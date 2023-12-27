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Три случая нового субварианта COVID-19 Pirola обнаружены в Украине в декабре

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

covid-19

В декабре в Украине зарегистрировано три случая нового субварианта коронавируса Pirola.

Такую информацию обнародовало Министерство здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Три случая субварианта коронавируса "Пирола" обнаружили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие — женщины старше 50 лет. Сейчас по территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 — это разные субварианты штамма "Омикрон", за ними ведется эпидемиологическое наблюдение как на уровне Украины, так и во всем мире. У каждого субварианта есть определенные особенности, но по клиническим симптомам это либо среднее, либо легкое течение заболевания.  Пункты прививки в стране обеспечены бесплатной вакциной против COVID-19, поэтому людям, которые пропустили прививку, или лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Всего за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 8709 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 43 украинцев старше 30 лет.

Читайте также: Сейчас в Украине достаточно COVID-вакцины, - Кузин

Симптомы субварианта "Пирола" такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпи. Первый лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола" обнаружили в Ривненской области в ноябре. Тогда заболел 20-летний мужчина.

Минздрав напоминает, что вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись своего семейного врача. Медики используют вакцины "Janssen" (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" (производитель "Pfizer"). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель "Pfizer" - вакцина "Comirnaty" для детей).

Читайте также: Венгрия отказалась платить за COVID-вакцину "из-за войны войны в Украине". Фармацевты подали в суд
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Топ комментарии
+14
Та всім уже ***** на нього угомоніться!
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27.12.2023 17:57
+4
то, в гідропарку, знову купатися не можна?
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27.12.2023 18:00
+3
Зараз російські кулі і ракети зі снарядами більш небезпечні.
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27.12.2023 18:08
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Та всім уже ***** на нього угомоніться!
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27.12.2023 17:57 Ответить
а моз ***** на сотні тисяч смертей від других болячок
а от ковід це огогооооо..
на нього потрачено більше 12 трільйонів.. а може й ні...
а може хлчуть заробити стільки ж на вакцині?
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27.12.2023 18:25 Ответить
Шоо, вже і цим ''кушать хоцца''? А ''денег нету, але ви дєржітєсь''.
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27.12.2023 17:57 Ответить
то, в гідропарку, знову купатися не можна?
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27.12.2023 18:00 Ответить
Пірола точно безпечна навіть для старих за 80. А для молодих максимум понудить декілька днів з незначною терпимою слабкістю. Ковід вже абсолютно точно виродився в щось навіть менше грипу.
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27.12.2023 18:01 Ответить
Зараз російські кулі і ракети зі снарядами більш небезпечні.
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27.12.2023 18:08 Ответить
Коронавірус забрав життя 43 українців, старше 30 років

Авторе! Будь ласка, вмотивуй необхідність коми тут!
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27.12.2023 18:09 Ответить
А давайте ще згадаємо пташиний грип, свинячий...
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27.12.2023 18:17 Ответить
Ковідка вже точно виробилася до рівня нижче грипу порівняно з 2020 мені наприклад є з чим порівняти. В 2020 вона ледь не вбила мене і вбила моїх декількох родичів. А зараз це на рівні простого недомагання протягом декількох днів.
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27.12.2023 18:24 Ответить
До речі - на днях пташиний грип виявлено в Чернівецькій обл. І це очевидно не фейк. Дуже багато птахів через теплу погоду і війну не полетіли далі на південь, а залишились тут.
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27.12.2023 18:49 Ответить
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27.12.2023 18:27 Ответить
поверили зеленскому в 2019, схавают и ковид, главное не научной бездоказательной медициной больше по ушам ездить ляшко-шмыгалям
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27.12.2023 19:25 Ответить
Наступна версія "корони" має бути розумна, і відсмоктувати мізковий гній у ватноголової частини ..ахлятського люмпена дегенерата, який гнилозубими ротами кричав "путін, введі вайска", а також тим хто явно чи таємно підтримував напад мокшанських людоїдів на Україну. Подібного пошибу дебілізоване бидло своїм недолугим голосуванням за аферистів, популістів, сепаратистів, клоунів і просто ФСБшне сміття, не дали змоги вступити державі в систему колективної безпеки НАТО. Руки цієї гнилої когорти по лікті в крові громадян України і тяжка провина за зруйновані міста і села.
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27.12.2023 19:29 Ответить
 
 