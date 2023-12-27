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Украина будет наращивать инвестиции в производство порохов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве взрывчатых веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время встречи с представителями оборонной промышленности.

По словам президента, в этом году благодаря компаниям украинского ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом. Также чрезвычайно весомый рост производства боеприпасов, в частности - для артиллерии. Системно разворачивается изготовление боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.

"Отдельное внимание - производству взрывчатых веществ и порохов. Это вопрос специальной химии. Он действительно крайне сложен. И не только для нас, но и для большинства мира. Везде это на сегодняшний день дефицит. Инвестиции в этой сфере особенно нужны, и мы будем наращивать их" , – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве.

Также смотрите: За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
мільйон дерев, мільйон дронів, мільйон порохів......
зроби хоч щось, мудозвон гундосний
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27.12.2023 17:18
+14
Угу... так, як зєрмаки "налагоджували" з Павлоградським хім.заводом:

"Український уряд не виділив кошти на фінансування Павлоградського хімічного заводу (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха». Про це виданню Цензор.Нет розповів директор заводу Леонід Шиман.

«ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовленні 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо. І скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?» - сказав він.

Як зазначає видання, ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі."
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27.12.2023 17:37
+6
А ще зєрмаки "налагодили" саме виробництво ракет:

"АХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонром", переходить на одноденний робочий тиждень. Це підприємство є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".

Про причини такого важкого рішення в ексклюзивному коментарі для Defense Express повідомив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін."Артем" виробляє значну частину компонентів для "Вільхи"

"На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін.
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27.12.2023 17:39
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Правила форума Совет форумчан
Це добре, що виробництво налагоджується.
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27.12.2023 17:16 Ответить
Тобто, мали зазначити адреси заводів?
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27.12.2023 17:22 Ответить
Так зазвичай вони так і роблять.
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27.12.2023 17:32 Ответить
Наприклад?
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27.12.2023 17:33 Ответить
Та вони всю секретну інформацію викладають. Скільки зброї, куди піде і т.д. Язик так і чешеться.
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27.12.2023 17:36 Ответить
То де конкретика?
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27.12.2023 17:36 Ответить
та на будь якому терміналу з пально-мастильними матеріалами Гетьманцев перед війною встановив жучки для наведення.

ти, ***, не знало ?
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27.12.2023 18:09 Ответить
Тобі язик хочеться почесати? То візьми кусок наждачки.
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27.12.2023 19:24 Ответить
Я так зрозумів,з ваших дописів, що ніякого елементарного зеленого уявлення не маєте як і з чого роблять бездимовий порох,інакше б не писали нічого.Невесело від оцього всього,від оцих дурниць.
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27.12.2023 17:53 Ответить
На дефенс експрес і міл.ін.юа було повно статей про виробництво порохів при Пороху, на одному заводі в місті "відьом" (згідно до відомого твору Гоголя). Там же і термобаричні припаси робили у 2018 році
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28.12.2023 02:04 Ответить
Не оцінили
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28.12.2023 08:14 Ответить
Угу... так, як зєрмаки "налагоджували" з Павлоградським хім.заводом:

"Український уряд не виділив кошти на фінансування Павлоградського хімічного заводу (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха». Про це виданню Цензор.Нет розповів директор заводу Леонід Шиман.

«ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовленні 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо. І скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?» - сказав він.

Як зазначає видання, ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі."
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27.12.2023 17:37 Ответить
Чого мовчиш що було далі?
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27.12.2023 17:57 Ответить
Ти думаєш, що не було "другої серії"?
Помиляєшся!!!
Флагмани ВПК заявили про можливість повної зупинки роботи через Держаудитслужбу

ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ 2023, 15:05 - ЛІЯ ІЛЬЧЕНКО

19050 ПЕРЕГЛЯДІВ


До Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, яке отримало у своє розпорядження відповідний лист, а також відповідь на цей лист глави ОП Андрія Єрмака.

Лист підписали ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
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27.12.2023 18:18 Ответить
"заявили про можливість" - це все, що ти зміг висрати?
Була зупинка роботи чи не була?
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27.12.2023 18:25 Ответить
Я тобі подоляцьке лайно не наймався, щось вишукувати.
Потрібно тобі - бери й шукай.
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27.12.2023 18:30 Ответить
Ой, горечко. Образили брехунця, бо піймали на брехні. Але винен падаляк, до гадалки не ходи. Які ж ви..., ех.
Ти для себе знайди, дебіла кусок!
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27.12.2023 18:38 Ответить
Нічого "слуги" і "риги" не зробили, програму не профінсували, а на директора заводу порушили справу, щоб не вилазив та не розповідав наріду правди.
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27.12.2023 18:46 Ответить
А ще зєрмаки "налагодили" саме виробництво ракет:

"АХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонром", переходить на одноденний робочий тиждень. Це підприємство є одним з ключових виробників ракетного озброєння України та бере участь у серійному виробництві таких високоточних систем, як "Нептун" та "Вільха".

