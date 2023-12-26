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Украина запросила у Австралии 45 списанных вертолетов Taipan, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

австралія,taipan

Украина сделала запрос на получение 45 армейских многоцелевых вертолетов типа Taipan, которые Австралия утилизирует и режет на металлолом. Вертолеты находятся в хорошем техническом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает австралийское издание APDR.

Отмечается, что австралийские авиатехники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и "хоронят" их компоненты на военном полигоне.

Каждый из них стоит около 20 миллионов долларов на рынке подержанных машин, но было принято решение уничтожить их незаметно.

Сообщается, что 10-тонные двухмоторные "Тайпаны" как раз разбирают на части, а не разрезают, поскольку их конструкция из углеродного волокна очень прочная.

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Издание отмечает, что после публикации истории министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы "максимизировать их ценность".

APDR узнало, что федеральное правительство Австралии недавно получило от Украины запрос на приобретение этих самых списанных вертолетов Taipan.

Отмечается, что вертолеты, несмотря на свой возраст, находятся в отличном состоянии. Это современная, полностью цифровая машина, имеющая четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущее в мире оборудование ночного видения. Более 500 вертолетов Taipan были проданы в 14 стран мира.
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Топ комментарии
+6
Подоляцька срака перднула.
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26.12.2023 12:24
+6
хелікоптери красава - рвать трусики руским мальчикам
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26.12.2023 12:38
+5
До чого тут: дадуть-не дадуть?
"...уряд Австралії нещодавно отримав від України запит на придбання цих самих списаних гелікоптерів...",-

Україна їх купує, тому й ціна в тексті, тому й машини розбирають для подальшого транспортування.
ЄнтадругоЕ.
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26.12.2023 12:28
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Правила форума Совет форумчан
До чого тут: дадуть-не дадуть?
"...уряд Австралії нещодавно отримав від України запит на придбання цих самих списаних гелікоптерів...",-

Україна їх купує, тому й ціна в тексті, тому й машини розбирають для подальшого транспортування.
ЄнтадругоЕ.
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26.12.2023 12:28 Ответить
хелікоптери красава - рвать трусики руским мальчикам
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26.12.2023 12:38 Ответить
А у них там ще є 45 шт. Ф-18, які вже зняті для заміни на Ф-35, нові, на них тільки тренувались!
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26.12.2023 13:50 Ответить
Ага системи Slinger давали

Bushmaster давали а от старі гвинтокрили не дадуть. бо в когось якісь вологі фантазії?

