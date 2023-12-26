Парламентский комитет Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
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Комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании во вторник, 26 декабря, поддержал ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
После одобрения в комитете вопрос вступления Швеции в НАТО рассмотрит генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции. Для ратификации протокола о вступлении нужно, чтобы решение поддержало простое большинство участников голосования.
Пока неизвестно, когда именно состоится такое голосование.
Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября после нескольких месяцев промедлений направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.
В парламенте не спешили с рассмотрением, формально объясняя это тем, что вопрос не является приоритетным.
Но сам Эрдоган недавно прямо заявил, что ратификацию вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте могут ускорить "положительные сдвиги" в США и Канаде по поводу решений, которых хочет Анкара.
Пожалуйста, подождите...
Скажімо, небо Латвії патрулюють по черзі літаки Великої Британії та Франції, а Естонія зовсім не має танків. Але на них ніхто не нападає.
И еще - на сколько мне известно со снарядами тоска, ВООБЩЕ, по всей НАТе.
Навіть ті обмежені/застарілі **********, що в обмеженій кількості постачаються Україні, це довели на полі бою та змогли змінити хід бойових дій.
( скажу Вам "секретну" річ: в РВСН совка, навіть в РВСН!!! не виконувалися плани бойової підготовки...)
Побачимо що п*дарас-орбан буде "мекати"...
Свого часу, підзаробили вони собі грошенят, на цьому дійстві в Україні!
Королевська з бондаркхенчихою, аж заздрили їм, але потім теж надолужили, за сценарієм *****, у шустера!!