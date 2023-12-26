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Рашисты вчера ударили по энергоинфраструктуре Черниговщины: Обесточено более 2 тыс. абонентов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,енергетика,обстріл

Российские захватчики 25 декабря нанесли удар по селу Горск на Черниговщине. Били по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщила Корюковский РВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера враг нанес удары по селу Горск Сновской территориальной громады. Сознательно - по энергетической инфраструктуре. В результате обстрела обесточены более 2000 абонентов.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уже заживлены более 1200 абонентов", - говорится в сообщении.

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А тепер 2000 знеструмлених абонентів як розізляться ...
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26.12.2023 11:22 Ответить
Десь там, в глибокому тилу, оті Притула з Пінчуком теж, готують власні дрони за гроші, зібрані в Українців! СРАТЬєхі..
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26.12.2023 11:44 Ответить
 
 