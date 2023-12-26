Украина запросила у Австралии 45 списанных вертолетов Taipan, - СМИ
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Украина сделала запрос на получение 45 армейских многоцелевых вертолетов типа Taipan, которые Австралия утилизирует и режет на металлолом. Вертолеты находятся в хорошем техническом состоянии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает австралийское издание APDR.
Отмечается, что австралийские авиатехники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и "хоронят" их компоненты на военном полигоне.
Каждый из них стоит около 20 миллионов долларов на рынке подержанных машин, но было принято решение уничтожить их незаметно.
Сообщается, что 10-тонные двухмоторные "Тайпаны" как раз разбирают на части, а не разрезают, поскольку их конструкция из углеродного волокна очень прочная.
Издание отмечает, что после публикации истории министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы "максимизировать их ценность".
APDR узнало, что федеральное правительство Австралии недавно получило от Украины запрос на приобретение этих самых списанных вертолетов Taipan.
Отмечается, что вертолеты, несмотря на свой возраст, находятся в отличном состоянии. Это современная, полностью цифровая машина, имеющая четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущее в мире оборудование ночного видения. Более 500 вертолетов Taipan были проданы в 14 стран мира.
Пожалуйста, подождите...
"...уряд Австралії нещодавно отримав від України запит на придбання цих самих списаних гелікоптерів...",-
Україна їх купує, тому й ціна в тексті, тому й машини розбирають для подальшого транспортування.
ЄнтадругоЕ.
Bushmaster давали а от старі гвинтокрили не дадуть. бо в когось якісь вологі фантазії?
зеля тут лесом
Нагадайте, будьте ласкаві!
Бо я згадую лише джавеліни та енлав яки передали, коли США та Великобританія точно знали про вторгнення
Через рік цих машин, швидше за все, вже не існуватиме чи вони повернуться виробнику для капремонта.
Тож безпекове питання тут в другій сотні переліку.
Там їх повно і ціна за ресурсні гелікоптери нижча і машина перевірена в багатьох конфліктах.
Чи обовʼязково треба за усі гроші світу щось купити?
Фантастично надійна та ефективна машина, але час відосіків з її участю ще не настав.
Навіть кацапи, яки можуть собі дозволити значні втрати, обмежили використання авіації.
Завдають удари керованими бомбами, не входячи в зону ураження ппо.
Так що, гармата А-10 нам в подібній ситуації не допоможе.
Скоріше за все Австралія засцить нам його передавати.
А було б непогано такі мати в ЗСУ.
краще вже взяти старі американські Чорні Яструби які нажаль ніхто нам не пропонує.
Авіація Австралія Гелікоптер NH90 Гелікоптери Світ
Австралія зупинила польоти всіх своїх гелікоптерів NH-90.
З повідомлення ABC News, стало відомо, що через проблеми безпеки та технічного обслуговування, весь парк гелікоптерів NH-90, які використовуються австралійською армією та флотом, був тимчасово відсторонений від польотів.
Загалом 47 гелікоптерів MRH-90 ****** (австралійська назва NH-90) фактично не здійснювали польоти протягом декількох останніх тижнів. Ці вертольоти експлуатуються австралійськими підрозділами з кінця 2000 -х років.
Представник військового відомства підтвердив, що польоти цих гелікоптерів тимчасово призупинені "в якості заходів безпеки" через питання, пов'язане з технічним обслуговуванням повітряних машин.