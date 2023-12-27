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Молдова и Украина закрыли 150 международных пассажирских маршрутов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

молдова

150 международных пассажирских маршрутов закрыто совместным решением Украины и Молдовы.

Об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач на своей фейсбук-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всего закрыли 150 маршрутов (70 – мы, 80 – Молдова) – это пока самое большое количество из шести стран, с которыми мы проводили сверку", - отметил замминистра.

Он добавил, что Молдова – второе по количеству маршрутов государство для Украины. После закрытия осталось еще 100 маршрутов.

"Также договорились о новой процедуре открытия маршрутов. Речь идет о согласовании всех деталей маршрута и пакета документов со стороны Молдовы, а затем уже проведения комиссии в Украине и наоборот. Таким образом будем предотвращать перевозку на тех маршрутах, которые должны следовать в Молдову, а по факту выполняются только в Украине, плюс это важно для предотвращения нелегальных перевозок, - объяснил Сергей Деркач.

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А "орли Авакова" ті, що ще залишились в таможнях - вони згодні? Бо це ж і їхня схема теж.
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27.12.2023 16:30 Ответить
Прохання до журналістів, може пояснити про що мова? Що таке "закрили 150 маршрутів"?
Що таке "перевезення по факту в Україну"?
Ну, написав якийсь полурозвинений заммінстра у фізбуці якусь єресь, то хоч прокоментуйте, якщо це друкуєте.
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27.12.2023 16:52 Ответить
Підтримую.
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27.12.2023 17:05 Ответить
Це називається ІКД(імітація кипучої діяльності). А формально значить що АВТОБУСНОГО маршруту Одеса-Тірасполь чи Ізмаїл-Бендери нема, бо його непогодили держави. ****!
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27.12.2023 18:42 Ответить
И таких было 150? Не рейсов, а маршрутов.
Молдова восточно европейский логистический узел?
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27.12.2023 21:02 Ответить
Взагалі то їх 100500. То скасували 150.
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28.12.2023 21:15 Ответить
 
 