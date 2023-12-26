На прифронтовых территориях могут появиться мобильные аптеки, - Минреинтеграции

Мобильные аптеки смогут функционировать на прифронтовых территориях, где разрушена медицинская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В случае внедрения мобильных аптек они смогут функционировать в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. Также такие аптеки будут работать, в частности, на прифронтовых территориях, где существенно разрушена медицинская и аптечная инфраструктура", - говорится в сообщении.

На совещании был рассмотрен вопрос получения АО "Укрпочта" лицензии на реализацию медицинских препаратов. Ведь право создавать подобные мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий.

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"Предоставление почтовому оператору такого права сможет решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года", - отметили в министерстве.

В случае реализации этой инициативы планируется:

1. Открытие лицензированных складов на ключевых сортировочных объектах Укрпочты (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий), что позволит обеспечить доставку лекарств в любой населенный пункт страны на следующий день.

2. Обеспечение запаса 10 тысяч наименований лекарственных средств.

3. Интеграция с программой "Доступные лекарства".

В мобильных аптечных пунктах будут действовать аналогичные правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут выдаваться исключительно по рецепту.

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