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26.12.2023 12:32 Ответить
продають Україні - тобто нам - тобі, мені і всім Українцям
зеля тут лесом
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26.12.2023 12:33 Ответить
"Це їм нічого не давали" - це кому саме?
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26.12.2023 12:20 Ответить
Подоляцька срака перднула.
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26.12.2023 12:24 Ответить
Саша ти зєботва!
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26.12.2023 12:27 Ответить
Це ти сьогодні зареєструвалось, щоб висратись. Зєлебоба новонароджена.
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26.12.2023 12:27 Ответить
А зеленському до початку вторгнення багато дали?
Нагадайте, будьте ласкаві!
Бо я згадую лише джавеліни та енлав яки передали, коли США та Великобританія точно знали про вторгнення
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26.12.2023 12:32 Ответить
Александр Асд , tebe , ruskomu ******, nibudem davati ni ni . A vot tvaiei mame po polnoi programme ...
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26.12.2023 12:39 Ответить
та то їх внутрішні ігрища, пов'язані з аварією... але як можна порізати (розібрати) на металобрухт корпус з вуглецевого волокна?)...
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26.12.2023 12:15 Ответить
З такою зброєю 500 тисяч мобілізованих буде мало.
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26.12.2023 12:16 Ответить
не дадуть, бо там у цих машин є проблеми з безпекою і обслуговуванням.
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26.12.2023 12:16 Ответить
Кого це спинить?
Через рік цих машин, швидше за все, вже не існуватиме чи вони повернуться виробнику для капремонта.
Тож безпекове питання тут в другій сотні переліку.
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26.12.2023 12:34 Ответить
так, через рік цих машин не існуватиме, бо вони цінують своїх військових пілотів, а ми робимо запит саме на ці гелікоптери. Розумно?
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26.12.2023 12:38 Ответить
рідко з вами не згідний, але не забувайте про одне але: наша Україна народжує геніїв технічної думки та незвичайних людей із клепкою в голові, що справляться із дріб'язком котрий як я вважаю, знаходиться в віддалених місцях та дорогий у заміні, саме по витратах на годину по заробітній платі.
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26.12.2023 13:06 Ответить
у авіації дрібниць не буває, і якщо платформа (тим більше військова) нальотує у шість разів менше годин, чим це потрібно, а більше стоїть на ремонті через закладені конструкторами\виробниками баги, то тут вже ніякі наші кулібіни не допоможуть. Не одна Австралія хоче позбутись своїх NH90, ще й Норвегія теж хоче запхати взад Ейрбасу свої, та отримати гроші назад.
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26.12.2023 17:53 Ответить
Різдвяний Вогник!!!!
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26.12.2023 12:18 Ответить
Боже зроби так, шоб Австралія не орінтувалася на українське шапіто в ОПі...Господи бережи Велику Британію ! Дай нам ці Гелікоптери !
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26.12.2023 12:19 Ответить
Вода камінь точить - водою тре було різати.
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26.12.2023 12:27 Ответить
О, тепер у Надюхи, буде власний гелікоптер...
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26.12.2023 12:29 Ответить
А не краще домовитись зі штатами за S-60 Black Hawk?
Там їх повно і ціна за ресурсні гелікоптери нижча і машина перевірена в багатьох конфліктах.
Чи обовʼязково треба за усі гроші світу щось купити?
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26.12.2023 12:29 Ответить
США й А10 Тандерболт списали.
Фантастично надійна та ефективна машина, але час відосіків з її участю ще не настав.
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26.12.2023 12:38 Ответить
Чесно кажучи, з такою насиченістю системами ппо, використовувати літаки типу Су-25 чи А-10, зараз немає жодного сенсу.
Навіть кацапи, яки можуть собі дозволити значні втрати, обмежили використання авіації.
Завдають удари керованими бомбами, не входячи в зону ураження ппо.
Так що, гармата А-10 нам в подібній ситуації не допоможе.
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26.12.2023 12:43 Ответить
Допоможе з роботою на наднизких висотах але це вже майстерність екіпажу і доцільність таких вильотів.
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26.12.2023 12:57 Ответить
А хто буде домовлятися,єрмак?
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26.12.2023 12:43 Ответить
Ну якщо так, то нам навіть Bell UH-1 часів Вʼєтнамської війни не світить…
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26.12.2023 12:45 Ответить
І такі машини розбирають? Варвари!
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26.12.2023 12:30 Ответить
Вони ж своє розбирають,ми же своє просрали за майже 33 роки незалежності,то мусимо або жебракувати,або іти на "шашлики."
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26.12.2023 12:47 Ответить
это почти Ми8 только буржуйский
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26.12.2023 12:41 Ответить
Це аналог американського Сікорський Black Hawk - випуску Airbus.
Скоріше за все Австралія засцить нам його передавати.
А було б непогано такі мати в ЗСУ.
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26.12.2023 12:49 Ответить
Хоча як що в них є великі конструктивні проблеми тоді краще не брати - собі буде дорожче,
краще вже взяти старі американські Чорні Яструби які нажаль ніхто нам не пропонує.
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26.12.2023 12:56 Ответить
Австралія зупинила польоти всіх своїх гелікоптерів NH-90

Авіація Австралія Гелікоптер NH90 Гелікоптери Світ

Австралія зупинила польоти всіх своїх гелікоптерів NH-90.

З повідомлення ABC News, стало відомо, що через проблеми безпеки та технічного обслуговування, весь парк гелікоптерів NH-90, які використовуються австралійською армією та флотом, був тимчасово відсторонений від польотів.

Загалом 47 гелікоптерів MRH-90 ****** (австралійська назва NH-90) фактично не здійснювали польоти протягом декількох останніх тижнів. Ці вертольоти експлуатуються австралійськими підрозділами з кінця 2000 -х років.

Представник військового відомства підтвердив, що польоти цих гелікоптерів тимчасово призупинені "в якості заходів безпеки" через питання, пов'язане з технічним обслуговуванням повітряних машин.
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26.12.2023 12:54 Ответить
это MRH-90 ******
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26.12.2023 13:24 Ответить
😆 хтось сперечається чи що
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26.12.2023 16:22 Ответить
А ЩЕ КРАЩЕ ОДНОГО ТАЙПАНА ХЙЛУ В СПАЛЬНЮ ЗАПУСТИТЬ !)
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26.12.2023 12:59 Ответить
Собрать и это будет вертолет украинского производства "Калина - 2", а *ули?
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26.12.2023 13:25 Ответить
моглиб попросити легендарний Хьюи Bell UH-1 , у сша їх там тисячі
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26.12.2023 13:30 Ответить
 
 