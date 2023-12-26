Украина запросила у Австралии 45 списанных вертолетов Taipan, - СМИ

Украина сделала запрос на получение 45 армейских многоцелевых вертолетов типа Taipan, которые Австралия утилизирует и режет на металлолом. Вертолеты находятся в хорошем техническом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает австралийское издание APDR.

Отмечается, что австралийские авиатехники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и "хоронят" их компоненты на военном полигоне.

Каждый из них стоит около 20 миллионов долларов на рынке подержанных машин, но было принято решение уничтожить их незаметно.

Сообщается, что 10-тонные двухмоторные "Тайпаны" как раз разбирают на части, а не разрезают, поскольку их конструкция из углеродного волокна очень прочная.

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Издание отмечает, что после публикации истории министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы "максимизировать их ценность".

APDR узнало, что федеральное правительство Австралии недавно получило от Украины запрос на приобретение этих самых списанных вертолетов Taipan.

Отмечается, что вертолеты, несмотря на свой возраст, находятся в отличном состоянии. Это современная, полностью цифровая машина, имеющая четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущее в мире оборудование ночного видения. Более 500 вертолетов Taipan были проданы в 14 стран мира.