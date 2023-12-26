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Новости Общество
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железная дорога (1379) Укрпочта (289)

В Украину прибыл первый поезд с международными посылками

Новости Цензор.НЕТ Общество

Поезд прибыл в Киев, всего - 3 вагона с почти 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпошти".

"Укрпочта и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и Укрзализныця внедряют новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину.

Впервые с 2002 года мы приняли международную почту по транспортировке грузовыми железнодорожными вагонами. Это стало возможным благодаря "Укрзализныце" и почте Эстонии, которая является нашим ключевым транзитным партнером в доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" отметили, что теперь блокировки на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов. В отличие от автомобильных путей, по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки.

Так, в первой тестовой доставке в Украину по железной дороге прибыли 3 вагона с почти 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов. Они уже разъезжаются к получателям в Украине.

"Новое транспортное решение позволит компаниям не зависеть от ситуации на границе и доставлять какие-либо объемы посылок клиентам Укрпочты", - говорится в сообщении.

Смотрите: Украинские грузовики пересекают заблокированную со стороны Польши границу на железнодорожных платформах. ВИДЕО

В Украину прибыл первый поезд с международными посылками 01
В Украину прибыл первый поезд с международными посылками 02
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Топ комментарии
+9
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26.12.2023 12:00
+7
потужна перемога!

я думав, 3 вагони fpv-дронів приїхало
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26.12.2023 11:45
+2
Якраз чекаю гору запчастин до FPV які застрягли на кордоні. Як і купа інших таких же як я хто їх збирає. Там левова частка посилок якраз волонтерки на ЗСУ.
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26.12.2023 11:58
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потужна перемога!

я думав, 3 вагони fpv-дронів приїхало
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26.12.2023 11:45 Ответить
неа,теперь тупо следите за руками!!Потяг прибув до Києва, загалом - 3 вагони із майже 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів. Джерело: https://censor.net/ua/n3463799 далее последует сообщение что: их (все три вагона)взорвали на каких либо складах(отработанный механизм ермаковщина она такая,скажем так ненасытная)
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26.12.2023 11:52 Ответить
Якраз чекаю гору запчастин до FPV які застрягли на кордоні. Як і купа інших таких же як я хто їх збирає. Там левова частка посилок якраз волонтерки на ЗСУ.
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26.12.2023 11:58 Ответить
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26.12.2023 12:00 Ответить
Gde droni , Zin ......? 🤬
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26.12.2023 12:05 Ответить
Не передав обіцяни дрони , бо він брехло 😡
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26.12.2023 12:21 Ответить
''Оман'' не дозволяє.
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26.12.2023 12:25 Ответить
Це посилки людей, які із-за блокування кордону не могли доставити в Україну. Який нахєр епіцентр?
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26.12.2023 12:56 Ответить
ниачом! уже одно те, що в загребущі лапи "УКРади пошти" попало, вже само по собі пропало. а там крім неї ще купа крахоборів, яких на "справедливий грабёж" залишків набіжить.
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26.12.2023 12:22 Ответить
Ну теперь самые " обездоленные " и " малоимущие " нажрутся и прибарахлятся .
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26.12.2023 12:42 Ответить
Десь тут було вже) Про "построен" пробег" )))) 85 год ааааааааа)))))) 22 -це ж наче Україна? Хто може поясніть бласка
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26.12.2023 12:53 Ответить
польські бикувальники кордону соснули хєра.
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26.12.2023 12:54 Ответить
сколько украли зеленые коммунисты?
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26.12.2023 13:11 Ответить
Да уж вперше замовила на алику дві посилки одна півтора місяця шла друга вже другий місяць і ніяк.
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26.12.2023 14:47 Ответить
Ого. Цілих три вагони. Мабуть хтось під ялиночку ще встигне отримати.
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26.12.2023 16:44 Ответить
 
 