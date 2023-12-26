В оккупированном Крыму снова раздаются взрывы, - соцсети

Жители временно оккупированного Крыма снова слышат взрывы. Громко в Феодосии, Красноперекопске и Старом Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что взрывы слышали в Феодосии, Красноперекопске и Старом Крыму.

Смотрите: Железнодорожный вокзал поврежден в результате атаки на Феодосию, - местный телеграмм-канал. ВИДЕО





