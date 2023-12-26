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Новости За рубежом
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Первая группа украинских пилотов в Великобритании завершила базовую подготовку к полетам на F-16

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

f16

Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Королевских ВВС Великобритании и учатся управлять истребителями в Дании.

Об этом сообщает правительство Британии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Великобритания в августе начала базовую подготовку по пилотированию и обучению английскому языку.

Обучение завершили шесть опытных летчиков-украинцев, еще десять пилотов-стажеров остаются в Британии для продолжения базовой летной подготовки и освоения авиационной медицины и тренировок в центрифуге.

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"Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины", – заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Программа Британии призвана предоставить пилотам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу обучения на западных истребителях, и приблизить украинских пилотов к стандартному подходу к выполнению полетов, принятому в НАТО.

"Хотя в первые месяцы вторжения Украина была очень уязвима для атак российских самолетов, беспилотников и ракет - при поддержке Великобритании и наших союзников, Вооруженные силы Украины теперь способны перехватывать и уничтожать подавляющее большинство боеприпасов, атакующих страну, защищая свое гражданское население и жизненно важное инфраструктуру", - заметил Шеппс.

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Пилоты, проходящие базовую летную подготовку, проводят практические занятия на самолетах Grob Tutor, изучая общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.

После окончания обучения в Британии пилоты пройдут подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.

Также десятки украинских авиационных техников проходят подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности.

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Топ комментарии
+8
Вижу кацапам не терпиться на своей ишачьей шкуре прочувствовать, как оно, от Ф-16 огребать. Немного осталось, потерпите ещё немножко. К слову, как там Су-34? Много ещё на ходу осталось?
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26.12.2023 09:29
+7
Уж не выпускной ли экзамен они сдали на БДК "Новочеркаск"?
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26.12.2023 09:07
+7
... з приводу чого був даний святковий феєрверк в порту Феодосії.
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26.12.2023 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Уж не выпускной ли экзамен они сдали на БДК "Новочеркаск"?
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26.12.2023 09:07 Ответить
Навряд чи там бомбили з літаків,я думаю що це ракета,типу Нептун,Гарпун.Або АТАКАМС
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26.12.2023 09:10 Ответить
Но мысль то приятная, согласитесь.
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26.12.2023 09:27 Ответить
Добре б було мати такі літачки
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26.12.2023 10:28 Ответить
Вже маэмо.
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26.12.2023 10:44 Ответить
" Дякую пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу! Джерело: https://censor.net/ua/n3463740"

Крылатыми ракетами поразили, Шторм или Скальп.
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26.12.2023 11:11 Ответить
третий день как их ЭКЗАМЕНУЮТ !!!
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26.12.2023 09:40 Ответить
... з приводу чого був даний святковий феєрверк в порту Феодосії.
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26.12.2023 09:07 Ответить
Різдво.
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26.12.2023 10:46 Ответить
Ну що ж,незабаром почнемо лупашити кацапів на трохи іншому рівні!!!
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26.12.2023 09:08 Ответить
До літа хоч будуть ці F-16 чи ні?
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26.12.2023 09:11 Ответить
Вижу кацапам не терпиться на своей ишачьей шкуре прочувствовать, как оно, от Ф-16 огребать. Немного осталось, потерпите ещё немножко. К слову, как там Су-34? Много ещё на ходу осталось?
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26.12.2023 09:29 Ответить
Москалі кажуть були і вже всі збиті ))
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26.12.2023 09:51 Ответить
тебе же написАли, что нет!
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26.12.2023 10:39 Ответить
Grob Tutor - це як бородатого байкера посадити на лісапєт.
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26.12.2023 09:31 Ответить
А практику проходять в Феодосії
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26.12.2023 09:36 Ответить
уж ТРЕТИЙ день наблюдаем как они сдают ЭКЗАМЕННЫ !!!))))
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26.12.2023 09:38 Ответить
в этой группе есть ШАЛАПАЙ один , так ему выпал билет с крымским мостом , держу "КУЛАКИ" чтоб он и этот экзамен сдал , хороший парнишка !!! пускай летает !!!!
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26.12.2023 09:44 Ответить
а нашим умерову и кулебе как обычно сказать нечего!?
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26.12.2023 10:37 Ответить
смешно - говорят что надо будет воевать с парашей, но и в тот же момент шо мы, ну, Ермак, уничтожил 87% активных сухопутников Мордора, то есть ........ что как кем и кто будет воевать с кем? 400 самолетов говнорашки с 5000 самолетов НАТО?
ну и про танки, то уже смешно.
если 1000Леопардов НАТО, плюс прочие леклерки-там-какие-то-британцы могли сдерживать русню, то когда ВСУ минуснули 5000 новейших в т.ч. танков, то ...... рашка нападет на НАТО???
это ...... ну, я не знаю, но верят же люди в говорящие кусты и вертикально стартующих зомби?
так и тут - пииииииии-ПЕЦ!!!-какие ужасы рассказывают про врага который кучу №2(террикон под авдеевкой) не может преподнести в сортир бункера на блюде лысому карлику.
просто мне кажется что это ....... да и пусть вам кажется что мне кажется.
я все сказал.
Илин Маск сказал что "мир искуственен", вот я и так подумал, ибо рашку никто не хочет "уронить", увы. что тут спорить то?
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29.12.2023 16:56 Ответить
 
 