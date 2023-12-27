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Новости За рубежом
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В "парламенте" Абхазии решили отдать РФ государственные дачи. Грузия возмущена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бічвінта,піцунда

Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде на побережье Черного моря.

МИД Грузии опубликовал на своем сайте комментарий, в котором назвал действия оккупационного режима Абхазии незаконными, сообщает Цензор.НЕТ.

"В свете международного права любое подобное соглашение ничтожно. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое соглашение о передаче территории не может иметь никакой юридической силы", - напомнили в МИД Грузии.

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Министерство призвало международное сообщество "дать надлежащую оценку очередному незаконному шагу Российской Федерации", а Россию - выполнять международные обязательства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили озвучила свою позицию в соцсети Х (бывший твиттер).

Она решительно осудила "очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии" и призвала международное сообщество "к решительной и безотлагательной реакции".

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Комплекс госдач "Бичвинта" в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению Никиты Хрущева.

С 1995 года РФ арендовала землю с дачами, а в январе 2022 года договорилась с самопровозглашенной Абхазией о получении этой земли в собственность "на безвозмездной основе" на 49 лет с правом капитального строительства (по согласованию с абхазской "властью").
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Я спати не буду
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27.12.2023 16:00 Ответить
Ну так користуйтеся тим, що всі кацапські війська в Україні - валіть ту Абхазію і забирайте ті дачі! От я далеко не фанат Саакашвілі, але він би точно атакував, якби був зараз при владі!
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27.12.2023 16:01 Ответить
Ну нормально, уже знаємо куди переїхала штаб Черноморського флоту.
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27.12.2023 16:18 Ответить
а чому обурення, парламенту гойда
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27.12.2023 16:20 Ответить
Если ты , Грузия, решила договориться с насильником
Что он тебя нежно изнасилует
И ты при этом сопротивляться не будешь
То что тебя удивляет ,Грузия, в поведении насильника сегодня?
Что ему показалось мало ?
И он решил продолжить?
Так все насильники продолжат
Если им не дать по яйцам
А ты не знала?
А вроде такая взрослая
И уже с таким опытом в общении с русским насильником
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27.12.2023 16:37 Ответить
А чого ви чекали? Все логічно, витерли ноги, і насрали вам в глотки, жеріть..
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27.12.2023 16:46 Ответить
Наконец-то! А то ради чего вся эта хрень была затеяна?
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27.12.2023 17:33 Ответить
главное не забыть про озабоченность и обеспокоенность
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27.12.2023 18:42 Ответить
 
 