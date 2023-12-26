В Украину прибыл первый поезд с международными посылками

Поезд прибыл в Киев, всего - 3 вагона с почти 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпошти".

"Укрпочта и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и Укрзализныця внедряют новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину.

Впервые с 2002 года мы приняли международную почту по транспортировке грузовыми железнодорожными вагонами. Это стало возможным благодаря "Укрзализныце" и почте Эстонии, которая является нашим ключевым транзитным партнером в доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" отметили, что теперь блокировки на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов. В отличие от автомобильных путей, по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки.

Так, в первой тестовой доставке в Украину по железной дороге прибыли 3 вагона с почти 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов. Они уже разъезжаются к получателям в Украине.

"Новое транспортное решение позволит компаниям не зависеть от ситуации на границе и доставлять какие-либо объемы посылок клиентам Укрпочты", - говорится в сообщении.

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