Про причини такого важкого рішення в ексклюзивному коментарі для Defense Express повідомив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін."Артем" виробляє значну частину компонентів для "Вільхи"

"На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по Державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли та готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби як снаряд 152-мм снаояд ОФ29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише "ядро" з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство "на плаву", - сповістив Володимир Зімін.
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27.12.2023 17:39 Ответить
Ви застрягли в часі. Цій "новині" 3 роки
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27.12.2023 17:42 Ответить
Де це ти бачив, що я 100 разів повторював? Факти, тріпло!
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27.12.2023 18:09 Ответить
Де факти?!
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27.12.2023 18:20 Ответить
Він не застряг в часі, якраз ті втрати часу, можливостей і витрата грошей на "велике крадівництво" замість оборони дає про себе знати сьогодні.
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27.12.2023 18:47 Ответить
Ой
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27.12.2023 18:00 Ответить
І ще раз.

Проривний указ Зеленського про Держоборонзамовлення - ракетну програму врятовано, створюється агентство з питань оборонної політики та фонд розвитку оборонпрому. - Ю.Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/r3178379
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27.12.2023 18:02 Ответить
Бу-га-га-га! Самі вбивали і потім мужньо та незламно врятували!!!!!
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27.12.2023 18:07 Ответить
Може "вбивали" ті, хто саме так в ЗМІ висвітлював події? Там між зрадою і перемогою інтервал в декілька днів. Перевір, хоч раз щось в своєму житті.
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27.12.2023 18:11 Ответить
Ахахах! На тріпло!
Ти думаєш, що не було "другої серії"?
Помиляєшся!!!
Флагмани ВПК заявили про можливість повної зупинки роботи через Держаудитслужбу

ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ 2023, 15:05 - ЛІЯ ІЛЬЧЕНКО

19050 ПЕРЕГЛЯДІВ

До Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, яке отримало у своє розпорядження відповідний лист, а також відповідь на цей лист глави ОП Андрія Єрмака.

Лист підписали ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
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27.12.2023 18:21 Ответить
Ай, як гарно горить)) Ти повторюєшся. Вище тобі відповів. Ще раз, то була зупинка роботи чи ні?
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27.12.2023 18:27 Ответить
Зарікався не переписуватися з подоляцькими ботами тим паче зі "свіжевилупленими" і ... знову вляпався, наче в коров'ячу наліпку вступив:
Taras Zagrava ae3e3cd0

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Реєстрація:25.10.2023 та

Best Movie

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Реєстрація:06.10.2023
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27.12.2023 18:28 Ответить
Пхахаха)) Нащо ж впадати в крайнощі? Це канєшна аргумєнт))
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27.12.2023 18:32 Ответить
УВАГА!!!!
Best Movie - подоляцький бот.
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27.12.2023 17:55 Ответить
Так а що з попередньою програмою сталося яку розвивали за попередньої влади ,там і порохи мали бути і ракети ,я знаю що скажуть з 2019 року то було неначасі.
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27.12.2023 17:56 Ответить
добре налагоджують вир-во серіалів, коли вони вже шашликами вдавляться ?
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27.12.2023 23:35 Ответить
мільйон дерев, мільйон дронів, мільйон порохів......
зроби хоч щось, мудозвон гундосний
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27.12.2023 17:18 Ответить
Ми почули слова про майбутнє,частину лінії часу, що складається з подій, які ще не відбулися, але можуть колись відбудуться.
Як казав один кіноперсонаж-Роби чи не роби. Немає сенсу у спробі.Майбутнє наше оповите туманом.
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27.12.2023 17:20 Ответить
Та, вже є один, Порох! Нащо зебілу ще виробляти?))
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27.12.2023 17:21 Ответить
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27.12.2023 19:47 Ответить
Марченко вказав, збільшення фінансування на 500 млрд грн на мобілізацію додатково 500 тис. людей є доволі коректними розрахунками Джерело: https://biz.censor.net/n3464087



Президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня назвав суму 500 млрд грн, але, за словами Марченка, це спрощений підхід, який базується на поточній кількості війська (понад 1 млн осіб) і розмірі фонду грошового забезпечення (1 трлн грн).

"Але банальне додавання тут не працює. Виникають питання: які підрозділи ми забезпечуємо, чому, ми фінансуємо по фактичній чисельності чи плановій, вони забезпечені всім іншим, чи ці додаткові 500 000 - це, щоб замістити існуючі підрозділи чи для створення нових? Відповіді на ці питання у мене немає" Джерело: https://censor.net/ua/n3464083


