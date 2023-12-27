Три случая нового субварианта COVID-19 Pirola обнаружены в Украине в декабре
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В декабре в Украине зарегистрировано три случая нового субварианта коронавируса Pirola.
Такую информацию обнародовало Министерство здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Три случая субварианта коронавируса "Пирола" обнаружили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие — женщины старше 50 лет. Сейчас по территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 — это разные субварианты штамма "Омикрон", за ними ведется эпидемиологическое наблюдение как на уровне Украины, так и во всем мире. У каждого субварианта есть определенные особенности, но по клиническим симптомам это либо среднее, либо легкое течение заболевания. Пункты прививки в стране обеспечены бесплатной вакциной против COVID-19, поэтому людям, которые пропустили прививку, или лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Всего за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 8709 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 43 украинцев старше 30 лет.
Симптомы субварианта "Пирола" такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпи. Первый лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола" обнаружили в Ривненской области в ноябре. Тогда заболел 20-летний мужчина.
Минздрав напоминает, что вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись своего семейного врача. Медики используют вакцины "Janssen" (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" (производитель "Pfizer"). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель "Pfizer" - вакцина "Comirnaty" для детей).
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а от ковід це огогооооо..
на нього потрачено більше 12 трільйонів.. а може й ні...
а може хлчуть заробити стільки ж на вакцині?
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