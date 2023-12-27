В "парламенте" Абхазии решили отдать РФ государственные дачи. Грузия возмущена
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Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде на побережье Черного моря.
МИД Грузии опубликовал на своем сайте комментарий, в котором назвал действия оккупационного режима Абхазии незаконными, сообщает Цензор.НЕТ.
"В свете международного права любое подобное соглашение ничтожно. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое соглашение о передаче территории не может иметь никакой юридической силы", - напомнили в МИД Грузии.
Министерство призвало международное сообщество "дать надлежащую оценку очередному незаконному шагу Российской Федерации", а Россию - выполнять международные обязательства.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили озвучила свою позицию в соцсети Х (бывший твиттер).
Она решительно осудила "очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии" и призвала международное сообщество "к решительной и безотлагательной реакции".
Комплекс госдач "Бичвинта" в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению Никиты Хрущева.
С 1995 года РФ арендовала землю с дачами, а в январе 2022 года договорилась с самопровозглашенной Абхазией о получении этой земли в собственность "на безвозмездной основе" на 49 лет с правом капитального строительства (по согласованию с абхазской "властью").
Пожалуйста, подождите...
Что он тебя нежно изнасилует
И ты при этом сопротивляться не будешь
То что тебя удивляет ,Грузия, в поведении насильника сегодня?
Что ему показалось мало ?
И он решил продолжить?
Так все насильники продолжат
Если им не дать по яйцам
А ты не знала?
А вроде такая взрослая
И уже с таким опытом в общении с русским насильником