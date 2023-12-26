Враг обстреливает Харьковщину, повреждены дома, ранен

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Ивашки, Уды Богодуховского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня около 02:30 враг нанес удар по с. Подолы Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

"Вчера около 10:00 произошел вражеский обстрел г. Волчанск. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

В 11:00 враг обстрелял с. Песчаное Купянский район. Пострадал 63-летний местный житель, получил взрывную травму, обломочные ранения. Потерпевшего госпитализировали.

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Около 11:30 в результате российских обстрелов с. Казачья Лопань поврежден частный дом. Без пострадавших.

Глава региона также информирует, что в течение суток на территории Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 2,4 га территории, уничтожили 177 ВОУ. Разминирование продолжается.