Президенты США могут подвергаться уголовному преследованию, - Байден
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Президент США Джо Байден заявил, что "не видит никакой" причины, почему руководителей Белого дома нельзя преследовать по уголовным обвинениям.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Президент США Джо Байден в комментарии для журналиста сказал, что "не видит никакой" причины, почему президенты США должны обладать абсолютным иммунитетом от судебного преследования, как об этом говорит экс-президент и лидер республиканцев Дональд Трамп.
Ранее Верховный суд отказался принимать решение о том, имеет ли бывший президент Трамп иммунитет от преследования за штурм Капитолия.
Как отмечается, это помешало усилиям федеральных прокуроров начать судебный процесс над экс-президентом по обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты выборов 2020 года.
Дональд Трамп утверждает, что он действовал в рамках своих служебных обязанностей в ходе беспорядков 6 января 2021 года, во время которых его сторонники жестоко ворвались в Капитолий США, пытаясь помешать законодателям подтвердить победу Байдена.
Теперь низший федеральный апелляционный суд рассмотрит иск о неприкосновенности, а это означает, что судебное разбирательство может продолжиться во время всеобщих выборов в США или позже.
Пожалуйста, подождите...
після закінчення каденції Найвеличнішого...
які під тими самими законами і ходять як і народ.
Байден старі
Тобто в США обирають старих дідів?
Нагадує кацапів з путлером
"Що справді підвело Байдена - те, що сталося за останні три роки. Коли я був президентом, Іран був розорений. Тоді будь-хто, хто вів справи з Іраном, не міг вести справи зі Сполученими Штатами. Будь-хто, хто раніше купував у них нафту, знав: ми не ведемо з ними справи. Індія, Франція, я це сказав тоді і Сі Цзіньпіну. У Ірану не було нічого, не було грошей для ХАМАСу, не було грошей для "Хізбалли". У Ірану були великі проблеми. А потім прийшов. Байден і зробив їх багатими - він скасував усі санкції, тепер у них є 250 мільярдів доларів, у них більше грошей, ніж у більшості країн, у них багато готівки, і тепер з ними неможливо говорити, тому що вони страшенно багаті і не говоритимуть. зі США", - сказав Трамп.
Він також відповів на питання, як на місці Байдена варто було б вчинити з іранськими проксі, які після 7 жовтня здійснили близько десятка атак на американські контингенти в Іраку та Сирії.
"Я б ударив їх так сильно - не хочу говорити де, але знаю точно - де. І вони знають - де. Вони б ніколи не зробили такого зі мною, тому що були б бідні", - зазначив Трамп.
Так само колишній президент США відповів на запитання, як би він реагував на загрози з боку єменських хуситів.
"Цього ніколи б не сталося. Напади на Ізраїль ніколи б не сталося. Вибачте, і в Україні цього не сталося б. Це відбувається зараз, тому що вони не поважають нашого президента, вони не поважають нашу країну. Х'ю, так сумно це бачити... Потрібно вдарити їх так сильно, як їх раніше ніколи не били, і на цьому все закінчиться", - запевнив американський політик.
Колишній президент США нагадав, що саме за його правління США перемогли ІДІЛ: "Вони говорили мені, що ІДІЛ неможливо перемогти, що на це піде від чотирьох до п'яти років. Я зробив це за лічені місяці. Я вибив 100%".
Байден розморозив 6 млрд арештованих іранських активів і має намір подарувати аятолам ще 10 млрд. Байден не виконав закон про ленд-ліз, який проголосував Конгрес, і це коштувало десятки тисяч життів українців. Поставте йому ще пам'ятник на величезну подяку.
В СМИ часто высказывалось мнение, что Грайнер была арестована по сфабрикованному обвинению в качестве дипломатического заложника[89][90]. В кампании в её поддержку заметную роль сыграли некоторые деятели мужского баскетбола - Грант Уильямс, Кайри Ирвинг, Кармело Энтони, Док Риверс[88]. Президент США Джо Байден оценил вынесенный Грайнер приговор как неприемлемый и заявил, что в России спортсменку удерживают необоснованно и все в мире об этом знают. Он призвал Россию немедленно освободить Грайнер[91]. В кампании по освобождению спортсменки участвовали депутаты Палаты представителей США от Техаса Шейла Джексон Ли и Колин Оллред[92], а в июле резолюция, призывающая к её освобождению, была принята в сенате при поддержке депутатов от обеих партий[93].
По словам адмирала Джона Кёрби, правительство США вскоре после задержания Грайнер сделало России предложение об обмене заключёнными. Американцы предлагали обменять баскетболистку и ещё одного гражданина США Пола Уилана, приговорённого к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, на Виктора Бута. Бут отбывал в США 25-летнее заключение по обвинению в контрабанде оружия. Согласно новостному агентству Reuters, обмену препятствовало встречное требование России включить в список обмена также Вадима Красикова, отбывавшего в Германии тюремный срок за убийство" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%B8