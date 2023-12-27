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Новости Война в Украине
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В России объявили в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

микола,олещук

Российское МВД объявило в "федеральный розыск" командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука. По сообщению российских агентств, он обвиняется в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

В комментарии "Украинской правде" глава Воздушных сил заявил:

"Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста – это лишь подтверждение того, что делаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы воздушных сил".

Читайте: В России объявили в розыск победительницу Евровидения-2016 певицу Джамалу

Напомним, в декабре МВД России второй раз за этот год объявило в розыск руководителя украинской разведки Кирилла Буданова
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Топ комментарии
+16
Таке враження що російські юристи вчилися у Вишинського правознавству Тому не знають що таке "дія закону у часі й просторі" Вони звинувачують громадян України у вчиненні (на їх думку) "противаправных действий" на території УКраїни користуючись російськими законами! (Хоча у всьому світі дія законів держави обмежується її кордонами) А от її громадян ми цілком законно маємо право притягувать до кримінальної відповідальності - тому що вони злочини вчиняють на українській території І удари безпілотників по військових об"єктах на території Росії цілком вкладаються положення Гааагської конвенції стосовно ведення війни (як-би Росія не іменувала "активні бойові дії" проти України)
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27.12.2023 06:59
+7
За кількістю безграмотних "юристів", випущених юр-fuck'ом ЛДУ/СпДУ(Путін, Медведєв, Бастрикін...), це "fuck" треба закривати і відбирати у нього ліцензію на навчання студентів юриспруденції. Все одно з його стін крім злодіїв та бандитів ніхто не виходить
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27.12.2023 07:10
+6
Німецький гітлер не опускався до такої маячні, до якої опускається гітлер російський - він не порушував кримінальні справи на комбатантів.
"Хуьло *******, чтоб вы знали!" (С)
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27.12.2023 07:32
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Таке враження що російські юристи вчилися у Вишинського правознавству Тому не знають що таке "дія закону у часі й просторі" Вони звинувачують громадян України у вчиненні (на їх думку) "противаправных действий" на території УКраїни користуючись російськими законами! (Хоча у всьому світі дія законів держави обмежується її кордонами) А от її громадян ми цілком законно маємо право притягувать до кримінальної відповідальності - тому що вони злочини вчиняють на українській території І удари безпілотників по військових об"єктах на території Росії цілком вкладаються положення Гааагської конвенції стосовно ведення війни (як-би Росія не іменувала "активні бойові дії" проти України)
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27.12.2023 06:59 Ответить
Це все робиться для внутрішньої бидломаси
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27.12.2023 07:41 Ответить
За кількістю безграмотних "юристів", випущених юр-fuck'ом ЛДУ/СпДУ(Путін, Медведєв, Бастрикін...), це "fuck" треба закривати і відбирати у нього ліцензію на навчання студентів юриспруденції. Все одно з його стін крім злодіїв та бандитів ніхто не виходить
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27.12.2023 07:10 Ответить
Яка росія, такі й навчальні заклади.
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27.12.2023 10:13 Ответить
Цинізму і тупості кацапів немає меж, вбили понад сто тисяч українців ,знищили сотні міст і сіл ,вигнали мільйони людей з своїх домівок і вони когось в тероризмі звинувачують ?,ви терористичне злочине утворення під назвою рф . Ось що мала б зробити Україна подати в міжнародний розшук воєних злочинців путіна і його рашиську кліку ,а також їхніх пропагандонів і всіх хто причетний до цієї війни.
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27.12.2023 07:28 Ответить
Судячи, панове,з вашої юридичної грамотності, Ви самі путаєте святе з грішним, підарашка проводить СВО, а у нас всього навсього військовий стан, і будуть вони робити те що захочуть, Ви вже забули історію нацгвардійця Маркова, а скільки таких випадків було, що ненабули розголошення....
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27.12.2023 07:29 Ответить
Німецький гітлер не опускався до такої маячні, до якої опускається гітлер російський - він не порушував кримінальні справи на комбатантів.
"Хуьло *******, чтоб вы знали!" (С)
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27.12.2023 07:32 Ответить
В "Спортлото" уже обращались ?
А в "Лигу сексуальных реформ" ?
Ордер на арест кацапы могут отправить в секту "святого пуйла" !
Дерзайте !!!
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27.12.2023 07:58 Ответить
Не варто лякати Олещука, а то з переляку прилетить щось по вааааронєжу, а якщо дуже налякається то і по курантам
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27.12.2023 08:48 Ответить
Симпатичний Командующий Небом
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27.12.2023 08:56 Ответить
Так чё, кацапы козломордые, Олещук постоянно в Киеве/Виннице, присылайте мусоров - арестовывайте!
Очко жим-жим?
Клоуны, ***...
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27.12.2023 09:17 Ответить
Е ні, кацапчеги, він нам самим потрібен - шукайте такого серед своїх
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27.12.2023 09:49 Ответить
а иди ***** недопараша.................а когда офис генпрокурора обьявит в розыск кремлевского выблядка-хуйлокабаева?или только мс?
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27.12.2023 10:08 Ответить
..афтар пишется,на россии,т к нету никакой рассеи а есть болота мацковии
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27.12.2023 12:25 Ответить
 
 