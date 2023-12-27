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Новости Политика Украины
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конкурс (1128) НАПК (1164)

На Правительственном портале опубликовали список кандидатов на пост главы НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

назк

Конкурсная комиссия опубликовала список из 64 кандидатов на пост главы Национального агентства по предотвращению коррупции.

Конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК в своем телеграм-канале сообщила, что очередное заседание комиссии состоится 28 декабря в 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании будет рассмотрен вопрос принятия решения о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов. Напоминаем, Комиссия получила документы от 64 кандидатов", - говорится в сообщении.

Список кандидатов опубликован на Правительственном портале:

  1. Алимпиев Андрей Николаевич
    2. Бервено Сергей Николаевич
    3. Броневицкий Станислав Станиславович
    4. Вац Алексей Иванович
    5. Вишневский Андрей Владимирович
    6. Гацелюк Виталий Александрович
    7. Гладун Александр Зиновьевич
    8. Горишняя Мария Леонидовна
    9. Гупяк Сергей Леонидович
    10. Диброва Екатерина Владимировна
    11. Дробко Игорь Александрович
    12. Загребельская Агия Аббасовна
    13. Заичко Елена Викторовна
    14. Зерновая Анастасия Андреевна
    15. Игонин Руслан Владиславович
    16. Икин Андрей Сергеевич
    17. Калита Татьяна Викторовна
    18. Калмыков Дмитрий Александрович
    19. Каплюк Екатерина Анатольевна
    20. Качуровский Виталий Анатольевич
    21. Киричок Павел Сергеевич
    22. Киреева Ирина Васильевна
    23. Корецкий Олег Павлович
    24. Корниенко Олег Александрович
    25. Корюк Роман Александрович
    26. Кривошея Геннадий Григорьевич
    27. Кулик Павел Алексеевич
    28. Лис Александр Александрович
    29. Лозовый Олег Владимирович
    30. Майдан Игорь Владимирович
    31. Маштабей Сергей Валентинович
    32. Михайлов Алексей Борисович
    33. Мирошниченко Михаил Иванович
    34. Мостовая Ирина Александровна
    35. Назаров Дмитрий Александрович
    36. Никулин Виталий Андреевич
    37. Новицкий Александр Валерьевич
    38. Норец Роман Юрьевич
    39. Павлущик Виктор Владимирович
    40. Палий Олег Петрович
    41. Подгорец Сергей Васильевич
    42. Подорожко Владимир Владимирович
    43. Прыймак Вадим Анатольевич
    44. Романюк Роман Вячеславович
    45. Ротару Евгений Валерианович
    46. Руденко Александр Владимирович
    47. Сапигура София Алексеевна
    48. Сенык Валентина Григорьевна
    49. Сенин Денис Леонидович
    50. Серегин Станислав Юрьевич
    51. Синцов Михаил Викторович
    52. Скомаров Александр Викторович
    53. Сойма Владимир Петрович
    54. Стародубцев Александр Евгеньевич
    55. Степанян Сергей Левонович
    56. Тетерев Андрей Анатольевич
    57. Хаванов Артем Вячеславович
    58. Хитрык Богдан Владимирович
    59. Хыт Юрий Петрович
    60. Хороновский Олег Игоревич
    61. Шамшур Николай Сергеевич
    62. Шевчук Алексей Анатольевич
    63. Шульга Александр Геннадьевич
    64. Юрийчук Иван Ярославович

Заседание пройдет в режиме онлайн, трансляция заседания Комиссии будет осуществляться по ссылке.

Читайте также: Победителя конкурса на главу НАПК должны определить до 10 февраля, - комиссия
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Топ комментарии
+1
це називається "урядовий спам"
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27.12.2023 15:10
+1
В этом списке есть ПРИЛИЧНЫЕ люди
Выберут неприличного
Чтобы президенту с его запредельным неприличием
Было бы комфортно
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27.12.2023 15:11
+1
Коаліція Туска підписала меморандум по якому всі такі антикорупційні структури у Польщі ліквідуються. Ми ж багата країна, можемо собі дозволити ще й роздування штату.
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27.12.2023 15:26
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це називається "урядовий спам"
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27.12.2023 15:10 Ответить
влаштувати їм голодні ігри. і нехай головою НАЗК стане реально найсильніший
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27.12.2023 15:10 Ответить
В этом списке есть ПРИЛИЧНЫЕ люди
Выберут неприличного
Чтобы президенту с его запредельным неприличием
Было бы комфортно
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27.12.2023 15:11 Ответить
Кто все эти люди ?
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27.12.2023 15:26 Ответить
Коаліція Туска підписала меморандум по якому всі такі антикорупційні структури у Польщі ліквідуються. Ми ж багата країна, можемо собі дозволити ще й роздування штату.
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27.12.2023 15:26 Ответить
Ахахаха, ви багата країна яка може собі дозволити 200 млн витратити на сєріали і 1.5 млрд на тєлємарафон . Навіщо вам ЄС і боротьба з корупцією?
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27.12.2023 15:33 Ответить
А як стосовно ККД? Дивлячись на шубу дружини одного "антикорупціонера" за 40т євро, складається враження, що вони живуть не на зп.
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27.12.2023 15:37 Ответить
Диви, як мобілізуватись - то у всіх чиновників важливі посади і "бронь", а як на посаду голови - то 64 людини на місце.
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27.12.2023 15:26 Ответить
Гнила й корумпована система інкорпорує у себе лише таких же гнилих й корумпованих!
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27.12.2023 15:35 Ответить
А може в Україні чесна людина займати поважний пост?
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27.12.2023 16:18 Ответить
 
 