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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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взрыв (6111) Крым (26018)

В оккупированном Крыму снова раздаются взрывы, - соцсети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители временно оккупированного Крыма снова слышат взрывы. Громко в Феодосии, Красноперекопске и Старом Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что взрывы слышали в Феодосии, Красноперекопске и Старом Крыму.

Смотрите: Железнодорожный вокзал поврежден в результате атаки на Феодосию, - местный телеграмм-канал. ВИДЕО

В оккупированном Крыму снова раздаются взрывы, - соцсети 01
В оккупированном Крыму снова раздаются взрывы, - соцсети 02
В оккупированном Крыму снова раздаются взрывы, - соцсети 03
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Топ комментарии
+18
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26.12.2023 11:29
+13
Тепер морда ***** під час новорічного привітання буде виглядати єщо болєє убєдітєльно...
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26.12.2023 11:29
+8
то феєрверки
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26.12.2023 11:23
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то феєрверки
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26.12.2023 11:23 Ответить
Та що ви все гадаєте?
Каміння з неба сиплеться, як і мріяли. Трохи дивне якесь каміння, але для кацапа "сойдет".
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26.12.2023 11:33 Ответить
Сьогодні ж у кацапів день ПВО
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26.12.2023 11:55 Ответить
То відлуння після ночі....
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26.12.2023 11:28 Ответить
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26.12.2023 11:29 Ответить
Тепер морда ***** під час новорічного привітання буде виглядати єщо болєє убєдітєльно...
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26.12.2023 11:29 Ответить
Це пердаки кацапські вибухають після вибуху корабля.
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26.12.2023 11:33 Ответить
це кацапня Славить Наше Різдво Христове))-тішаться...
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26.12.2023 11:37 Ответить
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26.12.2023 12:01 Ответить
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26.12.2023 12:32 Ответить
Кукушка, кукушка, сколько я буду жить? - Ку - А почему так ма...
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26.12.2023 12:56 Ответить
Фатальна та явно невдала для вибору назва на честь міста Новочеркаськ🤔🧐😁 Хрущов місто розстріляв з танків, тепер ось прилетіло, певне ЗСУ поставлять на цьому жирну крапку... точніше вже поставили і не тільки жирну, від розлитого ПММ по феодосійській бухті, а й гучну, від детонації рюзьге каааарабліка 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
Рюзьге филагман маааацьква прінімай паааапалнєніє Бугагагагага
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26.12.2023 12:40 Ответить
 
 