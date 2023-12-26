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Взрывы раздались в оккупированном Бердянске
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье раздались взрывы.
Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.
"Жители сразу нескольких микрорайонов сообщают о громких звуках!
Ждем подробностей от военных", - говорится в сообщении.
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