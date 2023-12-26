Парламентский комитет Турции поддержал вступление Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании во вторник, 26 декабря, поддержал ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

После одобрения в комитете вопрос вступления Швеции в НАТО рассмотрит генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции. Для ратификации протокола о вступлении нужно, чтобы решение поддержало простое большинство участников голосования.

Пока неизвестно, когда именно состоится такое голосование.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября после нескольких месяцев промедлений направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В парламенте не спешили с рассмотрением, формально объясняя это тем, что вопрос не является приоритетным.

Но сам Эрдоган недавно прямо заявил, что ратификацию вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте могут ускорить "положительные сдвиги" в США и Канаде по поводу решений, которых хочет Анкара.

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