Первая группа украинских пилотов в Великобритании завершила базовую подготовку к полетам на F-16
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Королевских ВВС Великобритании и учатся управлять истребителями в Дании.
Об этом сообщает правительство Британии, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Великобритания в августе начала базовую подготовку по пилотированию и обучению английскому языку.
Обучение завершили шесть опытных летчиков-украинцев, еще десять пилотов-стажеров остаются в Британии для продолжения базовой летной подготовки и освоения авиационной медицины и тренировок в центрифуге.
"Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины", – заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.
Программа Британии призвана предоставить пилотам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу обучения на западных истребителях, и приблизить украинских пилотов к стандартному подходу к выполнению полетов, принятому в НАТО.
"Хотя в первые месяцы вторжения Украина была очень уязвима для атак российских самолетов, беспилотников и ракет - при поддержке Великобритании и наших союзников, Вооруженные силы Украины теперь способны перехватывать и уничтожать подавляющее большинство боеприпасов, атакующих страну, защищая свое гражданское население и жизненно важное инфраструктуру", - заметил Шеппс.
Пилоты, проходящие базовую летную подготовку, проводят практические занятия на самолетах Grob Tutor, изучая общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.
После окончания обучения в Британии пилоты пройдут подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.
Также десятки украинских авиационных техников проходят подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности.
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Крылатыми ракетами поразили, Шторм или Скальп.
ну и про танки, то уже смешно.
если 1000Леопардов НАТО, плюс прочие леклерки-там-какие-то-британцы могли сдерживать русню, то когда ВСУ минуснули 5000 новейших в т.ч. танков, то ...... рашка нападет на НАТО???
это ...... ну, я не знаю, но верят же люди в говорящие кусты и вертикально стартующих зомби?
так и тут - пииииииии-ПЕЦ!!!-какие ужасы рассказывают про врага который кучу №2(террикон под авдеевкой) не может преподнести в сортир бункера на блюде лысому карлику.
просто мне кажется что это ....... да и пусть вам кажется что мне кажется.
я все сказал.
Илин Маск сказал что "мир искуственен", вот я и так подумал, ибо рашку никто не хочет "уронить", увы. что тут спорить то?