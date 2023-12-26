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Новости За рубежом
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Парламентский комитет Турции поддержал вступление Швеции в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,швеція

Комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании во вторник, 26 декабря, поддержал ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

После одобрения в комитете вопрос вступления Швеции в НАТО рассмотрит генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции. Для ратификации протокола о вступлении нужно, чтобы решение поддержало простое большинство участников голосования.

Пока неизвестно, когда именно состоится такое голосование.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября после нескольких месяцев промедлений направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В парламенте не спешили с рассмотрением, формально объясняя это тем, что вопрос не является приоритетным.

Но сам Эрдоган недавно прямо заявил, что ратификацию вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте могут ускорить "положительные сдвиги" в США и Канаде по поводу решений, которых хочет Анкара.

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Топ комментарии
+10
Ото й добре...
Побачимо що п*дарас-орбан буде "мекати"...
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26.12.2023 19:01
+7
Нам потрібні шведські **********, тому якнайшвидший вступ її до НАТО.
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26.12.2023 19:01
+6
Шуфричу з вітренчихою, так і НЕприйшлося, в чергове, дурнів совкових, по вулицях міста Одеса водити з гаслами проти НАТО!!
Свого часу, підзаробили вони собі грошенят, на цьому дійстві в Україні!

Королевська з бондаркхенчихою, аж заздрили їм, але потім теж надолужили, за сценарієм *****, у шустера!!
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26.12.2023 19:07
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Правила форума Совет форумчан
Нам потрібні шведські **********, тому якнайшвидший вступ її до НАТО.
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26.12.2023 19:01 Ответить
То есть после вступления в НАТу шведам боеприпасы не понадобятся?
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26.12.2023 21:14 Ответить
Логічно, що зараз потреби Швеції розраховано так, що, в разі війни, вона захищатиметься самотужки. Після вступу до НАТО вона матиме гарантії колективної безпеки (5-та стаття).

Скажімо, небо Латвії патрулюють по черзі літаки Великої Британії та Франції, а Естонія зовсім не має танків. Але на них ніхто не нападає.
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26.12.2023 21:39 Ответить
Скажу вам страшную вещь - патрулирование похоже на боевые действия - как свинья на коня, только шерсть не такая.
И еще - на сколько мне известно со снарядами тоска, ВООБЩЕ, по всей НАТе.
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26.12.2023 22:22 Ответить
А я Вам скажу реальну річ: кацапня не розглядає війну з НАТО як конвенційну. Лише як ядерну. Тому там снаряди не дуже ************. Утім, якщо гіпотетично виникне лише конвенційна війна, то вона буде плачевною для кацапії, оскільки НАТО переважає кацапію технологічно.

Навіть ті обмежені/застарілі **********, що в обмеженій кількості постачаються Україні, це довели на полі бою та змогли змінити хід бойових дій.

( скажу Вам "секретну" річ: в РВСН совка, навіть в РВСН!!! не виконувалися плани бойової підготовки...)
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26.12.2023 22:35 Ответить
Кто б сомневался?
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26.12.2023 19:01 Ответить
Ото й добре...
Побачимо що п*дарас-орбан буде "мекати"...
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26.12.2023 19:01 Ответить
Шуфричу з вітренчихою, так і НЕприйшлося, в чергове, дурнів совкових, по вулицях міста Одеса водити з гаслами проти НАТО!!
Свого часу, підзаробили вони собі грошенят, на цьому дійстві в Україні!

Королевська з бондаркхенчихою, аж заздрили їм, але потім теж надолужили, за сценарієм *****, у шустера!!
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26.12.2023 19:07 Ответить
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26.12.2023 19:27 Ответить
Та нє Вітренчиха пішла на пенсію після того як застрелили Макса Курочкіна, то він її фінансував, так її потім викликали на разові "халтури" коли комунякам або ОПЗЖЗ потрібна була підтримка і вони їй грошей давали.
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26.12.2023 20:01 Ответить
Яке чудове Різдво все в руку їде, для України ! Турції, величезне Дякуємо
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26.12.2023 19:08 Ответить
Сьогодні на Цапії хтось має застрелитися або повіситися.
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26.12.2023 19:26 Ответить
Добре б якби це був усім відомий старий брехливий підар
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27.12.2023 00:08 Ответить
там ще орбана пройти треба?
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26.12.2023 19:38 Ответить
Высохла еще одна мокрая мечта кацапа - остров Готланд, 'ключ Балтийского моря', вот это вот все. Путька, величайший геополитик всех времён и народов снова дал себе молотком по яйцам.
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26.12.2023 20:27 Ответить
Сча х-ло начнет Эдика курдами дрочить.
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26.12.2023 21:18 Ответить
Вітаю НАТО з внутрішнім Балтійським морем!
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27.12.2023 02:07 Ответить
Ще скажіть мені що торгівля вступом до НАТО не має корупційної складової. Нонсенс, коли НАРОД ХОЧЕ, а йому кажуть, та к ти ж спочатку нам підкинь... То як там поживає Турція та керівник з доганами від БОГА? Мабуть про них він не задумувався на протязу тих таки ер. АРХ М
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27.12.2023 04:39 Ответить
 
 