Все що треба знати про фаховість влади
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27.12.2023 17:24 Ответить
Йшов десятий рік війни ...
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27.12.2023 17:25 Ответить
"Весна прийде - саджати будемо!" От так буде і з порохом і з усім іншим озброєнням... Обісретеся, а потім будете казати, що вам коки заважали вправно танцювати...
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27.12.2023 17:25 Ответить
В сумській обл ще в 2018 воно вже було
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28.12.2023 02:08 Ответить
... порохів, лохів, порохоботів, що мав на увазі президент? Подоляк розтлумачить.
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27.12.2023 17:26 Ответить
Все накордоні стоїть. На складах лежить мертвим грузом, а воно нарощує😷 шо ти нарощуєш...?
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27.12.2023 17:27 Ответить
Пиз***ж у відосиках.
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27.12.2023 17:46 Ответить
Остап Бендер такі дав потомство ... https://www.youtube.com/watch?v=hW0skMSgsv0
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27.12.2023 17:31 Ответить
Цього брехуна вже тошнить слухати, вже стільки наобіцяв, а нічого не зробив.
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27.12.2023 17:37 Ответить
Неможливо наростити виробництво того чого просто не існує. До війни Україна мала лінію з виробництва мисливського пороху у місті Шостка біля кордону з кацапами. Місто було в окупації тому не важко здогадатися, що сталося з цим підприємством. Думаю гарант скоріше мав на увазі "Україна спробує створити підприємство з виробництва порохів", але вжив такі слова, щоб травмувати психіку свого електорату
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27.12.2023 17:43 Ответить
А пояснити цю ситуацію про :

Павлоградський хімічний завод - державне підприємство хімічної промисловості України, яке виробляє вибухові речовини. Засноване в 1929 році, як підприємство з виробництва вибухових матеріалів і спорядження *********** різного призначення (артилерійських, авіаційних, морських, інженерних й ін.).Входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України.
Під час російсько-української війни:12 листопада 2014 року завод було внесено до переліку об'єктів державної власності.

З 2016 року бере участь в створенні ракетного палива для ракет комплексу «Вільха». Була
опанована технологія відновлення великокаліберних реактивних снарядів для БМ-30 «Смерч».

"ВНЄЗАПНА" в 2019 році "мудрий наріт" вибирає "ЯНЄЛОХА" і ...Тим не менш, за підсумками 2020 року обсяг чистого доходу від реалізації продукції (послуг) підприємством зменшився на 432,9 млн грн (з 1,62 до 1,18 млрд) або на 27 %. Чистий прибуток (що залишився після операційних витрат та сплати податків), який за 2019 рік склав 1,9 млн грн, у 2020 році перетворився на 157 млн грн збитків.

Собівартість продукції у 2020 році склала 1,1 млрд грн проти 1,5 млрд у 2019 році. Валовий прибуток 62,3 млн проти 119,2 млн. Адміністративні витрати зменшились на 40 млн грн, проте значно зросли інші операційні витрати - з 49 млн грн у 2019 році до 161 млн у 2020-му.

Витрати на оплату праці зменшились на 32 % - з 285 млн до 195 млн грн. Загальна кількість працівників ПХЗ складає 1154 особи, з них 54 % жінок.

Керівництво скаржилось Кабінету міністрів на відсутність фінансування, ігнорування Міністерством оборони указу президента щодо створення нових видів ракетного озброєння та ***********. Зокрема, Міноборони затягнуло з рішенням замовити виробництво ракетних комплексів «Вільха», «Вільха-М», «Грім» та інших. Через неможливість отримати фінансування від міністерства виробничі потужності підприємства простоюють, а фаховий персонал звільнений.
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27.12.2023 17:50 Ответить
як завжди - вірю, люблю, надєюсь)))
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27.12.2023 18:07 Ответить
Вибрали нам на біду
Бородате Херпіду,
Зелені барани.
Вся в печалі та руїнах
Славна наша Україна,
Кров тече по ранах.

Те сміялося із нас,
У щасливий тоді час,
Всіх воно кривляло.
Із кіношки про «Сватів»,
Прославляло тих катів,
Дурника валяло.

Як красиво обіцяв,
Та брехнею в очі sцяв,
Про ліси та дрони...
Все в асфальти закатав,
Про ракети щебетав…
Приміряв корони.

Ваш герой, що Боневтік,
Краще б драпанув торік,
Точно було б краще..
А так цвинтарі ростуть,
Не відома стала путь,
Невже ми пропащі?
27.12.2023
Анатолій Березенський
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27.12.2023 18:14 Ответить
Нам би повернути одного Пороха, тоді все буде для ЗСУ по максимуму.
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27.12.2023 19:03 Ответить
Треба порох перейменувати у зелох.
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27.12.2023 19:11 Ответить
Ой вей! Це напевне мова йде про якийсь новий порох на ВАЗЄЛіновій основі, бо попередній порох похерілі, бо був не такий?
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27.12.2023 19:35 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

30 мин

Украинцы массово переоформляют и обновляют документы в Польше, чтобы защитить себя от еврейско-олигархической власти Украины и ее новых запретов.
https://twitter.com/i/status/1740057036828668063
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27.12.2023 19:40 Ответить
Так, Порох молодець, я вітаю !!!!
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27.12.2023 20:36 Ответить
Для дибільних зебілів, дуже велика різниця між нарощує і нарощуватиме!!!
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27.12.2023 20:40 Ответить
Когда эти зеленые с..ки скажут - это сделано, А не будет когда-то. Будущее время - планов громадье.
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27.12.2023 20:58 Ответить
Вернуть Пороха - а комиков вернуть в цирк
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27.12.2023 22:23 Ответить
 
 