020 года.

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Дональд Трамп утверждает, что он действовал в рамках своих служебных обязанностей в ходе беспорядков 6 января 2021 года, во время которых его сторонники жестоко ворвались в Капитолий США, пытаясь помешать законодателям подтвердить победу Байдена.

Теперь низший федеральный апелляционный суд рассмотрит иск о неприкосновенности, а это означает, что судебное разбирательство может продолжиться во время всеобщих выборов в США или позже.

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Топ комментарии
+9
Тільки уявіть, який буде шухер
після закінчення каденції Найвеличнішого...
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26.12.2023 08:28
+8
ВДУМАЙСЯ, если есть чем, в эти слова, ВладимОбосаныч, ведь каденция не вечна, а вот срок может быть и пожизненым.
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26.12.2023 08:20
+6
Досить цих ритуальних танців навколо чубатого. На парашу покидька.
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26.12.2023 08:19
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Досить цих ритуальних танців навколо чубатого. На парашу покидька.
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26.12.2023 08:19 Ответить
Когось ти мені нагадуєш. А, згадав - сталінського прокурора Вишинського: розстріляти як скажених собак!
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26.12.2023 11:16 Ответить
ВДУМАЙСЯ, если есть чем, в эти слова, ВладимОбосаныч, ведь каденция не вечна, а вот срок может быть и пожизненым.
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26.12.2023 08:20 Ответить
Тільки уявіть, який буде шухер
після закінчення каденції Найвеличнішого...
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26.12.2023 08:28 Ответить
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26.12.2023 08:33 Ответить
Patriot не впорається. Треба ще парочку комплексів)
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26.12.2023 08:39 Ответить
для початку потрібен комплекс для знищення Г+Г і телемарафету, без цього - ніяк!
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26.12.2023 08:58 Ответить
наївні люди. таке буде тільки в мріях дурників, а більшість "еліт" так і лишиться при владі біля корита.
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26.12.2023 10:31 Ответить
не можуть, а повинні - чи вони не люде?
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26.12.2023 08:22 Ответить
То люди шо не мають влади не люди а вони люди - як було в минулому так і зосталося дотеперка ( скіко в США було випадків шо зірки вчиняли повний треш і їм це сходило з рук - а якшо не сходило то покарання було просто смішне , а простого Джо за такі вибрики запроторили би до буцегарні ).
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26.12.2023 08:30 Ответить
слугі народу і не більше! - слуги....
які під тими самими законами і ходять як і народ.
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26.12.2023 08:33 Ответить
Ну як вам сказати, Романа Поланського досі переслідують за секс з неповнолітньою 50 років тому... Хоча навіть сама та баришня просить закрити справу.
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26.12.2023 08:55 Ответить
Ага 50 років - а Джо вже би давно відсидів і мож ше за подібне попав , а Поланського тіко переслідують .
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26.12.2023 09:03 Ответить
Емм, взагалі-то Поланський (у якого польський та французький паспорти) втік у Європу, а ордер на його арешт таки був... Просто Польща і Франція своїх громадян іншим державам не видають.
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26.12.2023 09:28 Ответить
Так нехай не віддають а в себе посадять за вчинене - чи вони шо не вірять правовій системі США? Чи може причинна в тому шо Поланський людина а Джо не людина ?
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26.12.2023 09:32 Ответить
Проблема ще й у тому що Трамп і
Байден старі
Тобто в США обирають старих дідів?
Нагадує кацапів з путлером
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26.12.2023 09:13 Ответить
Вже прийняли закон, що забороняє президенту Штатів одноосібно прийняти рішення виходу з НАТО. Тепер ще треба прийняти закон, що заборонить президенту самого себе помилувати у разі винесення судового рішення "винен". Бо рудий тільки на те й сподівається!
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26.12.2023 10:57 Ответить
Це повернеться бумерангом до Байдена і зовсiм скоро. Не копай яму іншому.
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26.12.2023 11:07 Ответить
Колишній президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю відомому американському провідному Х'ю Хьюітту (https://www.9tv.co.il/item/65881). Зокрема, він сказав:

