Оккупанты полгода не дают похоронить тела убитых в Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сообщил адвокат семьи Тиграна Оганнисяна, эксперт Медийной инициативы за права человека Андрей Яковлев, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас ничего не известно, где находятся тела подростков. Адвокат предполагает, что они в морге в Бердянске, однако доказать этого не могут.

Формальным поводом не передавать тела родственникам подростков и откладывать похороны является проведение экспертизы российскими следователями. Но, по мнению адвоката, настоящая причина того, почему тела до сих пор не отдали родным - "намерение скрыть умышленное убийство".

"Когда в голову выстрел с близкого расстояния и, допустим, в сердце, и не один. Когда пуля прошла сквозь рот и вышла через другую часть головы, то, очевидно, что это было сделано с близкого расстояния. Когда все видят тело, - это доказательство совершения военного преступления. А без тел они (оккупанты – ред.) думают, что, наверное, труднее доказать это преступление", - сказал Яковлев.

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Адвокат подтвердил, что похороны подростков уже планировались. Даже был объявлен день отпевания и названа церковь, где было бы можно проститься с убитыми. Но внезапно церемонию отменили.

Яковлев предполагает, что договориться о возвращении тел родным сможет разве что третья сторона. Во время ежегодной встречи Совета министров ОБСЕ глава МИПЧ Ольга Решетилова подняла вопрос возвращения родным тел убитых бердянцев. Она призвала ОБСЕ вмешаться в эту ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Бердянске рашисты убили подростка, обвиненного в терроризме. Известно, что это 16-летний Тигран Оганнисян. Также россияне убили 16-летнего Никиту Ханганова.

В сеть попали последние кадры жизни бердянского подростка Тиграна Оганнисяна, убитого российскими оккупантами.