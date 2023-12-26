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Рашисты массированно обстреливают Херсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские захватчики обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон под массированным вражеским обстрелом!

Не выходите на улицу. Находитесь в безопасных местах!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне раздаются взрывы
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Треба шось робити з цими обстрілами, а то кацапи зітруть Херсон...
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26.12.2023 17:11 Ответить
А той час херсонці стоять у чергах в ТЦК
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26.12.2023 17:11 Ответить
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26.12.2023 17:23 Ответить
Рашисти масовано обстрілюють Херсон - "исконно русский город" = нацисты, они такие
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26.12.2023 17:36 Ответить
Месть за БДК. Что ещё ожидать от фашистов.
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26.12.2023 17:40 Ответить
А вчорашній чи позавчорашній обстріли за що мстили?
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26.12.2023 18:46 Ответить
Це важкі наслідки здачі Півдня. Хто винен? Я здогадуюсь, а ви?
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26.12.2023 19:03 Ответить
Докіздилися, що без авіації не буде обстрілів
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26.12.2023 19:29 Ответить
С достаточнім количеством снарядов для гаубиц и Хаймарсов не будет обстрелов.
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26.12.2023 20:26 Ответить
Так а як тоді гуманітарку красти та списувати коли не буде обстрілів?
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26.12.2023 20:31 Ответить
 
 