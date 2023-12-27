В России объявили в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука

Российское МВД объявило в "федеральный розыск" командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука. По сообщению российских агентств, он обвиняется в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

В комментарии "Украинской правде" глава Воздушных сил заявил:

"Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста – это лишь подтверждение того, что делаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы воздушных сил".

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Напомним, в декабре МВД России второй раз за этот год объявило в розыск руководителя украинской разведки Кирилла Буданова.