"Що справді підвело Байдена - те, що сталося за останні три роки. Коли я був президентом, Іран був розорений. Тоді будь-хто, хто вів справи з Іраном, не міг вести справи зі Сполученими Штатами. Будь-хто, хто раніше купував у них нафту, знав: ми не ведемо з ними справи. Індія, Франція, я це сказав тоді і Сі Цзіньпіну. У Ірану не було нічого, не було грошей для ХАМАСу, не було грошей для "Хізбалли". У Ірану були великі проблеми. А потім прийшов. Байден і зробив їх багатими - він скасував усі санкції, тепер у них є 250 мільярдів доларів, у них більше грошей, ніж у більшості країн, у них багато готівки, і тепер з ними неможливо говорити, тому що вони страшенно багаті і не говоритимуть. зі США", - сказав Трамп.

Він також відповів на питання, як на місці Байдена варто було б вчинити з іранськими проксі, які після 7 жовтня здійснили близько десятка атак на американські контингенти в Іраку та Сирії.

"Я б ударив їх так сильно - не хочу говорити де, але знаю точно - де. І вони знають - де. Вони б ніколи не зробили такого зі мною, тому що були б бідні", - зазначив Трамп.

Так само колишній президент США відповів на запитання, як би він реагував на загрози з боку єменських хуситів.

"Цього ніколи б не сталося. Напади на Ізраїль ніколи б не сталося. Вибачте, і в Україні цього не сталося б. Це відбувається зараз, тому що вони не поважають нашого президента, вони не поважають нашу країну. Х'ю, так сумно це бачити... Потрібно вдарити їх так сильно, як їх раніше ніколи не били, і на цьому все закінчиться", - запевнив американський політик.

Колишній президент США нагадав, що саме за його правління США перемогли ІДІЛ: "Вони говорили мені, що ІДІЛ неможливо перемогти, що на це піде від чотирьох до п'яти років. Я зробив це за лічені місяці. Я вибив 100%".
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26.12.2023 11:21 Ответить
Відносно Трампа, достатньо того, що він одним зі своїх останніх указів помилував генерала Майкла Флінна, чия робота на Кремль була доведена в суді. Тепер нехай свистить скільки хоче, може ще й сам сяде.
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26.12.2023 12:03 Ответить
А на кого працює Байден, який обміняв російського шпигуна Бута на одного тупого трансгендера?
Байден розморозив 6 млрд арештованих іранських активів і має намір подарувати аятолам ще 10 млрд. Байден не виконав закон про ленд-ліз, який проголосував Конгрес, і це коштувало десятки тисяч життів українців. Поставте йому ще пам'ятник на величезну подяку.
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26.12.2023 15:02 Ответить
Брешеш, як дворовий кабиздох! "

В СМИ часто высказывалось мнение, что Грайнер была арестована по сфабрикованному обвинению в качестве дипломатического заложника[89][90]. В кампании в её поддержку заметную роль сыграли некоторые деятели мужского баскетбола - Грант Уильямс, Кайри Ирвинг, Кармело Энтони, Док Риверс[88]. Президент США Джо Байден оценил вынесенный Грайнер приговор как неприемлемый и заявил, что в России спортсменку удерживают необоснованно и все в мире об этом знают. Он призвал Россию немедленно освободить Грайнер[91]. В кампании по освобождению спортсменки участвовали депутаты Палаты представителей США от Техаса Шейла Джексон Ли и Колин Оллред[92], а в июле резолюция, призывающая к её освобождению, была принята в сенате при поддержке депутатов от обеих партий[93].

По словам адмирала Джона Кёрби, правительство США вскоре после задержания Грайнер сделало России предложение об обмене заключёнными. Американцы предлагали обменять баскетболистку и ещё одного гражданина США Пола Уилана, приговорённого к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, на Виктора Бута. Бут отбывал в США 25-летнее заключение по обвинению в контрабанде оружия. Согласно новостному агентству Reuters, обмену препятствовало встречное требование России включить в список обмена также Вадима Красикова, отбывавшего в Германии тюремный срок за убийство" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%B8
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29.12.2023 08:48 Ответить
Який серьозний натяк.... головне все зробити так, шоб було реально , для всього 95 кварталу кіна не буде
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26.12.2023 11:21 Ответить
 
 