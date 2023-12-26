Рашисты массированно обстреливают Херсон

Российские захватчики обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон под массированным вражеским обстрелом!

Не выходите на улицу. Находитесь в безопасных местах!" - говорится в сообщении.

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