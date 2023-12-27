Украина будет наращивать инвестиции в производство порохов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве взрывчатых веществ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время встречи с представителями оборонной промышленности.
По словам президента, в этом году благодаря компаниям украинского ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом. Также чрезвычайно весомый рост производства боеприпасов, в частности - для артиллерии. Системно разворачивается изготовление боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.
"Отдельное внимание - производству взрывчатых веществ и порохов. Это вопрос специальной химии. Он действительно крайне сложен. И не только для нас, но и для большинства мира. Везде это на сегодняшний день дефицит. Инвестиции в этой сфере особенно нужны, и мы будем наращивать их" , – добавил он.
Глава государства подчеркнул, что оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве.
Пожалуйста, подождите...
ти, ***, не знало ?
"Український уряд не виділив кошти на фінансування Павлоградського хімічного заводу (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха». Про це виданню Цензор.Нет розповів директор заводу Леонід Шиман.
«ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовленні 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо. І скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?» - сказав він.
Як зазначає видання, ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі."
Помиляєшся!!!
Флагмани ВПК заявили про можливість повної зупинки роботи через Держаудитслужбу
ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ 2023, 15:05 - ЛІЯ ІЛЬЧЕНКО
19050 ПЕРЕГЛЯДІВ
До Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.
Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, яке отримало у своє розпорядження відповідний лист, а також відповідь на цей лист глави ОП Андрія Єрмака.
Лист підписали ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
Була зупинка роботи чи не була?
Потрібно тобі - бери й шукай.
Ти для себе знайди, дебіла кусок!
"АХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонром", переходить на одноденний робочий тиждень. Це підприємство є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".
Про причини такого важкого рішення в ексклюзивному коментарі для Defense Express повідомив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін."Артем" виробляє значну частину компонентів для "Вільхи"
"На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін.
Проривний указ Зеленського про Держоборонзамовлення - ракетну програму врятовано, створюється агентство з питань оборонної політики та фонд розвитку оборонпрому. - Ю.Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/r3178379
Ти думаєш, що не було "другої серії"?
Помиляєшся!!!
Флагмани ВПК заявили про можливість повної зупинки роботи через Держаудитслужбу
ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ 2023, 15:05 - ЛІЯ ІЛЬЧЕНКО
19050 ПЕРЕГЛЯДІВ
До Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.
Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, яке отримало у своє розпорядження відповідний лист, а також відповідь на цей лист глави ОП Андрія Єрмака.
Лист підписали ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
Taras Zagrava ae3e3cd0
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Best Movie - подоляцький бот.
зроби хоч щось, мудозвон гундосний
Як казав один кіноперсонаж-Роби чи не роби. Немає сенсу у спробі.Майбутнє наше оповите туманом.
Президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня назвав суму 500 млрд грн, але, за словами Марченка, це спрощений підхід, який базується на поточній кількості війська (понад 1 млн осіб) і розмірі фонду грошового забезпечення (1 трлн грн).
"Але банальне додавання тут не працює. Виникають питання: які підрозділи ми забезпечуємо, чому, ми фінансуємо по фактичній чисельності чи плановій, вони забезпечені всім іншим, чи ці додаткові 500 000 - це, щоб замістити існуючі підрозділи чи для створення нових? Відповіді на ці питання у мене немає" Джерело: https://censor.net/ua/n3464083
Все що треба знати про фаховість влади
Павлоградський хімічний завод - державне підприємство хімічної промисловості України, яке виробляє вибухові речовини. Засноване в 1929 році, як підприємство з виробництва вибухових матеріалів і спорядження *********** різного призначення (артилерійських, авіаційних, морських, інженерних й ін.).Входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України.
Під час російсько-української війни:12 листопада 2014 року завод було внесено до переліку об'єктів державної власності.
З 2016 року бере участь в створенні ракетного палива для ракет комплексу «Вільха». Була
опанована технологія відновлення великокаліберних реактивних снарядів для БМ-30 «Смерч».
"ВНЄЗАПНА" в 2019 році "мудрий наріт" вибирає "ЯНЄЛОХА" і ...Тим не менш, за підсумками 2020 року обсяг чистого доходу від реалізації продукції (послуг) підприємством зменшився на 432,9 млн грн (з 1,62 до 1,18 млрд) або на 27 %. Чистий прибуток (що залишився після операційних витрат та сплати податків), який за 2019 рік склав 1,9 млн грн, у 2020 році перетворився на 157 млн грн збитків.
Собівартість продукції у 2020 році склала 1,1 млрд грн проти 1,5 млрд у 2019 році. Валовий прибуток 62,3 млн проти 119,2 млн. Адміністративні витрати зменшились на 40 млн грн, проте значно зросли інші операційні витрати - з 49 млн грн у 2019 році до 161 млн у 2020-му.
Витрати на оплату праці зменшились на 32 % - з 285 млн до 195 млн грн. Загальна кількість працівників ПХЗ складає 1154 особи, з них 54 % жінок.
Керівництво скаржилось Кабінету міністрів на відсутність фінансування, ігнорування Міністерством оборони указу президента щодо створення нових видів ракетного озброєння та ***********. Зокрема, Міноборони затягнуло з рішенням замовити виробництво ракетних комплексів «Вільха», «Вільха-М», «Грім» та інших. Через неможливість отримати фінансування від міністерства виробничі потужності підприємства простоюють, а фаховий персонал звільнений.
Бородате Херпіду,
Зелені барани.
Вся в печалі та руїнах
Славна наша Україна,
Кров тече по ранах.
Те сміялося із нас,
У щасливий тоді час,
Всіх воно кривляло.
Із кіношки про «Сватів»,
Прославляло тих катів,
Дурника валяло.
Як красиво обіцяв,
Та брехнею в очі sцяв,
Про ліси та дрони...
Все в асфальти закатав,
Про ракети щебетав…
Приміряв корони.
Ваш герой, що Боневтік,
Краще б драпанув торік,
Точно було б краще..
А так цвинтарі ростуть,
Не відома стала путь,
Невже ми пропащі?
27.12.2023
Анатолій Березенський
@Ray_net_ua
·
30 мин
Украинцы массово переоформляют и обновляют документы в Польше, чтобы защитить себя от еврейско-олигархической власти Украины и ее новых запретов.
https://twitter.com/i/status/1740057036828668063