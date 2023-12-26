В оккупированном Крыму снова раздаются взрывы, - соцсети
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители временно оккупированного Крыма снова слышат взрывы. Громко в Феодосии, Красноперекопске и Старом Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Отмечается, что взрывы слышали в Феодосии, Красноперекопске и Старом Крыму.
Топ комментарии
+18 Виталий 6b40280c
показать весь комментарий26.12.2023 11:29
+13 Юрій Туркеш
показать весь комментарий26.12.2023 11:29
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий26.12.2023 11:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Каміння з неба сиплеться, як і мріяли. Трохи дивне якесь каміння, але для кацапа "сойдет".
Рюзьге филагман маааацьква прінімай паааапалнєніє Бугагагагага