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Рашисты массированно обстреливают Херсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики обстреливают Херсон.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Херсон под массированным вражеским обстрелом!
Не выходите на улицу. Находитесь в безопасных местах!" - говорится в сообщении.
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