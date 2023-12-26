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Взрывы раздались в оккупированном Бердянске

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,бердянськ

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители сразу нескольких микрорайонов сообщают о громких звуках!

Ждем подробностей от военных", - говорится в сообщении.

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26.12.2023 12:24 Ответить
Потихеньку вибухає кацапня
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26.12.2023 12:39 Ответить
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26.12.2023 12:45 Ответить
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26.12.2023 12:50 Ответить
 
 